Grolich, jenž v něm místy působí jako mentálně postižený, své dílo označil slovy „Nejhorší předvolební song ever“. Což je legrační. Obvykle se to tak dělá, když vám něco sice přijde dobré, ale zase tak úplně jistí si tím nejste. Nejlehčí figurou je pak věc dopředu trochu shodit. Jakože ha, ha, ha.
O něčem takovém by svědčilo i to, že po zveřejnění klipu Grolich vypustil několik dalších videí. V jednom na jeho song v sestřihu křepčí politici ANO v čele s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou. V dalším jeho groteskní taneční kreace předvádějí různí lidé, přičemž Grolich jde kolem, kroutí hlavou a diví se (mrk, mrk), co to ti lidé vyvádějí.
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„Tak já jako vím, že ten volební song je takovej trošku bizárek, ale je to úmyslně. Přiznávám se, že mě to baví, to vymýšlet, natáčet a tak. Ale hlavně my prostě těm lidem, kteří se o senátní volby vůbec nezajímají, potřebujeme doručit tu základní informaci, že kandiduju, v jakém regionu, že tady na jižní Moravě děláme inovace, co tady podporujeme. A to v tom videu všechno je, akorát se u toho tančí a zpívá,“ vysvětloval dodatečně Grolich.
Cíl byl bezpochyby splněn. Lidé jeho videoklip viděli. Spousta lidí. Ale nejspíš v řadě případů platí, co moje osmnáctiletá dcera před časem řekla o internetové prezentaci Petra Fialy. „Jasně, že na to všichni kouknou a smějí se u toho. Protože to je strašně cringe (situace, chování nebo věc, která je tak trapná, divná nebo nevhodná, až je vám za daného člověka nepříjemně).“
● O slovu cringe zjevně nic netuší Eva Decroix. Sotva utichl poprask kvůli tomu, že chtěla zmírnit pravidla dětského certifikátu týkajícího se znemožnění práce s dětmi pro pachatele některých násilných či sexuálních trestných činů, za což jí vyčinil i šéf ODS Martin Kupka, exministryně spravedlnosti se pouští do dalších akcí.
Aktuálně v klipu kandidáta do Senátu na Žďársku Radka Černého, kterého kromě ODS podporují i Piráti a hnutí Starostové pro občany. Černý je totiž lékař, uznávaný ortoped a podiatr, tedy odborník na nohy. Čili to nemohlo dopadnout jinak, než že Decroix sedí u něj v ordinaci bosá s nohama namířenýma na kameru a říká: „My holky se většinou o nohy zajímáme ve dvou případech. Když si potřebujeme nalakovat nehty anebo koupit nový boty. Stačí?“ Načež se Decroix hurónsky rozesměje a nechá si od odborníka radit, jak o nohy správně pečovat. Ano, je to trochu cringe. Hodně cringe. Strašně moc cringe.
● Motoristé v čele s Petrem Macinkou dlouho vehementně tvrdili, kterak budou hlídat veřejné finance. Když Alena Schillerová navrhla schodek rozpočtu ve výši 389 miliard, chřestili bojovně řetězy. Načež si vydupali snížení deficitu o tři miliardy, přičemž ty tam měla Schillerová zjevně pro tyto účely nachystané. Přičemž v ten samý čas – jistě jen shodou okolností to bylo krátce před volbami – vláda oznámila, že pravidelně přidá důchodcům (asi 10,3 miliardy), a navíc jim jednorázově vyplatí dva tisíce korun (celkem to bude zhruba 5,6 miliardy).
Když si člověk vzpomene na všechny ty řeči Motoristů o hlídání Babiše, boje za vyrovnané rozpočty a na to, jak jsou revivalem „staré dobré“ ODS, je to trochu trapné. Chcete-li, tak cringe.