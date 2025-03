Národní hrdina i vyvrhel. Cuomosexual opět na scéně, stane se starostou New Yorku?

Možné to skutečně je. Již jednou se totiž tomuto bývalému demokratickému politikovi comeback povedl. V roce 2002 poprvé neúspěšně kandidoval na funkci guvernéra, kterou v letech 1983 až 1994 vykonával jeho otec Mario Cuomo, z boje však ustoupil již během primárek.

Zároveň jeho manželka Kerry z politické dynastie Kennedyů (mimochodem, sestra současného ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho ml.) oznámila, že požádá o rozvod jejich manželství, které bylo od začátku mnohými považováno za politický kalkul ze strany Cuoma.

Pověst si Cuomo částečně napravil úspěšnou kandidaturou na státního generálního prokurátora v roce 2006. Již o dva roky později vypukl skandál s prostitucí, do něhož byl zapojen tehdejší guvernér New Yorku Eliot Spitzer, který využíval služeb elitního eskortního klubu. Jeho rezignace však řešení nepřinesla.

Spitzerův následovník David Paterson se také ocitl ve skandálu, který zahrnoval obvinění z nevhodného chování a zneužívání moci. Paterson byl také obviněn z toho, že se snažil ovlivnit svědka v případu domácího násilí. Rozhodl se proto opět nekandidovat a v té chvíli vycítil Cuomo jedinečnou šanci. Nakonec svou kandidaturu proměnil ve tři funkční období v guvernérském sídle v newyorském hlavním městě Albany.

Bezohlednost a brutalita

Na jaře 2020, když se v New Yorku šířila epidemie koronaviru, se denní brífinky guvernéra Cuoma staly pro mnohé Američany pravidelným televizním pořadem, ve kterém autoritativně procházel nejnovější statistiky o nakažených, nemocničních lůžkách a úmrtích.

Cuomo se téměř přes noc proměnil v národního vůdce Demokratické strany a protivníka prezidenta Donalda J. Trumpa, v médiích se mluvilo o „cuomosexualismu“ a dokonce o jeho prezidentských ambicích. Ostatně newyorské guvernérské křeslo bylo odrazovým můstkem do Bílého domu pro prezidenty Grovera Clevelenda, Theodora Roosevelta nebo jeho synovce Franklina Delana Roosevelta.

Přes to bylo ani ne o rok později Cuomovo guvernérství v troskách. Čelil obviněním ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování, které vůči němu vzneslo postupně až třináct žen, ale také federálnímu vyšetřování kvůli podhodnocovanému počtu úmrtí v domovech pro seniory během pandemie, jakož i z podezření z manipulace s výběrovými řízeními a získání lukrativních kontraktů v oblasti města Buffalo.

Cuomo s ohromující rychlostí sklouzl od uctívání na úrovni národního hrdiny k postavení vyvrhele. Byl to ovšem pád předpovězený desetiletým vládnutím bezohledností a brutalitou.

Bývalý newyorský místoguvernér Richard Ravitch se nechal slyšet, že „problém s Cuomem je, že ho nikdo nikdy neměl rád“. Podle něj to není milý člověk a nemá žádné skutečné přátele. „Pokud nemáte základnu podpory a dostanete se do problémů, jste mrtvé maso.“ Jedna z Cuomových bývalých spolupracovnic o něm dokonce řekla, že ani ti lidé, kteří jsou mu blízcí, s ním nemají dobrý vztah.

Šikanování však patřilo k hlavním aspektům Cuomova stylu řízení a bylo vždy chápáno jako osobitý způsob, jímž dosahuje potřebných výsledků. Guvernér tvrdě prosazoval své cíle vůči zákonodárcům a podřízeným a během desetileté guvernérské éry dosáhl legalizaci sňatků osob stejného pohlaví, přijetí přísnějších opatření na kontrolu zbraní, zvýšení minimální mzdy a zahájení několika významných infrastrukturních projektů.

Tato vůdcovská kvalita byla ovšem s postupujícím časem kritizována jako toxická pracovní kultura, a to zejména pro mladé ženy. Přesto s ním až do konce zůstávalo několik nejbližších spolupracovníků z jeho týmu, a také jeho mladší bratr Chris Cuomo.

Ten nakonec přišel o práci moderátora na stanici CNN v prosinci 2021 kvůli tomu, že podporoval Andrewa během obhajoby proti obviněním z obtěžování. Chris aktivně radil svému bratrovi a pomáhal mu s krizovou komunikací, což vedlo k jeho okamžitému propuštění.

Obrana města před federální svévolí

Nyní má Andrew Cuomo šanci provést to, co se jiným politikům povedlo již mnohokrát. Američané rádi odpouštějí kandidátům, kteří si prošli osobními pády a nyní se po určitém období katarze vracejí, aby si vysloužili hlasy svých voličů.

Vstupem do závodu o starostu New Yorku se Cuomo stal okamžitě favoritem voleb. Všichni Newyorčané jeho jméno znají a Cuomo nemá nouzi o bohaté sponzory, již jeho kampaň před červnovými primárkami Demokratické strany výrazně podpoří.

Tak jako v roce 2010 v guvernérských volbách, i teď může hrát Cuomovi do karet skandál a nízká popularita stávajícího starosty Erica Adamse. Starosta čelí federálnímu vyšetřování za příjem nelegálních finančních příspěvků a úplatků.

Zatím nezačal stavět tým do kampaně ani oslovovat potenciální finanční donory, což může znamenat, že se nakonec o obhájení postu starosty nepokusí. Tím by nepochybně poskytl Cuomovi velkou výhodu. A přestože nemá bývalý guvernér jasný program, nabízí rozhodnost a chce bránit město New York před svévolí federální vlády.

V tomto kontextu rezonuje nedávné kontroverzní rozhodnutí prezidenta Trumpa nepodpořit zavedení vstupného mýta pro automobily do centra New Yorku. A na to by Newyorčané slyšet mohli. Cuomovy ostré lokty a nestandardní přístup k ženským podřízeným přitom nakonec nemusí voliče odradit. Tomu paradoxně napomáhá i návrat toxické maskulinity do nejvyšších pater americké politiky.