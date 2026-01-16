Ostrov, který by mohl otřást Evropskou unií. Mezinárodní právo je v podstatě mrtvé

Americký prezident už má jasno, komu by v budoucnu mělo připadnout Grónsko: Spojeným státům. Že jde o autonomní území členské země NATO, tedy Dánska, ho nezajímá. I proto by se s nadsázkou dalo říct, že jednotkou zachování existence NATO je jeden Trump.
Zatím je to i přes kontroverzní výroky Donalda Trumpa méně pravděpodobná možnost, ale přesto existuje – tedy že by USA Grónsko dobyly vojensky. Pak by vyvstala otázka, k čemu celé NATO je, když jeho členové spolu bojují o strategický ostrov.

V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci

A nešlo by jen o NATO, přeneseně by šlo i o test jednoty EU, protože by se hned vidělo, kdo by se postavil na stranu napadeného Dánska – a kdo by jen odvrátil zrak a tiše si šeptal, ať si Trump nevšimne nás. Vždyť bez USA by NATO v podstatě neexistovalo, ony jsou centrálním kamenem, pivotem, kolem kterého se točí činnost Aliance.

Mimochodem, na západní polokouli, již Trump označil za své hájemství, leží i britské Falklandy, Francouzská Guyana či nizozemská Aruba a Sint Maarten s nádhernými plážemi. Trump by tam mohl postavit nový hotel. Stačí si vzpomenout na jeho plán udělat z Palestiny novou Riviéru. Ale konec žertování.

Pokud se však Británie, Francie, Německo či Itálie postaví na stranu Dánska proti USA, jasně to ukáže, že v Evropě elementární jednota existuje a každý si nehledí jen svých zájmů. Možná by to byla předzvěst pevnější evropské spolupráce, kterou zatím úspěšně narušují podivné experimenty se zelenou politikou či imigrací. Nicméně teprve se uvidí.

Spojenci posilují obranu Grónska. Macron varuje před bezprecedentními událostmi

Nikdo nic neprodává

K střetu USA a Dánska však nejspíš nedojde, protože americká administrativa preferuje spíš variantu B – odkup Grónska. Přitom ale není jasné, kde by na to vzala, protože státní pokladna zeje prázdnotou a dluhy jsou obrovské. A hlavně, nikdo ho nechce prodat.

Ale možná dojde na variantu C a jen se rozšíří pravomoci Spojených států v Grónsku, které zde už dnes v podstatě mají autonomní základnu v Thule. A přihodí se k tomu výhodná práva na těžbu vzácných surovin a dalších nerostů spolu s odmítnutím jakéhokoliv vlivu Rusů a Číňanů v oblasti, aby americký zájem o Arktidu nikdo neohrozil. A samozřejmě se tam po Trumpovi pojmenuje něco důležitého, on to miluje.

Americký zásah v Grónsku by byl katastrofa, konec světa, varuje Tusk

Hlavně Dánsko, ale i zbytek Evropy pak bude toužebně čekat, jestli Trump prohraje v listopadu kongresové volby a ztratí svůj vliv. Jak však někdo může předvídat, že se za pár let neobjeví nějaký Trump i v Demokratické straně, který se zhlédne v obnovené imperiální politice?

Ještě uvidíme. Když však opět zvážníme, tak Trumpův postup, jak ve Venezuele (zadržení diktátora Nicoláse Madura), tak současný tlak v Grónsku, ukazuje, že mezinárodní právo, kterým se tak rádi zaštiťovali Evropané, je v podstatě mrtvé. A záleží jen na tom, jak máte velkou sílu, abyste prosadil své zájmy. Jako Rusko na Ukrajině či v budoucnu Čína na Tchaj-wanu.

Fungovalo však někdy opravdu reálně mezinárodní právo, aby svět posouvalo dál? Nefungovalo jen naoko a v případech, kdy se za jeho prosazení postavila jedna z mocností, a ostatní ji neblokovaly? Stačí se podívat na Izrael, který se při ochraně svých zájmů na mezinárodní právo příliš neohlíží. Ale možná právě proto přežívá.

Rusko pokládá Grónsko za dánské území, situace je mimořádná, uvedl Kreml

Po Donaldu Trumpovi už každopádně bude svět jiný, možná trochu chaotičtější, ale stále předvídatelný. Bohužel, nepříliš přívětivý pro malé a středně velké státy na hranicích velmocí. A také pro bezzubé mezinárodní organizace.

