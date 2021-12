Názor

S Václavem Havlem, od jehož úmrtí tento týden uplyne už deset let, jsem dělala poslední rozhovor v březnu 2011. Právě dotočil film podle své hry Odcházení a řekl, že až bude mít čas, chtěl by napsat ještě jednu hru a že už ji nosí v hlavě. Prý ji ještě nemá promyšlenou, ale bude se jmenovat Sanatorium. A pak že nebyl vizionář, sotva by se našel výstižnější název pro stav současné politiky.