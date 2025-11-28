Modří ptáci v rozletu? Možná teprve pod logem hnutí Martina Kuby

Fakt, že Kubu následují jeho nejbližší spolupracovníci v kraji, nemusí nic znamenat, věří mu a očekávají, že bude ve svém celostátním projektu stejně úspěšný, jako je v kraji.
ODS se tváří, že se jí vlastně ulevilo, neboť stranu opouští potížista, kritizující centrum, který se odmítal podílet na podzimní volební kampani. Jenže těžko mohou předstírat, že ztráta jednoho ze čtrnácti krajů – sice nepatří k největším, ale zato je nejúspěšnější – je pro stranu marginální. Občanští demokraté nevytáhnou zítra ze šuplíku někoho, kdo pod značkou ODS v komunálních volbách na jihu porazí Kubu na hlavu a udělá z něj trapného vejtahu.
To spíš musejí v hlavní kanceláři přemýšlet, co si počnou s jihočeskými senátními volebními obvody a jak zabrání tomu, aby v komunálních volbách nedostala ODS v jižních Čechách ostudný výprask. A vůbec už se nebavíme o teoretické možnosti, že se utrhnou nějací poslanci ODS a udělají si separátní klub.
Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí
Problém nespokojených straníků, kteří mohou po kongresu v hojném počtu dezertovat ke Kubovi, se jeví z hlediska těchto naléhavějších otázek jako značně akademický. Tvrzení Marka Bendy, že Kubův odchod ODS „v žádném případě nepoškodí“, působí jako kognitivní výpadek. Zatímco v Praze na straníky prozatím zírá černočerná beznaděj strnulosti a politické neschopnosti, tak nový projekt je alespoň malým zábleskem naděje. Ne, ODS se bez „kverulanta“ Kuby nevznese do výšin jako balón zbavený přítěže.
Řeči o pragmatismu stačit nebudou
Na druhé straně ani hejtman Kuba nemá jistou budoucnost, má za sebou úspěch v krajských volbách, ale ten opíral též o dlouhé roky budovanou stranickou strukturu. Tu může využít v jižních Čechách, nikde jinde. Navíc mohou jeho rozhodnutí mnozí vnímat jako zradu a parazitování na ODS. Pan Kuba sice stranu opouští, ale funkci hejtmana si ponechá. Samozřejmě právně je vše v pořádku, ale leckoho to může naštvat.
Vybudování celostátní stranické struktury vyžaduje lidi a peníze. Peníze možná dokáže pan Kuba sehnat, na nedostatku lidí však ztroskotaly i úvahy Miroslava Kalouska o nové straně. Možná tiše předpokládá, že místní organizace občanských demokratů se k němu pohrnou v dvojstupu, ale počítat s tím rozhodně nemůže.
ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni
A dostáváme se k nejdůležitějšímu bodu, tedy programu nového hnutí (Martin Kuba o něm jako o hnutí mluví). Možná se v dnešní době program jeví jako přežitek, bodují totiž i uskupení, která si s nějakými programovými zásadami vrásky nedělají. Jenže kromě řečí o pragmatismu a vymezování se vůči ODS bude muset nový subjekt nabídnout něco konkrétního. Ale to předbíháme.
Zatím lze konstatovat, že destruktivní účinek na ODS je patrný. Pokud se ale lednový kongres ODS rozhodne pokračovat v současném fialovském ideologickém trendu občanských demokratů jako morálních kazatelů, budeme moci mluvit o krizi a Martin Kuba si bude moci být přílivem nových členů jistý.