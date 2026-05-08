Pokání na maďarský způsob. Orbánův miliardář předá svůj majetek státu

Jedním z centrálních bodů programu vítězné Strany úcty a svobody (Tisza) bylo důsledné zúčtování s lidmi bývalého mocenského systému, zejména odhalení korupčních kauz a volání k odpovědnosti osob, které za uplynulých 16 let Orbánovy vlády díky loajalitě k režimu zázračně zbohatly. Voliči nového spasitele, jemuž jeho odpůrci říkají „Pannonský Caligula“, už tedy očekávají konkrétní kroky.
Nová vláda ještě ani nevznikla a orgány činné v trestním řízení už šly štěstíčku naproti a začaly konat. Dochází ke zmrazení bankovních účtů či zabavování peněz, aby finanční prostředky získané například korupcí, podvodem či praním špinavých peněz nemohly opustit zemi. A stalo se to, co nikdo nepředpokládal.
Štěstíčku naproti nešla jen policie, ale i miliardář Gyula Balásy, jehož firemní impérium v uplynulých osmi letech ovládalo mediální komunikaci státu, proto získal přezdívku „papež Orbánovy propagandy“. Místopředseda strany Tisza Márk Radnai tvrdí, že Balásyho podniky díky předraženým státním zakázkám ročně vydělávaly 25 miliard forintů (asi 1,6 miliardy korun). „Navíc se mu podařilo zničit celý maďarský reklamní trh,“ dodal Radnai, který byl před vstupem do politiky divadelním hercem a režisérem.
Žádné slitování
Úřad vyšetřující finanční delikty tento týden v úterý oznámil, že začal miliardáře vyšetřovat kvůli podezření z vyvádění peněz do zahraničí, o čemž Balásy zjevně věděl. Den předtím proto vystoupil v podcastu portálu Kontroll, kde prohlásil, že se před notářem zavázal, že zadarmo převede na stát svoje společnosti a majetky uložené v soukromých kapitálových fondech.
Papež Orbánovy propagandy svou kapitulaci oznámil se slzami v očích. A je třeba uznat, že to udělal stylově – ve studiu (samozřejmě nezávislého) mediálního domu Mártona Magyara, bratra budoucího premiéra. Balásy se zjevně pokouší uzavřít nějakou dohodu s nastupující mocí, aby výměnou za odevzdaný, nebo spíše vrácený majetek v údajné celkové hodnotě 80 miliard forintů (asi 5,4 miliardy korun) získal beztrestnost nebo jen podmínku.
Uvidíme, zda jeho zvláštní způsob pokání zafunguje. Magyar a jeho skupina totiž budou chtít někoho exemplárně potrestat, jinak předvolební sliby zůstanou jen sliby. Balásy se slitování od Magyara, který drží jeho osud v rukou, nejspíše nedočká. Budoucí premiér Balásyho zpověď, respektive obrácení na správnou víru, pronesenou vlahým hlasem ironicky okomentoval, že se asi také rozbrečí. I další významné osobnosti zpochybnily upřímnost podnikatelova melodramatického vystoupení.
Mezitím ale vyšlo najevo, že policie šetří i mnohonásobně předražené smlouvy firem Balásyho impéria s různými státními organizacemi a podniky. Kauza začala bobtnat ve středu, kdy Mirkó Petényi, ředitel státního Centra pro rozvoj aktivního Maďarska, přinesl příklady, jak fungoval Balásyho monopol ve státní sféře. Prakticky veškerá komunikace (inzerce, eventy, publikace a podobně) musela jít údajně přes konsorcium firem New Land-Lounge za brutálně vysoké ceny.
Petényi prohlásil, že problém se snažili řešit se šéfem úřadu premiéra Viktora Orbána, ale nic se nezměnilo. „Pan ministr něco zamumlal, že se na to podívá, ale nic se nestalo,“ popsal Petényi reakci ministra Gergelye Gulyáse (mimochodem spolužáka a někdejšího blízkého přítele Pétera Magyara), který léta vedl Orbánovu kancelář.
Vyvádění státních peněz
Příklady, o nichž Petényi hovoří, jsou drsné. „Nejvíce energie mi sežraly marné pokusy, jak najít cesty, abychom obešli rámcovou smlouvu konsorcia New Land-Lounge se státem. Léta jsem měl křeče v břiše a nemohl spát. Vybudovali jsme uvnitř baráku vlastní komunikační agenturu o pár lidech, jen abychom nemuseli zadávat zakázky přes Balásyho firmy,“ vzpomíná ředitel Petényi a dodal, že Balásyho monopol existoval uplynulých osm let.
Jak tento systém fungoval? Klíčem byl Národní úřad pro komunikaci (NKOH). Když nějaká státní instituce či firma chtěla něco komunikovat, úřad jim určil pouze jediného partnera – konsorcium New Land-Lounge. Na začátku nějaký čas o zakázky soutěžily tři agentury, ale nakonec vždy vyhrála jediná, s níž se musela uzavřít smlouva. Jiná možnost neexistovala. „Stát uzavřel velmi špatný obchod, který vnutil všem státním podnikům, přičemž vše prý bylo legální,“ dodal Petényi, který poté popsal korupční model.
Když jeho úřad aktivního Maďarska chtěl umístit PR článek na web pro cyklisty, přišla od nich nabídka na 250 tisíc forintů (asi 16 tisíc korun). „Považovali jsme to za slušnou cenu. Jenže do procesu hned vstoupila New Land-Lounge a nabídka rázem vyšplhala na 966 tisíc forintů (65 tisíc korun). Navíc měli tu drzost napsat, že jsme dostali 30procentní slevu oproti standardnímu ceníku,“ vysvětluje systém tunelování Petényi s tím, že za tu cenu nechtěli a ani nemohli inzerovat projekty.
Druhý příklad, který se týkal publikace o aktivní turistice, je ještě drsnější. Nabídka New Land-Lounge zněla na čtyři miliony forintů (asi 267 tisíc korun). Jenže Petényiho úřad pro aktivní Maďarsko spolupracoval s tiskárnou, jež by stejnou zakázku udělala za 697 tisíc forintů, což je skoro šestkrát nižší cena!
„Ohledně redakční přípravy jsme od New Land-Lounge občas dostali možnost používat levnější alternativy, ale u inzerátů, kreativní práce či uspořádání konferencí se vše koncentrovalo u nich. Prostě seděli jsme obráceně na koni: jako objednavatelé jsme měli pocit, že musíme být vděční za laskavost, že za šestkrát vyšší cenu udělají to, co chceme,“ tvrdí Petényi s tím, že u velkých státních organizací či podniků probíhalo ještě brutálnější „pálení“ peněz, navíc často na naprosto nesmyslné komunikační úkoly.
Na vyvádění státních peněz podle něj nebyla použita kolečka, ale kamiony. Tato hláška připomíná jednoho pražského lobbistu, který svého času říkával, že má k veřejným zakázkám přistavěné bagry…
Pár kroků správným směrem
Petényi vysvětluje, že toto vysávání státních peněz bylo považováno za legální, proto se dotčení šéfové státních organizací a podniků nemohli postavit na zadní. Báli se říct, že něco smrdí, protože by například mohli být obžalováni z porušení obchodního tajemství. „Ani Péter Magyar se nepostavil těmto praktikám, když řídil Centrum pro studentské půjčky,“ říká Petényi.
Možná tím narážel na smlouvu údajně za zhruba 277 milionů forintů (asi 18 milionů korun) Balásyho komunikační firmy s tehdejším ředitelem státního Centra pro studentské úvěry Péterem Magyarem, který centrum řídil v letech 2019 až 2022. Smlouva z 20. dubna 2021 s podpisy obou šéfů koluje na internetu. Zda jde o originál, nebo o snahu s využitím AI či Photoshopu očernit budoucího premiéra, zatím není jasné.
Petényi nehází odborníky zaměstnané v New Land-Lounge do jednoho pytle s lidmi, kteří tyli z tohoto finančního modelu. „Grafici a textaři nebyli přeplacení. Peníze tekly někam jinam, do kapes lidí, kteří tento systém vytvořili a měli z něj užitek,“ dodal. Oznámení majitele konsorcia New Land-Lounge, že vše přepíše na stát, nechtěl příliš komentovat. Naznačil jen, že „v rozhovoru, který miliardář Gyula Balásy poskytl pro server Kontroll, pravda bohužel nevyšla na povrch, ale aspoň se udělalo pár kroků správným směrem“.