Může Hamás bez vůdce vést válku s Izraelem? Spojenci čekají po smrti Sinvára výraznou změnu

Ono to možná byla taky tak trochu náhoda. Píší média. Ale těžko uvěřit, že něco, co izraelská armáda provede, je náhoda. Nicméně oficiální verze tvrdí, že operace nebyla namířena konkrétně proti Sinvárovi. Vojáci údajně neměli o jeho přítomnosti ani tušení. Na druhou stranu armáda měla od zpravodajců informaci, že v oblasti se skrývají vrcholní činitelé Hamásu.

Jahjá Sinvár byl zabit v jednom z domů u města Rafáh – konkrétně v uprchlickém táboře Tal al Sultana na jihu Pásma Gazy. Vojáci na něj narazili náhodou při běžné prohlídce města, všimli si tří bojovníků, kteří se pohybovali mezi budovami. Sinvár se ukryl v jednom z domů. Budovu vojáci nejdříve vypálili a pak ji šli prohledat. Uvedli, že Sinvár měl na sobě neprůstřelnou vestu, zbraň a peníze. Poslední záběry z dronu ukazují, jak vyčerpaně sedí v prachu v troskách domu a malý dron se zoufale snaží odehnat. Byl zabit střelou do hlavy.

Kdo mlčí, jako by nebyl

Reakce byla rychlá. Z Izraele i ze světa. Takže nejdřív izraelský ministr zahraničí Katz označil Jahjího Sinvára za hromadného vraha a akce podle něj měla velký vojenský a morální úspěch pro celou zemi. Izraelský prezident Jicchak Herzog jej označil za arciteroristu a pochválil armádu. Podle premiéra Benjamina Netanjahua Izrael vyrovnal skóre, válka ale smrtí Sinvára nekončí.

Spojené státy americké

Nejdřív telefonický rozhovor ministrů obrany obou zemí a potom prohlášení šéfa Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, ve kterém se píše, že smrt vůdce Hamásu by mohla být zdrojem naděje pro svobodu. Prezident Joe Biden mluvil o šanci na mír a uvedl, že teroristé teď nejsou schopní zopakovat podobný útok jako loni v říjnu. Ministr zahraničí USA Antony Blinkem jednal o situaci s Katarem a Saúdskou Arábií, které se snaží zprostředkovat dohodu mezi znepřátelenými stranami.

Evropa

Podle německé ministryně obrany Annaleny Baerbockové by teď měl Hamás složit zbraně a okamžitě propustit vězněná rukojmí. Totéž žádá Francie, její ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že Sinvár byl překážkou míru. O příměří byl také vzkaz z Itálie od tamějšího šéfa diplomacie Antonia Tajaniho. Roli spojence potvrdilo i Česko – premiér Petr Fiala označil Sinvárovu smrt za dobrou zprávu.

Hamás

Teroristické hnutí potvrdilo smrt svého vůdce až den na to. S oficiální reakcí přišel zástupce organizace pro Pásmo Gazy a hlavní vyjednavač Chalíl Hajjá. Hamás podle něj nesloží zbraně a nechystá se propustit rukojmí, dokud nebude uzavřeno příměří.

Sečteno a podtrženo, Sinvárova smrt vyvolala vlnu nadšení a velkých prohlášení. Najednou se mluví o tom, že Hamás nemá vůdce, a tudíž je reálná šance na mír. Jde o milník, který zvrátí další vývoj a teroristé bez vůdce nemají šanci pokračovat v natolik rozsáhlých a koordinovaných operacích. Žádný další potenciální lídr už nebude „ďábel“ Sinvár, tudíž válka může skončit. Opravdu?

Kdo byl Jahjá Sinvár

Právě Jahjá Sinvár byl bezesporu vytouženým cílem každého Izraelce. Právě on totiž stál za teroristickým útokem z loňského října, při kterém zemřelo na 1200 lidí a 250 bylo uneseno. Stovky palestinských komand 7. října zaútočily na kibucy, vojenské základny nebo na hudební festival. Izrael tak zažil nejhorší útok na civilisty od svého vzniku v roce 1948. Sinvár takovou akci podle některých zdrojů plánoval jeden až dva roky – s cílem změnit poměr sil v oblasti a překvapit svět, což se mu bohužel asi povedlo. Rozpoutal válku, kterou Izrael teď vede v Pásmu Gazy.

Prý má vizáž ďábla. Sinvára popisují jako asketického muže s bílými vlasy a tmavým obočím. Stoupence si získal plamennými projevy a schvalováním teroristických útoků v Izraeli i na okupovaném Západním břehu Jordánu. Mezi lidmi se ale od loňského útoku na Izrael neobjevil. Údajně žil, nebo se spíš skrýval, v rozsáhlém komplexu podzemních tunelů pod Pásmem Gazy.

A co teď?

Zabití Sinvára bylo jedním z cílů Izraele. Samozřejmě tím deklarovaným cílem armády je osvobodit zbývající rukojmí a podle premiéra Benjamina Natanjahua úplně zničit celý Hamás jako organizaci. Nicméně mít na mušce strůjce útoku ze 7. října chtěl asi každý izraelský voják. Zabití vůdce bezesporu znamená velký úspěch. A už teď můžeme mluvit o velkém milníku. Co ale bude teď?

Ještě ten večer, kdy se potvrdila Sinvárova smrt, si americký prezident Joe Biden telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Podle Američanů je největší překážka míru pryč, proto by bylo vhodné nastalé situace co nejefektivněji využít. Netanjahu se pak nechal slyšet, že válka sice nekončí, ale je to začátek konce.

O situaci pak jednal Biden také s představiteli Německa a Francie a Velké Británie při své cestě do Berlína. Státníci se shodují, že je třeba zabránit další eskalaci v regionu, a jsou přesvědčeni, že někde tam je vidět cesta k příměří a propuštění rukojmí. Spojenci tlačí na Izrael, aby válku ukončil.

Pozor, Hamás nekončí!

Analytici celého mezinárodního společenství se shodují, že Hamás bez lídra neznamená jeho konec. Jde sice o vážnou ránu, kterou Izraelci zasadili teroristům, protože Sinvár byl pro organizaci mimořádně významný muž. Na druhou stranu přijde nový vůdce. A je dobré se ptát, kdo to bude. Je docela možné, že novým lídrem bude někdo, kdo žije v zahraničí. Už teď se mluví o několika jménech: zmíněný hlavní vyjednavač Chalíl Hajjá nebo někdejší vůdce Chalíd Mišál a je tu i bratr zabitého Muhammad.

Ať už to bude kdokoliv, experti shodně tvrdí, že současné chování jednotek v Pásmu Gazy to nijak výrazně neovlivní. Ano, Sinvár byl mužem číslo jedna, bez jehož vědomí se nestalo prakticky nic, ale jednotlivé buňky už teď působí poměrně samostatně a sám Sinvár koordinoval pouze strategické záležitosti.

Nového vůdce také zřejmě čekají složitá vyjednávání o míru. A je známo, že Sinvár nebyl přítel kompromisů. Právě v tomto bodě spojenci čekají výraznou změnu. Předpokládají, že najít někoho tak brutálního se už nepodaří a každý další vůdce už bude jenom slabý odvar. Právě proto by se v relativně blízké budoucnosti mohla objevit snaha sejít se u jednoho stolu a začít jednat o podmínkách příměří.

Koneckonců Izrael za uplynulý rok poměrně efektivně eliminoval Hamás, a to jak v počtu jeho stoupenců, tak úložišť zbraní a základen. Organizace nyní není ani zdaleka tak silná, jako byla před říjnem loňského roku. Navíc psychologický efekt následující po zabití nedotknutelného vůdce může být pro stoupence značný. Je to totiž právě Hamás, který na své příznivce, ale také civilisty v oblasti, působil zejména psychologickými taktikami.

Teď se mluví také o tom, nakolik Izrael chce ukončit svou speciální operaci. Celá Netanjahuova administrativa totiž tak nějak „zmilitantněla“ a válka v Izraeli, respektive propuštění rukojmí, se stalo jejím jediným programem. Před válkou jsme byli svědky velkých demonstrací v celé zemi, při kterých lidé volali po premiérově rezignaci. Teď je Netanjahu vůdce, který vede boj za unesené.

Fotka s mrtvým vůdcem Hamásu by mohla vyhrát vytoužený boj, mohlo by dojít k jednání o příměří a podmínkách míru. Pokud k tomu někdy premiér měl tu správnou vyjednávací pozici, je to teď. Pravděpodobně jej k tomu také tlačí i spojenci v čele s USA. Ovšem, aby bylo příměří, musejí všechny zúčastněné strany chtít zasednout ke stolu.