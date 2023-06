Heimlichův chvat od Allena. Jak známý režisér zachránil příteli život

Stein, který je Žid a v minulosti desítky let zastával vysoké politické funkce v New Yorku, se málem udusil kusem vepřového, což dává události lehce komický odstín. „Obvykle si dávám rybu, ale tentokrát jsem si vybral vepřové,“ řekl Stein listu New York Post.

Svědkové vyprávěli, že režisér, který je hubený a malého vzrůstu, nečekanou silou a rozmachem přiskočil ke Steinovi a s velkou odborností na něm aplikoval Heimlichův chvat, což je nejznámější technika první pomoci sloužící k uvolnění dýchacích cest ucpaných cizím předmětem. Je pojmenována po objeviteli této techniky, americkém lékaři Henrym Heimlichovi (1920–2016). Zajímavé je, že Allen stejným chvatem už zachránil život i producentovi Jeanu Doumanianovi v roce 1992 v italské restauraci Primola též na Upper East Side.

U stolu kromě Allena a Steina seděla režisérova žena Soon-Yi Previn (52) a známý americký právník, politický analytik a člen Demokratické strany Alan Dershowitz (84), který téměř 50 let učil právo na Harvardově univerzitě. Steinův otec Jerry Finkelstein (1916–2012) vydával právnický deník New York Law Journal. Jeho syn si své jméno zkrátil poté, co koncem 60. let vstoupil do politiky. Jeho bratr Jimmy Finkelstein se stal mediálním mogulem, založil list The Messenger, spoluvlastnil The Hollywood Reporter a The Hill.

Stein byl v roce 2008 odsouzen k 500 dnům veřejných prací, protože nezaplatil daň milion dolarů. Spolu s Dershowitzem nedávno napsali článek o tom, že Joe Biden bude asi posledním prezidentem Demokratické strany podporujícím Izrael. Stein kvůli postojům strany vůči Izraeli už prý začne volit republikány, zatímco Dershowitz chce u demokratů zůstat, ale bude se snažit marginalizovat radikální protiizraelské elementy ve straně.