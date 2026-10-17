Stovky Janů Grolichů a jedno velké volební peklo roku 2028

* V komunálních volbách se rozdělovalo 61 695 mandátů zastupitelů, a tak v těchto dnech finišují jednání o to, kterých 20 až 30 000 lidí v Česku získá cejch obecního opozičního zastupitele. Což je asi to úplně nejhorší, co vás v politice může potkat - čtyři ztracené roky. Být v opozici je samozřejmě vždycky na houby, ale když jste opoziční poslanec či senátor, pak denně exhibujete v médiích, sbíráte lajky pod zlostnými videy na sítích, jezdíte si po světě, interpelujete vládu, svoláváte mimořádné schůze, vaše projevy se zapisují pro historii, bombardujete stížnostmi Ústavní soud, píšete udání do Bruselu, stát vám platí kupu asistentů, služební byt, jízdné, ošatné, expertné, telefon, internet, některým i služební auta a reprefondy – a to vše bez jakékoliv zodpovědnosti.
Na úrovni kraje už je to pochopitelně o dost horší – ale jako opozičník na obci jste už úplná onuce. Jednou za měsíc či dva si v prázdném sále popláčete na zastupitelstvu, ale neprosadíte nikdy nic, nikdo se s vámi nebaví, nikoho nezajímáte, a když má starosta dobře ošéfovaný místní tisk, nikdo se o vás čtyři roky vůbec nedozví. Ale hlavu vzhůru, vy novodobí mučedníci, za čtyři roky třeba bude líp!
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* Tragédií fenomenálního úspěchu lidoveckého šéfa Jana Grolicha hned v prvním kole senátních voleb není jeho vstup do Senátu (tedy pokud tam už nebude dělat ty hrozné věci nohama). Tragédií je, že se hned v příštích volbách všichni pokusí jeho úspěch napodobit, včetně jeho marketingu – a to v mnohem mnohem amatérštějším provedení. Je pikantní, že to zavinili právě Noví pánbíčkáři, ale příští volební kampaň bude úplné peklo!
* Jeden z nejsvobodomyslnějších senátorů, bývalá mánička a rocker Lumír Aschenbrenner si myslel, že může před druhým kolem senátních voleb v Plzni svobodně vyjádřit podporu, komu chce, zejména tomu z finalistů, který má opravdu něco společného s Plzní. Od bývalého předsedy ODS Petra Fialy ale dostal důtku a od Martina Kupky a jeho blue boys deku. A ač si posypal hlavu popelem, byl na plzeňském Náměstí Republiky upálen a jeho popel byl rozptýlen do Ratbuzy. Kdepak, to není, jak když Aschenbrenner před sametem vydával samizdat nebo podepisoval Několik vět. Tady jde o víc, demokracii si rozvracet nedáme!
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* Sněmovna zažila hysterický záchvat, jaký už roky nepamatuje. Zelená poslankyně zvolená za Piráty Irena Ferčíková Konečná tak ječela na ministra Metnara, že byl její hlas místy pro lidské ucho neslyšitelný a ocenili ho jenom psi. Od výlevu paní poslankyně se distancovali dokonce sami Piráti (a ti jsou přitom zvyklí na hodně!). Dvě zelené poslankyně, první zástupkyně této strany po 15 letech, jsou velkým obohacením parlamentu. Minimálně by díky nim mělo být při nějaké příští úpravě jednacího řádu vzato v potaz, jestli v některých fázích měsíce schůze Sněmovny raději vůbec nepořádat.