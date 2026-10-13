Víkendová hvězda, lidovecký předseda Grolich, se v povolebním rozhovoru nechal slyšet, že volby hodlá vyhodnocovat až po druhém kole těch senátních a že se chystá najít balanc mezi svými funkcemi i mezi regionální a celostátní politikou. To zní velmi racionálně.
|
Hejtmana se nevzdám, senátní mandát nemusím dokončit, řekl Grolich. Štáb slavil
Jenže jakmile se objevila konkrétnější témata, rozhovořil se pan předseda o tom, že „KDU-ČSL má tým, který dokáže určovat marketingové trendy v politické komunikaci“, pochvaloval si, že z jeho předvolebního popěvku „ty, ty, ty“ se stal „banger“, a vyzdvihoval stranické úspěchy v reakčním marketingu. Též se chlubil, že v tomhle punktu hnutí ANO porazili.
Pan předseda zajisté ví, o čem mluví, marketingu a sebeprezentaci zajisté rozumí jako málokdo z politiků. Vždyť také jasně formuloval to, co mimo politiku a média ví každý druhý: „… voliče nezajímají osobní kauzy Turka, Macinky, Klempíře. Lidi to nezajímá a ani naše voliče to nezajímá…“ Třeba si toho všimnou i jiní politici.
|
Grolichův experiment: lze přenést osobní značku jednoho politika na celou stranu?
Je zajisté skvělé, když se politik na komunikaci dívá profesionálně, jenže u pana Grolicha nejednoho napadne otázka, kde je ta ekonomická kompetence, o které mluvil už po svém zvolení předsedou strany? Nic konkrétního pan Grolich neříká ani nyní, po volebním triumfu, zato ví, že strana musí „přijít s vlastní odvážnou vizí“.
Zmrtvýchvstání se nekoná
Tomuto stylu politiky možná patří budoucnost. Koneckonců, zrodila-li politika „zlého Babiše“, bylo by divné, kdyby se neobjevil ten „hodný“. A pan Grolich k tomu má našlápnuto. Je sice směšné, že na jeden a týž marketingový postup je jednou pohlíženo jako na špatný a podruhé, i když v podání někoho jiného, jako na dobrý, ale vem to čert. Politika není věda, ale sociální praxe. Dokud se voličům budete jevit jako spasitel, tak toho máte využít a vézt se na vlně. V tomhle směru je panu Grolichovi přáno.
Nicméně na zmrtvýchvstání lidovců to nevypadá. Strana v komunálních volbách ztratila 831 míst a obhájila 1885 mandátů. Z pohledu tradičních stran je to samozřejmě úspěch a ostatní též ztráceli, STAN a ANO přišly zhruba o stovku míst na zastupitelstvech, ODS dokonce o 579. Nicméně dlouhodobě směřují lidovci na dno. V tomto zatím zázračný předseda nezafungoval. Ovšem na jeho obhajobu je třeba říci, že kandidátky nejsou rozhodně produktem „nových“ lidovců a už vůbec ne předsedovým. To by asi všichni museli hýkat do rytmu s kšiltovkami na hlavě.
|
Grolich bodoval, místní problémy hrály prim. Volby žádné velké zemětřesení nepřinesly
Měli jsme a máme stranické předsedy pracující soustavně s průzkumy veřejného mínění. Současný premiér Babiš s nimi operuje úspěšně, bývalý předseda sociálních demokratů a premiér Jiří Paroubek se jimi nechal uvláčet. Uvidíme tedy, kterou cestou se vydají Grolichovi lidovci, kteří je také chtějí používat ve větší míře.
Třeba v hodnotových otázkách (pro lidovce tradičně důležitých) hodlá pan Grolich „bruslit“, tedy nechce popřít stranické kořeny a myšlenkový fundament, zároveň zdůrazňuje, že je pro empatii a důstojnost menšin. Tenhle koncept přímo vybízí konkurenty, aby lidovcům předhodili například svatby stejnopohlavních párů a mají je na lopatě.
Pan Grolich se domnívá, že vše lze překrýt vynikajícím ekonomickým programem (který ovšem zatím nikdo neviděl) a říká, že volič bude natolik nadšen lidoveckou nabídkou, že jim drobnou neshodu v „kulturně válečném“ tématu rád odpustí.
Skvělá propagace ničeho
Předseda tedy zatím žádný věcný program nepředstavil, zato má na něj skvělou propagaci. Ale nekřivděme straně, předsedův rozvrh je jasný, do krajských a senátních voleb za dva roky má strana čas na to představit program, vyprofilovat se a zvýšit svou popularitu. Teprve poté, co by to jinak nešlo, se chce pan Grolich před sněmovními a eurovolbami sdružovat do koalic.
|
Babiš kulhající, Rakušan dospívající. Opozice přeskupuje síly a Grolich vstupuje do hry
Tohle je alespoň plán, i když hodně nekonkrétní, takoví topáci už se jen rozhlížejí, pod čí křídlo by se skryli, ti o svou budoucnost ani nebojují. Lidovci zkoušejí nový model, tak jim přejme štěstí. I když nesmíme zapomenout, že sebegeniálnější marketingová kampaň vám neprodá limonádu, kterou ještě nikdy nikdo neviděl.