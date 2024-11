Havajská pizza má mnoho otců. Jedním z nich byl můj kámoš Ray

Spor o to, jestli špagety vynalezli Italové, anebo jestli je ukradli Číňanům, se vleče už hezky dlouho, možná od doby, co Čínu navštívil (nebo nenavštívil) Marco Polo. Je pravděpodobné, že špagety mohli, zcela nezávisle na sobě, vynalézt představitelé několika národů. Objevili prostě, že těsto vytvarované do dlouhých tenkých tvarů se dá uvařit ve vodě a ledaskomu skvěle chutná. Možná to nějak takhle bylo i s havajskou pizzou.

Vím ale jen o jednom místě, kde – aspoň podle tamních kulinářských vynálezců – havajská pizza vznikla. Nevěřte těm povídačkám, že ji vymyslel Sam Panopoulos, řecký imigrant, který si otevřel pizzerii v Kanadě, už někdy v padesátých letech.

Ta pravá havajská pizza byla vynalezena v roce 1986 na americkém Středozápadě a má to na svědomí můj kámoš. Ray studoval filmovou vědu, a protože v kampusu pro něj nezbylo místo k bydlení, žil s několika dalšími studenty ve sdíleném domě ve Wisconsinu. Ani jeden z nich nebyl bohatý. Na pivo si našetřili vždycky, to je fakt, ale to přece nemůžete studentům vyčítat. Jídlo nebylo tak důležité, i když by se občas rádi najedli. Když zjistili, že nedaleká pizzerie musí každý večer vyhodit všechno jídlo, které jim zbylo do zavírací hodiny, přišli s ďábelským plánem.

Když se blížila zavírací hodina v pizzerii, objednali si telefonicky velkou pizzu nebo radši dvě. Internet tenkrát neexistoval, platit po telefonu se nedalo, a tak restaurace musela zákazníkům věřit, že si pro objednané jídlo přijedou. Když nepřijeli, pokoušeli se bezprizornou pizzu prodat jiným zákazníkům. Bezprizorná pizza margherita nebo pizza čtyř sýrů se coby „klasická“ brzo prodala. Pokud jste ale chtěli na pizze něco nevídaného, co nikdo neznal a nejedl, pravděpodobnost, že ji, pořád pěkně zabalenou v krabici, najdete v kontejneru, se výrazně zvýšila.

A tak studenti volali do restaurace (z pevné linky, žádná jiná nebyla): „Chtěl bych si objednat pizzu.“

„Ano, pane, – a co na ní?“

Studenti popřemýšleli, co nikdo nejí, a řekli: „Šunku a ananas!“

„Dobře, pane. Za dvacet minut, pane.“ Zaměstnanci pizzerie se jistě divili, že někdo touží po téhle kombinaci, ale bylo to koneckonců v Americe a náš zákazník náš pán.

Po hodině nebo dvou studenti nasedli do auta a šli zkontrolovat kontejner u pizzerie. S velkou pravděpodobností tam našli svou pizzu.

Přivezli si ji domů, a protože byli mladí a bez předsudků, zvykli si pojídat pizzu s ananasem.