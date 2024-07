Habemus Ursulam. Proč připomíná volba šéfa Komise výběr papeže?

Ale ta výkonná moc jako by byla předem, stále a navždy daná, nestřídají se exekutivy ražené levicově a pravicově. Green Deal, ač může být v detailech upraven, odpřisáhne socialista i formální konzervativec. Na mnohé Evropany to potom působí tak, jako by při volbě předsedy EK šlo jen o to, kdo tu stálou moc bude zrovna teď reprezentovat a zda sežene dost hlasů.

V tomto smyslu celý proces výběru předsedy připomíná volbu papeže. I tam jde o výběr šéfa instituce, která je v jádru neměnná. I tam se volí tajně, písemně, navíc v přísné klauzuře. Pak se volební lístky spálí a kouř z jejich ohně zvěstuje lidem venku, že je hotovo. Habemus Papam, máme papeže, pronáší se. Ve čtvrtek jsme si mohli říci podobně. Habemus Ursulam.