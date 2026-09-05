Riskantní pivo s lidovcem a pravda o kanalizační roli europarlamentu

Miroslav Korecký
Malostranský zápisník   16:30
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Miroslav Korecký

Miroslav Korecký | foto: Lidovky.cz

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové...
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Také jste rádi, že jsou někteří čeští politici bezpečně tisíc kilometrů od Prahy? Jak dopadne lidovcova zkouška peněženkou? Proč Hollywood točí film o vládní misi Oty Klempíře? A jak vypadá 120 dnů parlamentní Sodomy?

* Po politických prázdninách se na CNN Prima NEWS znovu rozjel cyklus diskusí europoslanců „České zájmy v Evropě“. Což je pořad nesmírně přínosný pro europoslance, kteří mají alespoň chvíli pocit, že někoho v Česku zajímají. Běžný volič pak z těchto diskusí pochopí obrovský význam Evropského parlamentu, který odvádí (kanalizuje) často to nejhorší z české politiky (čest výjimkám!). Domácí politiku to činí alespoň trochu stravitelnější, přitom rozhádaný český výsadek v Bruselu a Štrasburku stejně ničeho nedosáhne ani nic nezkazí. Jediným problémem je, že v sedmisethlavém europarlamentu má Česko jenom 21 křesel, přitom k účinnějšímu pročištění domácí politiky by jich potřebovalo tak troj- až pětinásobek.

Toto jsou naše volby, věří lidovci s „Grolich károu“. S vozem chtějí objet co nejvíc obcí

* Při startu kampaně pronesl šéf lidovců Jan Grolich půvabnou větu. KDU-ČSL prý volí lidé proto, že mají jistotu, že když si na pivu s lidovcem odskočí a nechají na stole peněženku, mají jistotu, že tam ta peněženka zůstane i s obnosem v ní. Domyšleno do důsledků: 3 % občanů u nás si dnes myslí, že tam ta peněženka zůstane, zatímco 97 % si je jisto, že je ten lidovecký mizera okrade. No nic moc…

* Po velkém mediálním zákoně hodila vláda ministrovi kultury Otu Klempířovi na hlavu i Státní kulturní politiku. A v Hollywoodu už točí film „Mission: Impossible – Oto sebevrah“, který zkoumá jeho nepochopitelnou motivaci jít do vlády. Přece jen: je to chlapík, který se v mládí zapletl s StB, není žádný lumen ani řečník a má šéfovat resortu, který se dlouhodobě projevuje, jako by trpěl permanentním premenstruačním syndromem, a Babiše v něm nesnáší nikdo od národních umělců po uvaděčky v divadle. A Klempíř tu má za Babiše vytáhnout z ohně horký kaštan jménem zrušení koncesionářských poplatků. Tak to by nedal ani Tom Cruise!

Nagyová neuspěla s odvoláním v kauze Čapí hnízdo. Jako za totality, okomentoval Babiš

* Za jediný týden tu máme hned dvě vládní rychlorecenze českého soudnictví. Tak kterou si vyberete? Andrej Babiš v reakci na zamítnuté odvolání jeho spolupracovnice Jany Nagyové v kauze Čapí hnízdo: „Je to politický proces, paní soudkyně se zachovala jako za totality.“ A Tomio Okamura v reakci na osvobození SPD v kauze plakátů s „chirurgy z dovozu“: „Jsem rád, že soud ve věci našich pravdivých předvolebních plakátů respektuje právo na svobodu projevu.“ Tak zase nevíme nic: žijeme v totalitě, anebo ve svobodě?

Okamurovy plakáty nejsou trestné, bývalý vládní koordinátor Foltýn si také může oddechnout

* Hrozná divočina v českém parlamentu: poslankyně STAN Barbora Urbanová se svěřila médiím, že jí jeden poslanec sahal na koleno, jiný chválil její výstřih a další jí řekl, že je tlustá. Tím snad predátoři pochopili, že paní poslankyně není moc „tykavá“, a nebudou v tom pokračovat. A tlustá už není, teď hodně zhubla! Ze Senátu, kde jsou hormony už dost utlumené, naštěstí podobné zprávy nechodí...

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