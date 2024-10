Probuzení z Gruzínského snu. Pohled na zemi částečně okupovanou Ruskem nenabízí černobílý obrázek

Je pondělí večer a v centru gruzínského hlavního města Tbilisi se chystá opoziční demonstrace. Kolují zvěsti, že na dvoře parlamentní budovy jsou připraveni těžkooděnci a protest se může zvrhnout v násilí. Obavy se ale rozplývají hned na začátku, přicházejí běžní obyvatelé metropole, na zídce už s předstihem posedávají skupinky seniorů.

Jedinou výjimkou mezi tisíci pokojně protestujícími je skupinka mladých lidí v kuklách, kteří sprejují na zeď parlamentu nápisy v gruzínštině. Právě oni se pak objevují v ruských médiích jako „důkaz“ toho, že do ulic vyšla banda chuligánů. Ruští propagandisté Gruzii nešetří, ať už je u moci kdokoliv.

Současná Gruzie není Bělorusko a ani vláda strany Gruzínský sen není natolik šílená, aby hned napoprvé nechala zmlátit pokojný dav. V Tbilisi tou dobou pobýval maďarský premiér Viktor Orbán a i on ale musí zachovávat alespoň navenek jakési status quo. Navíc protest sledovaly desítky kamer novinářů včetně živého vysílání agentury Reuters, přišli i zahraniční pozorovatelé.

„Musíme jasně ukázat, že se nesmíříme s tím, co se děje,“ říká Georgij a v ruce svírá modrou vlajku s hvězdičkami evropské sedmadvacítky. „Rusové nám přes třicet let okupují kus území, Abcházii a Jižní Osetii, teď by nás chtěli pohltit celé. A ti nahoře nás ženou do jejich náruče, kvůli tomu, aby se udrželi u moci, udělají úplně všechno. Zfalšovali volby, prodali nás i celou zemi,“ dodává.

Na první pohled to vypadá jako střet dobra se zlem, ale tak jasné to není. Lidé o něco dále na tržišti u tbiliské železniční stanice chtějí mír a být se svým velkým bratrem raději zadobře. A věří tomu, že to lze hrát na obě strany. „Všechno zůstane, jak i bylo. Hlavně aby byl mír.

Vždyť máme odsud Rusy jen pár kilometrů,“ říká s odkazem na pětidenní válku v roce 2008, ve které Gruzie utrpěla tvrdý debakl a Rusové poprvé bez obalu dali najevo, jakým způsobem hodlají prosazovat své zájmy. Nejde vůbec o ojedinělý názor a na venkově mluví většinou takto lidé ze starší generace či farmáři, kteří jsou přímo závislí na vývozu produktů do Ruska.

Rozdělená země

Gruzie je v současné době výrazně polarizovaná. Není to nic divného, protože v dobách sociálních sítí je polarizace běžným jevem v každé společnosti. Určitě je ale užitečné pátrat po kořenech každé takové polarizace a pokud se podíváme na Gruzii, vidíme příslovečné „máslo na hlavě“ na obou stranách.

Lídr Michail Saakašvili, který fakticky vedl zemi od roku 2004 do listopadu 2013, mimo jiné nasadil příliš ostré tempo reforem a projevil až moc důvěry ve složky, jež reformoval.

Sice například rozpustil policii a vystavěl ji od základu znova, po celé zemi ale kolují historky o bezdůvodně zmlácených lidech, které si sebevědomí ostří hoši vzali do práce s vědomím, že se jim nemůže nic stát. Je to škoda, protože tyto věci jsou vadou na kráse jinak vcelku dokonané přeměny systému v zemi po západním vzoru, ze které nyní těží i strana Gruzínský sen.

Už na revoluci růží, ze které Saakašvili začátkem první dekády tisíciletí vzešel, se Rusko dívalo s krajní nelibostí. Na Ukrajině, v Gruzii a také Kyrgyzstánu nahradili osvědčené a předvídatelné vůdce noví lidé, kteří si nehodlali chodit pro rady do Moskvy.

Mladý v USA vystudovaný právník byl z nich nejradikálnější a když se ruské jednotky v létě 2008 zapojily do konfliktu se separatisty v Jižní Osetii, Saakašvili se nechal strhnout až k válce, ve které ale jeho země neměla proti přesile šanci.

Tvrdě konfrontační kurz vůči Rusku Saakašviliho vládě vydržel až do konce jejího vládnutí v roce 2013. Ostřihl zemi od diplomatických styků, ale také od exportu zemědělských produktů do Ruska a turistiky. Byla uzavřená hranice, komplikované cestování, ruští turisté, kteří Gruzii původně vyhledávali i utráceli tu peníze, zmizeli.

Právě tyto věci po svém nástupu obnovila nová politická síla, Gruzínský sen, za kterým stál miliardář Bidzina Ivanišvili. Strana přitom neměla program příliš odlišný od Saakašviliho, chtěla dát lidem jen trochu vydechnout od náročných reforem a od tvrdé ruky reforem.

Nejistá budoucnost

Jenže to, co vypadalo jako politika pootevřených dveří, se zvrhlo v otevřené námluvy vůči Rusku. Omezování práv v zemi jde přesně tím směrem, kterým to po nástupu Vladimira Putina začínalo u severního souseda.

Tedy omezování nevládních organizací tím, že se jim prostřednictvím zákona o zahraničních agentech utnou peníze. Nebo zákaz propagace LGBT na školách. Pro běžného člověka takřka nevýznamná věc zasahující jen menšiny, jenže právě odtud začínají diktatury.

Obyčejných lidí se utahování šroubů v Gruzii, alespoň podle toho, co autorovi přiznali, zatím netýká. Jenže tak tomu být nemusí věčně. Autoritativní režimy se etablují postupně, po částech. Volební manipulace, které tu podle opozice byly v podobě zastrašování voličů, kupčení s hlasy a hromadného vkládání lístků do uren bohužel naznačují kroky tímto směrem.

Opozice teď hodlá fakta falšování zdokumentovat a předložit vládám v Evropě. Hodně práce přitom udělali pozorovatelé různých organizaci, které například v hojném počtu skoro 25 lidí vyslalo v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráce v Evropě ministerstvo zahraničí. Význam to má v tom, že opozice přirozeně podvody v rámci politického boje interpretuje po svém a je potřeba neutrální pohled.

Vládní Gruzínský sen je často označován za proruskou stranu. Není to úplně tak, už po volbách například premiér Irakli Kobachidze odmítl, že by kabinet plánoval obnovení diplomatických styků s Ruskem: „Žádné takové plány nemáme, protože 10 procent našeho území je Ruskou federací okupováno,“ řekl s odkazem na separatistická území Abcházie a Jižní Osetie.

I vládní strana má ve svém znaku evropské hvězdičky a otevřeně deklaruje jako svůj cíl vstup do EU. Ani to už jinak příliš nejde, Gruzíni si v minulých letech zvykli jezdit na Západ za prací i studiem, pokud by o tuto možnost přišli, výrazně by to ovlivnilo životy lidí.

I proto chce Gruzínský sen dělat politiku na oba směry a vůbec není jisté, jestli se mu to podaří. Podívejme se například na Maďarsko, které je v EU vyhlášeným potížistou a členské země si dobře rozmyslí, zda někoho takového v budoucnu ještě někdy přijímat.

Gruzie se zkrátka bude muset otevřeně rozhodnout, jak a s kým dál. A to i s ohledem na mínění lidí, kteří by si určitě zasloužili vysvětlení, jak to s nimi teď vláda vlastně myslí.