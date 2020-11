HAVLÍČEK: Otevření maloobchodu a služeb je velká výzva

Zdá se, že jsme za vrcholem druhé vlny koronaviru. Zlepšuje se většina klíčových ukazatelů a i vládní epidemiologové a další experti věří, že se situace lepší. To je zásadní zpráva. Vláda proto plánuje postupné rozvolňování restrikcí tak, abychom neohrozili zdraví lidí, současně ale abychom zbytečně dál nedusili ekonomiku a nezhoršovali situaci živnostníků a firem.

Zdaleka ale nejsme ze všeho venku. A nejen my – zatímco restrikce naštěstí uvolňujeme, naši sousedé je teprve zavádí.

Postupný návrat dětí do škol a otevírání obchodů a služeb totiž znovu zvýší mobilitu lidí, která zvyšuje riziko šíření nákazy. To je jasný a objektivní fakt. I proto jsme teď v obchodech zavedli omezení metrů čtverečních na osobu. Jasně, možná to opět připadá spoustě lidí jako nelogické. My tím ale prostě jen kompenzujeme zvýšení mobility jinde a snažíme se omezit možný přenos nákazy.

Chápu, že s tím nesouhlasí někteří zástupci podnikatelů, protože to obchodům komplikuje situaci. Pravda ale rovněž je, že mnohé z obchodů měly velkou výhodu v tom, že mohly zůstat otevřené.

Teď by proto měly být solidární nejen s dětmi, které mohou do škol, ale i s ostatními podnikateli a živnostníky, jejichž provozovny budeme v brzké době otevírat. I díky tomu jsme totiž mohli udělat klíčové rozhodnutí, díky kterému restaurace, služby, hotely, penziony a všechny typy obchodů otevřeme současně, a to již v úrovni 3 schématu PES. To s největší pravděpodobností nastane na přelomu listopadu a prosince.

Nechceme zasahovat dále do konkurenčního prostředí a rozhodovat, jestli je důležitější otevřít obchod s obuví, nebo kadeřnické služby. Daní za to, že spustíme vše, budou stále přetrvávající, přísná a pro mnohé nekomfortní hygienická opatření, včetně počtu osob v provozovně.

Apel na solidaritu

V následujících dnech a týdnech nás čeká obrovská výzva, vycházíme vstříc zákazníkům i podnikatelům, ale musíme přetrpět omezení s tím spojená, jinak bychom tím mohli zhoršit zdravotní situaci. A to nikdo nechce. Znovu by to poškodilo úplně všechny. Měli jsme velkou obavu, aby opatření jeden zákazník na 15m2 nezpůsobilo kolaps v obchodech, a i proto jsme se zástupci podnikatelů navrhovali na stejný počet metrů čtverečních dvojnásobný počet lidí. Dobrá zpráva ale je, že zatím vše funguje bez větších problémů. Obchodníci i zákazníci vše zvládají dobře, apokalyptické scénáře se díky ohleduplnosti všech nekonají, za což děkujeme.

Ano, provozovatelé obchodů musí občas řídit venkovní fronty lidí a zabezpečit jejich omezený počet uvnitř, rovněž si velmi dobře uvědomujeme, že obrat prodejen je kvůli tomu nižší. Pokud ale budeme i nadále takto solidární, máme šanci, že to společně zvládneme a brzy se zase vrátíme k normálnímu životu. Ani restaurace a ostatní služby nepojedou hned po otevření na plnou kapacitu, i tam bude platit omezený počet hostů u stolu a budou se muset dodržovat přísná pravidla.

Naše vláda chce být férová a nepodléhat tlaku těch silnějších. Situace mnoha malých podnikatelů je totiž kritická. I přesto, že jim kompenzujeme většinu nákladů a na podporu jsme poskytli již téměř čtvrt biliónu korun, je jasné, že pokud nebudou moci otevřít před svátky, velké množství z nich situaci ekonomicky neustojí. Předvánoční prodeje jsou rozhodujícím obdobím pro většinu obchodníků, dohání se obvykle tržby za celý rok, řada z nich navíc musí splácet úvěry a na ty potřebují vydělat. A kvůli omezením na jaře je letošek pro všechny o to náročnější. Apel na solidaritu je proto spojen i s tím, že chceme udržet rodinné podnikání, živnosti, původní a lokální produkty a nezávislý obchod.

My Češi jsme mimořádně zodpovědný národ a určitě to teď v následujících dnech zvládneme. Částečná restrikce nám umožní otevřít vše najednou, tak to prosím zkusme vydržet. Jsme blízko, tak udělejme vše pro to, aby předvánoční období mohli absolvovat všichni podnikatelé, byť v omezeném režimu.

Autor je ministrem průmyslu a obchodu i ministrem dopravy