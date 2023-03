Je čas skoncovat s genderovými stereotypy. Musíme být vytrvalí

Dnešní kaskádovitě se šířící krize, od války na Ukrajině po krizi klimatickou, postihují na prvním místě ženy. A v rámci odporu proti demokracii po celém světě jsou zpochybňována práva žen na autonomii jejich těla a života.

Dva statistické údaje demonstrují naše selhání: Každých deset minut je jedna žena nebo dívka zabita členem rodiny nebo partnerem. A každé dvě minuty zemře žena během těhotenství nebo porodu. Většině těchto úmrtí lze zabránit.

Tyto negativní trendy musíme zvrátit a postavit se za životy a práva žen. Je to jedna z mých priorit v čele OSN a hlavní pilíř naší práce na celém světě.

Od Jižního Súdánu po Myanmar podporujeme ženy v krizových situacích a zajišťujeme, aby jejich hlas byl v mírových procesech slyšet. Moje náměstkyně Amina Mohammedová nedávno navštívila Afghánistán. Její hlavní vzkaz tamním úřadům byl, že ženy a dívky mají lidská práva a my za ně nikdy nepřestaneme bojovat.

Ženy ve vědě: odstraňme bariéry

Letošní Mezinárodní den žen se zaměřuje na odstraňování genderových nerovností v oblasti vědy, technologií a inovací. Celosvětově je o 21 procent vyšší pravděpodobnost, že muž má snadnější přístup do online prostředí než žena. V zemích s nízkými příjmy je tento rozdíl dokonce 50 procent.

Ale i nejbohatší státy ztrácejí. V technologickém průmyslu převažují muži nad ženami v poměru dva ku jedné. V oborech AI je to pět ku jedné.

Velká data jsou základem současného rozhodování v politice i byznysu. Ani tato oblast nebere zřetel na genderové rozdíly.

Všechny by nás měly znepokojovat nové produkty a služby, do nichž je od samého počátku vtělena nerovnost mezi pohlavími a které patriarchát a misogynii převádí do digitální podoby. Silikonová údolí současného světa se nesmí stát údolím smrti pro práva žen.

Diskriminace žen ve vědě a technologických oborech je výsledkem staletí patriarchátu, diskriminace a stereotypů. Od roku 1901 tvoří ženy jen tři procenta nositelů Nobelovy ceny ve vědecké oblasti. A ženy na internetu, včetně vědkyň nebo novinářek, jsou často terčem nenávistných sexistických urážek, jejichž cílem je umlčet je a ponížit.

Ženy se ale umlčet nenechají. Všude na světě se domáhají svých práv a chtějí být slyšet. Potřebujeme jednat hned, abychom zajistili, že ženy budou moci plně přispívat ke světovému poznání prostřednictvím vědy a technologií.

Musíme odstranit překážky, které ženy a dívky od studia vědeckých oborů odrazují. Je nutné posílit vedoucí postavení žen ve vědě a technologiích, v případě potřeby i prostřednictvím kvót.

Vytvořme bezpečné digitální prostředí pro ženy a dívky

Musíme být kreativní, rozšiřovat příležitosti ve výběrových řízeních a dávat příležitost s ohledem na schopnosti. A musíme být vytrvalí. Rovnost žen a mužů nenastane sama od sebe. Je nutné ji upřednostňovat a usilovat o ni. V OSN, kde máme vlastní strategii pro rovnost žen a mužů mezi zaměstnanci, nám takový přístup přináší výsledky.

Potřebujeme také přijmout opatření k vytvoření bezpečného digitálního prostředí pro ženy a přivést k odpovědnosti pachatele zneužívání online prostředí i digitální platformy, které to umožňují.

OSN spolupracuje s vládami, občanskou společností, soukromým sektorem a dalšími subjekty na kodexu chování, jehož cílem je snížit škody a zvýšit odpovědnost na digitálních platformách a také bránit svobodu projevu.

Práva žen nejsou luxusem, který počká, až vyřešíme klimatickou krizi, ukončíme chudobu a vytvoříme lepší svět. Investice do žen a dívek je nejjistější cestou, jak pozvednout všechny lidi i státy a naplnit Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj. Musíme společně pracovat na inkluzivnějším, spravedlivějším a prosperujícím světě pro ženy, dívky, muže i chlapce na celém světě.