Havla, nebo Klause? Proč se tak málo lidí hlásí k oběma osobnostem

Názor

Je-li deset let po smrti Václava Havla něco kolem něj stále živé, je-li tu téma schopné vybudit lidi k tomu, aby se navzájem pohádali, je to havlovsko-klausovská barikáda. Je to jen souboj symbolů, neboť jeden protagonista už argumentovat nemůže. Ale je mediálně vděčný.