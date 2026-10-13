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Pan Kšiltovka, nebo jen pan Produkt? Lidovcům stále scházejí reálná témata

Martin Zvěřina
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Hejtman a nově zvolený senátor Jan Grolich. (10. října 2026)

Hejtman a nově zvolený senátor Jan Grolich. (10. října 2026) | foto: Markéta LankašováMAFRA

Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
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Senátorem se Jan Grolich stal v prvním kole, porazil konkurentku mohutně podporovanou nejsilnější vládní stranou a u mnoha pozorovatelů vyvolal pocit, že lidovci jsou na vzestupu. Není to tak trochu iluze?

Víkendová hvězda, lidovecký předseda Grolich, se v povolebním rozhovoru nechal slyšet, že volby hodlá vyhodnocovat až po druhém kole těch senátních a že se chystá najít balanc mezi svými funkcemi i mezi regionální a celostátní politikou. To zní velmi racionálně.

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Jenže jakmile se objevila konkrétnější témata, rozhovořil se pan předseda o tom, že „KDU-ČSL má tým, který dokáže určovat marketingové trendy v politické komunikaci“, pochvaloval si, že z jeho předvolebního popěvku „ty, ty, ty“ se stal „banger“, a vyzdvihoval stranické úspěchy v reakčním marketingu. Též se chlubil, že v tomhle punktu hnutí ANO porazili.

Pan předseda zajisté ví, o čem mluví, marketingu a sebeprezentaci zajisté rozumí jako málokdo z politiků. Vždyť také jasně formuloval to, co mimo politiku a média ví každý druhý: „… voliče nezajímají osobní kauzy Turka, Macinky, Klempíře. Lidi to nezajímá a ani naše voliče to nezajímá…“ Třeba si toho všimnou i jiní politici.

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Je zajisté skvělé, když se politik na komunikaci dívá profesionálně, jenže u pana Grolicha nejednoho napadne otázka, kde je ta ekonomická kompetence, o které mluvil už po svém zvolení předsedou strany? Nic konkrétního pan Grolich neříká ani nyní, po volebním triumfu, zato ví, že strana musí „přijít s vlastní odvážnou vizí“.

Zmrtvýchvstání se nekoná

Tomuto stylu politiky možná patří budoucnost. Koneckonců, zrodila-li politika „zlého Babiše“, bylo by divné, kdyby se neobjevil ten „hodný“. A pan Grolich k tomu má našlápnuto. Je sice směšné, že na jeden a týž marketingový postup je jednou pohlíženo jako na špatný a podruhé, i když v podání někoho jiného, jako na dobrý, ale vem to čert. Politika není věda, ale sociální praxe. Dokud se voličům budete jevit jako spasitel, tak toho máte využít a vézt se na vlně. V tomhle směru je panu Grolichovi přáno.

Nicméně na zmrtvýchvstání lidovců to nevypadá. Strana v komunálních volbách ztratila 831 míst a obhájila 1885 mandátů. Z pohledu tradičních stran je to samozřejmě úspěch a ostatní též ztráceli, STAN a ANO přišly zhruba o stovku míst na zastupitelstvech, ODS dokonce o 579. Nicméně dlouhodobě směřují lidovci na dno. V tomto zatím zázračný předseda nezafungoval. Ovšem na jeho obhajobu je třeba říci, že kandidátky nejsou rozhodně produktem „nových“ lidovců a už vůbec ne předsedovým. To by asi všichni museli hýkat do rytmu s kšiltovkami na hlavě.

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Měli jsme a máme stranické předsedy pracující soustavně s průzkumy veřejného mínění. Současný premiér Babiš s nimi operuje úspěšně, bývalý předseda sociálních demokratů a premiér Jiří Paroubek se jimi nechal uvláčet. Uvidíme tedy, kterou cestou se vydají Grolichovi lidovci, kteří je také chtějí používat ve větší míře.

Třeba v hodnotových otázkách (pro lidovce tradičně důležitých) hodlá pan Grolich „bruslit“, tedy nechce popřít stranické kořeny a myšlenkový fundament, zároveň zdůrazňuje, že je pro empatii a důstojnost menšin. Tenhle koncept přímo vybízí konkurenty, aby lidovcům předhodili například svatby stejnopohlavních párů a mají je na lopatě.

Pan Grolich se domnívá, že vše lze překrýt vynikajícím ekonomickým programem (který ovšem zatím nikdo neviděl) a říká, že volič bude natolik nadšen lidoveckou nabídkou, že jim drobnou neshodu v „kulturně válečném“ tématu rád odpustí.

Skvělá propagace ničeho

Předseda tedy zatím žádný věcný program nepředstavil, zato má na něj skvělou propagaci. Ale nekřivděme straně, předsedův rozvrh je jasný, do krajských a senátních voleb za dva roky má strana čas na to představit program, vyprofilovat se a zvýšit svou popularitu. Teprve poté, co by to jinak nešlo, se chce pan Grolich před sněmovními a eurovolbami sdružovat do koalic.

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Tohle je alespoň plán, i když hodně nekonkrétní, takoví topáci už se jen rozhlížejí, pod čí křídlo by se skryli, ti o svou budoucnost ani nebojují. Lidovci zkoušejí nový model, tak jim přejme štěstí. I když nesmíme zapomenout, že sebegeniálnější marketingová kampaň vám neprodá limonádu, kterou ještě nikdy nikdo neviděl.

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Pan Kšiltovka, nebo jen pan Produkt? Lidovcům stále scházejí reálná témata

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