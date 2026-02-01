Historické okénko aneb ukradená pýcha Dánska. Co kdyby se vrátily staré metody?

Dánsko na evropském kolbišti vystupovalo jako neutrální země, hlavně z pragmatických ekonomických důvodů. Sice nebylo mocností, ale slušně prosperující zemí, která měla své kolonie (kromě Grónska či Islandu i území v Karibiku a Indii), jejíž král byl i králem Norska a která disponovala jednou z největších flotil v Evropě. A protože se nevyčerpávalo válkou, jeho lodě si volně brázdily moře a dánští obchodníci počítali zisky.
To se ovšem zvrtlo právě roku 1807, kdy po krvavé řeži u Jílového mezi Francií na jedné a Ruskem (a Pruskem) na druhé straně uzavřel Napoleon s ruským carem Alexandrem tylžský mír. Rusko „přestoupilo“ (byť tak trochu „naoko“, ale to Napoleon netušil) na stranu Francie a síly v Evropě se přeskupily. Británie se obávala, že dánskou flotilu si přivlastní Napoleon a zablokuje přístup do Baltského moře, k jejímu spojenci Švédsku, což by mělo dopad na britský export i dovoz zboží, které bylo potřebné pro stavbu lodí a jejich výzbroj. A tak dala Dánům ultimátum: buď nám flotilu vydáte, nebo si ji vezmeme silou.
|
Do letadla s dánskou premiérkou se dostal cizí muž. Grónské úřady tají podrobnosti
Dánové takové požadavky odmítli a Britové skutečně v srpnu 1807 vyslali ke Kodani bitevní lodě. Po několika ultimátech, jež velitel Kodaně odmítl, zahájili Britové palbu, při níž použili mimo jiné i tehdy nové Congrevovy rakety. Ostřelování trvalo od 2. do 5. září, načež Kodaň kapitulovala. Britové dostali, co chtěli, dánské námořnictvo prakticky přestalo existovat. Údaje o počtech mrtvých civilistů a shořelých budovách se různí. V měřítkách napoleonských válek nebyly sice až tak velké, na dánské poměry ovšem dost šokující. Dánové prostě měli smůlu – z jedné strany Napoleon, z druhé Britové. Těžké něco vymyslet... Každopádně po této své osudové porážce se Dánsko s neutralitou a jejími výhodami muselo rozloučit, ocitlo se v napoleonském táboře, kvůli válečným výdajům posléze zbankrotovalo, nakonec přišlo i o Norsko a do 19. století vkráčelo jako notně ochuzená země. Chmury si mohlo kompenzovat tím, že dalo světu některé velikány kultury…
Co s tím dnes? Imperiální metody 19. století se podle některých názorů opět vracejí, tentokrát to mají být USA, kdo si v žáru soupeření (i když zatím ne válečného) s jinými současnými velmocemi prostě berou, co chtějí (než si to vezmou pánové Putin nebo Si). A shodou okolností padl jejich zrak na Dánsko, respektive na ostrov Grónsko.
|
Víc vojáků NATO v Arktidě a totální přístup USA ke Grónsku. Co načrtli Trump a Rutte
Jenže se zdá, že staré metody se v našem integrovaném euroatlantickém prostoru (respektive aspoň v něm) přece jen vrátit nemohou. Ostatně, jak se v minulých dnech ukázalo, halasné „pyrotechnické“ efekty provázející Trumpovu politickou show nebývají ostrou palbou. Vzhledem k tomu, že americký prezident to dělá už poměrně dlouho a pokaždé se mu daří část politiků vykolejit, lze jeho počínání vlastně považovat za úspěšné, a přitom uměřené.
Jak by to asi vypadalo, kdyby se staré metody opravdu vracely? Nejspíš by si Gróňané své domečky museli stavět znovu. Anebo by dánský král už nějakou dobu pobýval v newyorské… ne, ve věznici s Madurem ne… Řekněme v luxusní rezidenci, ovšem se strážemi přede dveřmi. A na Facebooku Donalda Trumpa by stálo: „Směním ho za Grónsko, spěchá.“