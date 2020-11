HAVLÍČEK: Vítězem 5G aukce jsou spotřebitelé a průmysl

Je za námi 5G aukce. Covidu navzdory se po letech marných pokusů podařilo úspěšně dokončit tendr na mobilní operátory, který nejenže přinese do státního rozpočtu 5,6 miliardy, ale dává šanci na snížení ceny za data pro spotřebitele. Důležité je i to, že můžeme začít budovat infrastrukturu 5G, což je zásadní zpráva pro průmysl, dopravu nebo zdravotnictví. Řadíme se tím k nejvyspělejším zemím světa.

Klíčem k úspěchu se stalo to, že jsme se nebáli změnit parametry aukce a přestali jsme naslouchat těm, kteří chtěli vše vsadit na čtvrtého velkého operátora. Toho nemají ani Spojené státy americké a bylo nabíledni, že do Česka nikdo takový nepřijde, protože se mu to ekonomicky nevyplatí.



Spotřebitelskému a průmyslovému trhu je navíc úplně jedno, jestli zde bude čtvrtý infrastrukturní operátor. Lidé i firmy chtějí nižší ceny a inovativní služby. A toho se dá jednoznačně dosáhnout i dalšími kroky, které byly v této aukci Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) obsaženy.

Příležitost pro menší hráče

Naopak slepé spoléhání na čtvrtého operátora bylo hlavním problémem aukce, jak ji navrhlo ČTÚ v roce 2019. Naivita očekávání bývalého vedení ČTÚ, že se operátor náhle zjeví, byla už tehdy v kontrastu s konzultacemi zástupců ministerstva a vlády s potenciálními investory. Ti svorně odmítali, že by tato příležitost pro zahraničního velkého hráče byla investičně zajímavá.

Tedy původní aukce z roku 2019 by nepochybně skončila plným vítězstvím současných tří velkých hráčů bez jakékoli další možnosti s trhem něco udělat. Hra na menšího českého operátora, který doplní silnou trojku, byl od počátku jen úhybný manévr, na což nás důrazně upozorňovaly i bezpečnostní složky.

Proto v lednu zatáhla vláda za záchrannou brzdu a zadala ČTÚ, aby připravil novou verzi aukce, která bude podporovat soutěž na různých úrovních infrastruktury. Toto zadání se podařilo ČTÚ splnit.

Výhodou této nové verze aukce je, že nesázela jen na utopistickou variantu příchodu velkého čtvrtého operátora, ale přinesla i další nástroje, jak na snižování cen tlačit. Na základě zadání vlády tedy ČTÚ připravilo aukci, která přináší řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu.

Jednoduše to znamená, že poprvé v historii bude moct ČTÚ stanovit ceny pro využití sítě dalších operátorů na základě výkazu jejich reálných nákladů. V dosud omezené regulaci muselo vycházet jen z cen, které operátoři vykazují na trhu. Díky této změně umožní menším hráčům možnost působit v celé síti za nízké ceny, které vytvoří velmi silnou konkurenci současným hráčům. Přeloženo do češtiny, lokální operátoři dostávají do rukou nebývalou příležitost působit za výhodných podmínek na celém trhu.

Díky možnosti národního roamingu pro operátory, kteří vysoutěžili kmitočty v pásmech 3,4 až 3,8 GHz se vytvoří reálný tlak na další snížení cen mobilních tarifů. A to díky celkem třem operátorům. Aukce přinesla dalšího hráče na mobilním trhu – společnost Centronet – k již existujícím menším: PODA a Nordic Telecom. Všichni tito menší operátoři mají nyní možnost být reálnou konkurencí na mobilním trhu.

Lepší vrabec v hrsti...

Je pochopitelné, že cenový tlak na velké operátory se jim nelíbí a registrujeme stížnosti všech tří velkých hráčů právě na cenově založený národní roaming. Nicméně ČTÚ všechny žaloby operátorů na předběžné opatření u soudu vyhrál – i to ukazuje, že tato cesta je vhodná. Právní spory bývají přirozenou součástí podobných tendrů, na druhou stranu počítáme, že po aukci se situaci uklidní. I přes tlak na ceny, který aukce přinese, nedopadl tendr špatně ani pro původní trojku. A také to rozhodně nebylo cílem. Máme-li být objektivní, díky jejich investicím v posledních letech patříme mezi země, které mají jedny z nejlepších technologií na mobilním trhu a můžeme začít budovat sítě nejnovější generace.

Nesmírně náročný rébus je vyřešen. Aukce neskončila pro nikoho likvidačně, není ani jednoznačný vítěz. Nepochybně bude celá řada kritiků, kteří budou stále nostalgicky přemýšlet o příchodu zahraničního rytíře na bílém koni, který by mávnutím vyřešil ceny za data na našem dvorku. My jsme nespoléhali na holuba na střeše, ale raději jsme zamotivovali české středně velké firmy. Vítězem tak po mnoha letech dohadů mohou být spotřebitelé i firmy.

Autor je ministrem průmyslu a obchodu i ministrem dopravy.