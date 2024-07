Zabili Haníju. Proč Izrael riskuje válku na dvou frontách

Názor

Tak nám zabili Ismáíla, mohl by dnes napsat Jaroslav Hašek. Ismáíla Haníju, exilového šéfa teroristické organizace Hamás, jak je cejchován v USA i EU. Nelze říci, že to bylo nečekané. Důležitější je, že i když byl Haníja zabit v Íránu, strůjci atentátu – zřejmě Izrael, ač se k tomu nehlásí – si dali pozor, aby o život nepřišli íránští občané přítomní poblíž. Jenže to není vše.