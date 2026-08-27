Upřímně řečeno se za zanedbatelná dají pokládat i ta menší čísla. Ale z běhu českých dějin by přece jen neměli vypadnout žádní panovníci, byť i vládli jen krátce. Historicky prvním takovým českým králem z habsburského rodu byl Rudolf I. (1306–1307), pro přísnou dietu, kterou dodržoval kvůli svým žaludečním vředům, zvaný král Kaše – a sluší se pro jistotu dodat, že nejde o vítěze bitvy na Moravském poli, tím byl jeho děd Rudolf I. Habsburský (“První“ počítáno z hlediska Rudolfů na trůnu Svaté říše římské).
Dalším takovým „ročním“ českým králem byl Albrecht Habsburský (1438–1439). Poté, co Zikmund Lucemburský zemřel bez mužského potomka, se tak jeho nástupcem na českém trůnu stal manžel Zikmundovy (jediné) dcery Alžběty – k čemuž dodejme, že Zikmund, který byl po smrti Albrechtových rodičů jeho poručníkem, jej se svou dcerou oženil právě proto, že si ho vychovával jako svého dědice (Zlatá bula Karla IV. z roku 1356 umožňovala, aby se v případě absence mužských dědiců vlády ujala královská dcera, byť zemské stavy takový právní stav – mírně řečeno – nevítaly).
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O jedné Humbelíně, dvou Bernardech a všech bernardýnech
A na konec tohoto výčtu patří Albrechtův syn Ladislav zvaný Pohrobek (narodil se v únoru 1440, zatímco jeho otec zemřel v říjnu 1439). Teoreticky by tedy byl mohl být českým králem od narození, ale vnitřní rozbroje konfesijně rozdělené země, jež vyústily v takzvané pohusitské interregnum, kdy země panovníka vůbec neměla, způsobily, že na trůn nastoupil až v roce 1453 – ale panoval jen pár dnů přes čtyři roky, kdy v 18 letech zemřel na leukémii.
Když po dalších několika málo desítkách let, v nichž vládli nejprve domácí Jiří z Poděbrad a po něm Vladislav Jagellonský (mimochodem vnuk Alžběty Lucemburské a Albrechta Habsburského), padl 29. srpna 1526, tedy dost přesně před kulatými 500 lety (nezapomeňme na jistou blátivost přesného určení takových výročí způsobenou mimo jiné posunem dat při přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář roku 1582) v bitvě u Moháče Vladislavův syn a nástupce na trůnu Ludvík, přijaly české stavy po krátkém váhání za krále dalšího Habsburka Ferdinanda I., manžela Ludvíkovy sestry Anny.
Na český trůn tak roku 1526 nastoupila dynastie, která na něm s krátkou přestávkou v době českého stavovského povstání, kdy byl roku 1619 Ferdinand II. prohlášen za sesazeného, ale po bitvě na Bílé hoře se na trůn opět vrátil, setrvala dalších téměř 400 let. A je potřeba říci, že Habsburkové, mimochodem původem Švýcaři (nikoli Rakušané či Němci), panovali, s výrazně negativní výjimkou právě zmíněného „krvavého“ Ferdinanda II., vlastně docela obstojně, a zanechali nám i cenné dědictví.
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Socialistický tábor – největší tábor světa!
Z doby krále Ferdinanda I. nám dodnes zbyl letohrádek královny Anny, údajně nejkrásnější renesanční stavba na sever od Alp, již král nechal postavit pro svou manželku, kterou – navzdory ryze dynastickému sňatku – velmi miloval (což dokládají dokonce i zlí jazykové, podle nichž byla Anna náměsíčná a král tak nechal postavit tamní arkády proto, že měl obavy, aby nenastydla, když běhala po nocích mimo své komnaty jen v noční košili, a ze stejného důvodu, totiž aby měl klid od jejích nočních extempore, vybral pro stavbu místo oddělené od Hradu Jelením příkopem).
Maxmilián II., nábožensky tolerantně a humanisticky zaměřený syn a následník Ferdinanda I., rozšířil Pražský hrad o několik budov a za Jelením příkopem nechal vybudovat Lví dvůr, kde choval divoká zvířata. Navíc Ferdinandův mladší syn, místodržící českých zemí Ferdinand Tyrolský, osobně architektonicky navrhl a nechal postavit letohrádek Hvězda.
O zásluhách Maxmiliánova syna Rudolfa II. o naše kulturní dědictví se netřeba šířit, stačí připomenout Španělský sál Pražského hradu … a bohužel také všechno to, co švédská vojska uloupila na samém konci třicetileté války a dodnes se tím jejich královská rodina chlubí. Z krátké doby vlády jeho bratra Matyáše si připomeňme Matyášovu bránu, dodnes monumentální vstup na druhé nádvoří Hradu.
Rudolfova a Matyášova bratrance Ferdinanda II., fanatického katolíka, který se „pro víru“ neštítil porušení vlastních slibů ani krvavé msty na těch, kdo se proti takové věrolomnosti postavili, jsme už připomněli – ten skutečně ničím pozitivním nepřispěl, naopak měl největší podíl na rozpoutání zhoubné třicetileté války, během níž navíc protiprávně (i na tehdejší dobu) připravil země Koruny české o Horní a Dolní Lužici a kterou se povedlo ukončit až jeho synovi Ferdinandovi III., jenž – byť také přesvědčený katolík – zastával konfesijně smířlivější, nebo přinejmenším realističtější postoje.
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O souvislosti kroužkovaného „ů“ se Svatou říší římskou
Památkou – přesněji replikou památky – jež nám Ferdinanda III. a hlavně ovšem úspěšnou obranu pravobřežní Prahy před švédským drancováním připomíná, je mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Jeho syn, král a císař Leopold I., založil univerzitu ve Vratislavi, která tehdy patřila – jako celé Slezsko – k českému království, a návštěvu tamní skvostné barokní posluchárny, nazvané po jejím staviteli Aula Leopoldina, si nenechte při návštěvě města ujít.
Jeho syn Karel VI. se do dějin zapsal vydáním Pragmatické sankce – a zejména svou dcerou Marií Terezií, která rozšířila Pražský hrad o Ústav šlechtičen a o budovy prvního nádvoří, na druhou stranu ale také ztratila Slezsko. A rovněž vydala 28. července 1763 patent, kterým podpořila výuku a užívání češtiny, mimo jiné slovy … přísná je J. M. C. (Její Milosti Císařské – pozn. Karel Oliva) vůle, aby rodičové dávali syny své v jazyku českém pilněji cvičiti, tolikéž aby studijní komise k tomu bedlivě hleděly, by mládež k pilnému překládání českých artikulů se přidržovala a tím aby se řeč co možná nejvíce povznesla.
Na jejího syna Josefa II. lze vzpomínat lecjak, jako osvícenec zrušil řadu klášterů, jejichž budovy a také vnitřní zařízení včetně vzácných knihoven tím utrpěly nenahraditelné škody, na druhou stranu zrušil nevolnictví (nikoliv ale povinnou práci pro vrchnost – robotu) a zavedl náboženskou toleranci (i když ne pro všechna vyznání, například nikoliv pro Jednotu bratrskou).
Jeho krátce vládnoucí bratr Leopold II. a Leopoldův syn František II. (respektive František I. jako císař rakouský) se do českého národního a kulturního života příliš nepromítli, za připomínku ale jistě stojí, že Františkův syn a poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý ocenil práci Josefa Jungmanna na Slovníku česko-německém udělením Leopoldova řádu – tedy tehdejšího nejvyššího civilního vyznamenání (dnešním ekvivalentem by byl Řád bílého lva).
Za vlády Ferdinandova synovce a následníka na českém trůnu Františka Josefa I. – který se ovšem ke škodě své a hlavně státu nikdy nenechal korunovat českým králem – proběhla díky ekonomické a do značné míry (přinejmenším na svou dobu) i politické svobodě v Rakousku (respektive od roku 1867 v Rakousku-Uhersku) průmyslová revoluce, která vynesla české země na hospodářské výsluní Evropy: na počátku 20. století bylo v Čechách, na Moravě a ve zbytečku Slezska zkoncentrováno 70 procent průmyslu celé monarchie.
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O strojovém i lidském překladu v okurkové sezóně
A zapomenout bychom neměli ani na postoj panovnické rodiny k české věci, například do první sbírky na Národní divadlo přispěl František Josef 5 000 zlatými, a po jeho požáru byli členové habsburského domu mezi prvními a především nejštědřejšími dárci: císařský pár věnoval 20 000 zlatých, korunní princ Rudolf s manželkou 5 000 a císařův bratr Ludvík Viktor 1 000 zlatých.
Když po smrti Františka Josefa (1916) nastoupil na trůn jeho prasynovec Karel, ocitl se prakticky již jen ve vleku událostí první světové války, čemuž se snažil čelit svou humanitou, projevenou – byť neúspěšným – pokusem o ukončení válečného běsnění. Za zmínku jistě stojí, že měl ve velké oblibě českou zemi: hovořil plynnou – byť ne bezchybnou – češtinou, a než se stal následníkem trůnu i po rozpadu říše snil o tom, že zbytek života stráví v zámku v Brandýse nad Labem, jejž kvůli tomu dokonce odkoupil do svého osobního majetku.
Stručně shrnuto, měla habsburská éra mezi lety 1526 a 1918 zásadní a v naprosto převažující míře pozitivní význam pro vývoj českých zemí: v jejím průběhu došlo k velkým změnám, například k rozvoji barokní architektury a umění a barokní české krajiny, jejíž charakter se zachoval víceméně dodnes, k ustavení moderní české společnosti a v jejím rámci k vybudování českého průmyslu.
Je také ale potřeba poznamenat, k čemu nedošlo: k potlačování českého národa a českého jazyka (což je potřeba odlišit od potlačování nekatolických konfesí, jejichž představitelé se za to později mstili právě vytvářením vylhané legendy o „národnostním a jazykovém útlaku“, „poněmčování“ a „řádění jezuitů“ – přičemž posledně jmenovaní naopak o češtinu velmi dbali, neboť pro ně byla tím nejdůležitějším nástrojem pro splnění jejich hlavního úkolu, jímž bylo pokatoličtění českých „kacířů“, o což by se bez rétorického přesvědčování – samozřejmě v jazyce jeho objektů – nebylo možno ani pokoušet).
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O římských neptunáliích a v sekci „pro pamětníky“ i o ruských prázdninách
Habsburská vláda v soustátí, jež „jednotné v rozmanitosti“ po téměř čtyři století poskytovalo svým mnoha národům společný hospodářský prostor i záštitu proti vnějším intervencím (kterých jsme si po jeho rozpadu užili naopak bohatě), byla zkrátka o hodně lepší, než je její dodnes trvající pověst vytvořená v 19. století evangelickými ideology.
Je to ostatně vidět i na tom, že František Palacký ukončil své monumentální Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě právě rokem 1526 – protože jako dobrý evangelík o Habsburcích nechtěl psát dobře a jako dobrý historik o nich nemohl psát špatně.