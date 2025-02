Grónský zázrak: pokrokáři brání kolonizátora. Stačila k tomu jedna rozvitá věta Donalda Trumpa

Lékárna 10:00

Od chvíle, co Donald Trump opět oznámil, že by Amerika mohla ovládnout Grónsko, o co tato velmoc usiluje již od roku 1867, největší ostrov na světě pořádně rozžhavil mozky různých politiků. Například íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí prohlásil, že pokud dojde k odsunu Palestinců z Gazy do Egypta a Jordánska, jak navrhuje americký prezident, Židé z Izraele by měli být vystěhováni do Grónska.