Grónsko a naše hamletovská otázka. Pokud se o něj bude válčit, na čí stranu se postavíme?

Zdání zde však jednoznačně klame. Jedná se totiž o strategicky veledůležitou končinu, nejen z vojenského hlediska, ale rovněž kvůli dopravním trasám i bohatým ložiskům surovin. Převzetí by sice mohlo proběhnout „byznysově“ neboli koupí, leč nelze vyloučit ani použití hrubé síly.

Možná se tak před námi rýsuje zvláštní „hamletovská otázka“: Zda být v případě vyostření amerického zájmu o Grónsko s Dánskem, nebo s Trumpem a jeho v principu imperiálními nároky. V krajním případě může Česká republika čelit dilematu, na čí stranu se přidá, až Kodaň iniciuje článek pět Severoatlantické smlouvy o NATO, na jehož základě se smluvní strany zavazují přispět na pomoc napadeným členům.

Většina znepokojivých Trumpových výroků z nedávné doby se zatím interpretuje jako součást jeho byznysové vyjednávací taktiky. Poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar v rozhovoru pro sobotní Orientaci Lidových novin zdůraznil potřebu s USA jednat, poněvadž Američané určitě potřebují garance, že přes Grónsko nebude v Arktidě posilovat ruský a čínský vliv. Zároveň prý ale hodlá stát po boku Dánska.

Podle nedávného průzkum společnosti YouGov odmítá 78 % Dánů prodej Grónska Spojeným státům. Avšak skoro tři čtvrtiny z nich také uvedly, že o své budoucnosti mají rozhodovat primárně sami Gróňané. A dle jiného průzkumu je 85 % Gróňanů proti připojení ostrova k USA.

Každopádně již nyní čelíme hodně nepříjemnému střetu principů, kdy snaha o prosazení vojenských i ekonomických strategických zájmů může snadno ohnout, ba zlomit základní politické hodnoty západního světa: svobodu, demokracii, právo na sebeurčení. Což jsou zároveň hodnoty, jimiž zdůvodňujeme pomoc Ukrajině.

Nevelké Dánsko přitom napadené zemi obrovsky pomáhá, například stíhačky F-16, které Ukrajina nedávno v poměrně malém počtu obdržela, jsou sice americký výrobek, poskytly je však Dánsko a Nizozemsko, nikoliv USA. Naše velikost i hořká historická zkušenost s velmocenskou politikou by nás tím spíše měly vést k tomu, abychom, slovy Tomáše Pojara, „stáli po boku Dánska“. Budeme na to ale mít jako stát i jako společnost odvahu?

Skončí eskapády tragédií?

Problémy a dilemata spojená s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu pěkně ilustruje jedna skoro století stará historka, jež se rovněž dotýká Grónska a v níž též figuruje jeden – dnes už skoro zapomenutý – americký dobrodruh, letec George R. Hutchinson. Respektive její odvyprávění v časopisu Letectví (č. 9/1932): „Hutchinson startoval 23. srpna [1932] k letu přes [Atlantický] oceán v New Yorku [na hydroplánu Sikorsky S-38]. Na palubě kromě něho byla jeho choť, dvě malé dcerky, pilot, mechanik, radiotelegrafista a fotograf. Letoun nesl jméno ‚Flying Family‘ (Létající rodina).“

U Grónska však „výpravu stihla nehoda. Letoun byl nucen přistati z nouze na moře, rozbil se, nicméně všichni členové posádky se zachránili na břeh, kde byli později nalezeni lodí ‚Lord Talbot‘ v kritickém položení. Po nehodě většina světového tisku vrhla se na iniciátora letu Hutchinsona, vytýkajíc mu, že v touze po slávě, chtěje provésti něco, co tu ještě nebylo [první přelet Atlantiku s rodinou], riskoval život svých malých dcerušek. Tato výtka je jistě oprávněná, je však naopak jisto, že v případě jeho úspěchu našel by se asi málo kdo, jenž by mu jeho nedostatek otcovského citu zazlíval.“

Létající Hutchinsonova rodina.

Roku 1939 se Hutchinsonovi vydali na let kolem glóbu s Lockheedem Electra nazvaným „Amicita“ (Přátelství) – s mírovým poselství pro 68 národů světa. Leč kvůli vypuknutí druhé světové války jejich pokus skončil v Mexiku. Hutchinson každopádně dovedl své aktivity šikovně medializovat, a právě díky tomu se on a jeho rodina stali celebritami. I morálně problematickou havárii v chladných pobřežních vodách největšího ostrova naší planety zúročil v roce 1935 populární publikací nazvanou Létající rodina v Grónsku.

V myslích mnoha Evropanů se nyní sváří obava, že eskapády nového amerického prezidenta skončí tragickou havárií, s nadějí, že právě poněkud excentrický „Doník“ bude přes všechnu svou neomalenost a mocichtivost tím pravým „klackem“ na Rusy a Číňany – v kontrastu s neschopnou Evropskou unií, jež navíc narazila na útes vlastní ideologické, konkrétně zelené politiky.

A v případě Trumpova úspěchu se pak asi najde málokdo, kdo by mu zazlíval nedostatek citu k demokratickým pravidlům, tedy, pokud na onen deficit hrubě nedoplatí zrovna jeho země. Nicméně pasivní vyčkávání zde asi nebude tou nejlepší strategií. Grónsko totiž výmluvně naznačuje, že v dnešním světě se už opravdu není kam schovat.