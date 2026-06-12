Chcete tradiční manželku? aneb O fungl novém způsobu, jak ji získat

Jak k tomu ještě stihne vydělávat, to je záhada. Najdou se ale takoví, kteří to zvládnou. A je jich zřejmě čím dál víc, protože se víc a víc dívek takové péče dožaduje.
Pro mnohá děvčata se přehnaně pečující milenec stal metou, kterou si nutně musejí opatřit, už proto, aby se mohla pochlubit kamarádkám. Dívky mezi sebou soupeří, každá chce mít toho nejpřehnaněji pečujícího.
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Nemůžu si pomoct, vnucuje se mi srovnání s americkými ghetty jako třeba Jižní Bronx, který jsem dobře znávala. Tam se děvčata, leckdy třináctiletá, chlubí blýskavými prstýnky, náušnicemi, přívěsky. To jsou dary od jejich milenců. Milenci v ghettech bývají přelétaví a je zřejmě zcela v pořádku, když mají zároveň několik přítelkyň, ale jen v případě, že jim dávají dárky. Čím dražší dárek, tím lepší – a holky, které vědí setsakra málo o světě, vědí úplně všechno o zlatých prstýnkách a náušnicích. Klukům, i těm slušným a pracovitým, pak nezbyde než překračovat zákon, aby si na to vydělali. Kluky z amerických ghett by sotva někdo nepodezíral, že přehnaně pečují o své partnerky – a vidíte to, je to tak.
Trend přehnaně pečujících mužů je mnoha lidmi oslavován, ale dočkal se, přirozeně, i kritiky. Když vám chlap vybírá oblečení, boty, šperky, dokonce i barvu laku na nehty, dost se to podobá totální kontrole vašeho vkusu. I života. Je to fungl nový, moderní způsob, jak získat… no ano, tradiční manželku.
Tradičních manželek se v dnešním světě nedostává. Lépe řečeno: průzkumy naznačují, že mužů, kteří si přejí získat tradiční manželku, je výrazně víc než žen, které se touží tradiční manželkou stát. Tradiční manželka neboli tradwife je podle definice žena, která netouží po vlastní kariéře, chce zůstat v domácnosti, vychovávat děti a po všech stránkách pečovat o manžela, svého chlebodárce.
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Muži od své tradwife vesměs očekávají to, co od manželství očekávali jejich předchůdci o osmdesát nebo sto let starší, mimo jiné i to, že se jim manželka ve všem podřídí. Ženy naproti tomu hledají úlevu od shonu světa a složitostí života. Jejich očekávání jsou často velmi rozdílná, rozdílnější než u mnoha netradičních manželských párů. A v moderním světě platí moderní zákony – tradiční manželku nic nechrání před rozvodem. Pokud se tradwife rozvede, bývá na tom hůř než moderní žena. Vždyť si nedovede ani vybrat barvu laku na nehty.