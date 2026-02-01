Běloška s tužkou a zápisníkem. Svědectví o prastaré grónské kultuře, kterou svět potřebuje

Z Gróňanů měli, jak se v ságách praví, respekt už staří Vikingové. Drželi se od nich na distanc, navzdory tomu, že Grónsko pod vedením legendárního Eiríka Rudého už v 10. století kolonizovali.
Mrazení jde i z duchů, kteří figurují v grónské mytologii. Třeba z takové aqajarorsiorpuy, příšery valící se jako balvan na lidská obydlí. Anebo ze saqqiserasaka, který přebývá v mořské tříšti a snaží se zvrhnout lovcům lodě a zmocnit se jejich kořisti. Můžete si to přečíst ve sbírce Aage Gitz-Johansena, kterou před časem vydali v Meanderu pod názvem Postavy grónské mytologie a sem tam ji ještě najdete na pultech.
Život za polárním kruhem
Kniha, kterou tam najdete určitě, pak pojednává o Gróňanech samotných. Autorkou Mihotání – Na konci Grónska je Polka Ilona Wiśniewska a nakladatelství Absynt ji v roce 2024 vydalo v edici Prokletí reportéři. Wiśniewska je reportérka. Její doménou je vhled do života za polárním kruhem, ať už jde o Grónsko, Špicberky nebo Norsko, kde se před lety usadila. Fotografuje a píše a také za to sbírá ceny.
Už před Mihotáním vydala z Grónska jednu knižní reportáž a pracovala tam v sirotčinci. A k této zkušenosti se teď vrací, když příběh otevírá návštěvou hrobu jednoho ze svých tamních svěřenců. Gert v sedmnácti letech spáchal sebevraždu.
„Běloši pořád běhají s tužkou a zápisníkem. Když se pak vrátí domů, vyprávějí o nás samé lži. Možná to uděláš taky.“ Wiśniewska knihu zahajuje výrokem, který jeden z inuitských lovců adresoval dánskému badateli. Sama ale chce vyprávět o místních co nejvěrněji.
Kde končí svět
Nezůstává proto v hlavním městě Nuuku, kde už jsou na cizince a jejich zvědavost zvyklí, ale odjíždí do odlehlého Qaanaaqu – někdejšího Thule na severozápadním pobřeží, ke kterému přiléhá americká základna Pituffik. A do malého Siorapaluku, nejsevernější osady Grónska.
Její předchozí grónská zkušenost a doprovod místního průvodce jí otevírají dveře do inuitských domácností. Spolu s ní prodáváme v obchůdku s Juaannou, rozléváme nezbytné kafe a podáváme přes pult sladké housky. Zásoby do Qaanaaqu dopravuje vrtulník. Když je špatné počasí, nepřiletí. Juaanna měla dvě dcery, ani jednu neporodila, mezi místními je běžné ujmout se dětí příbuzných, kteří zemřeli nebo popíjejí natolik, že se o ně nedokážou postarat. Jednu pak pokousali tažní psi. Vrtulník nepřiletěl a děvče zemřelo.
Smrt bolí. Bolí i lovce, se kterými se vydáváme na moře. Nezabíjejí zbytečně. Váží si těch, kdo umějí zvíře zabít rychle. Jako Aputsiaq, který dokáže i zmrzlé tuleně stáhnout z kůže tak, aby je nepoškodil a mohl je prodat. Staré kusy dá psům, pro lidi se nehodí. Cizinci maso ulovených zvířat nesmějí jíst vůbec, místní jim z rozhodnutí dánské vlády mohou předložit jen to balené, které dovezli z Dánska. Prošlo veterinární kontrolou. Průdušnice se nedává ani psům, aby se nezadusili a nezdechli.
Mezi hrnky kávy, mezi tahy loveckého nože vyvstává obraz komunity drcené tvrdým podnebím, namáhavou dřinou i vládními opatřeními: třeba limity na lov mrožů nebo nuceným přesidlováním celých osad a také řízenou asimilací v dřívějších desetiletích, včetně nedobrovolných sterilizací. Pronikáním výdobytků, jako jsou všudypřítomné mobily a sociální sítě nebo alkohol. A také bezohledností badatelů a turistů.
Kde ale opravdu končí svět
Posmutnělý Qaanaaq je pak ještě světlé místo ve srovnání se Siorapalukem, kde autorka ve studeném domě tráví polární noc. Do osady pro tři, čtyři sta obyvatel je to od základny severně 200 kilometrů. Kdo umí řídit psí spřežení, možná by se tam dostal, jinak jsou tu odkázáni na občasný vrtulník. Jídlo? Mrož, halibut nebo třeba alkoun zašitý do tuleně a zahrabaný na několik měsíců pod kamení, aby zkvasil. To je kiviaq – „ti, kdo ho jedí od dětství, nechávají jen peří, kosti, drápy, zobák,“ píše Wiśniewska. Zelenina přilétá do obchodu už přemrzlá. Nikdo ji nekupuje.
Autorka se netají obavou, že Siorapaluk prožívá své poslední roky. Nejenom proto, že vláda (tentokrát ani ta grónská) nemá vůli osadu udržovat, dodávat do ní zboží, starat se o infrastrukturu. Nevyplatí se to. Jako všude na světě – Česko nevyjímaje – mladí odcházejí do měst, do center, do bohatší ciziny.
„Svět přece tuhle prastarou kulturu potřebuje,“ namítá Wiśniewska. Jeden z lovců jí opáčí: „A jsi si tím jistá?!“
Grónsko teď „potřebuje“ Donald Trump. Předtím to bylo Dánsko, Norsko anebo i ti Vikingové. Místních se málokdy někdo ptal, sděluje autorka. Způsob, kterým tu po staletí žijí, je nejspíš jen stěží slučitelný s tím, kterým by ostrov chtěl využít západní svět. Na druhou stranu je nejspíš jediný, kterým se tady trvale žít dá.
Je uklidňující moci si o tom jenom číst a nebýt ten, kdo má najít na složité geopolitické výzvy kompetentní odpověď.