Historické okénko aneb ukradená pýcha Dánska. Co kdyby se vrátily staré metody?

Věra Drápelová
Psal se rok 1807 a Evropa prožívala dramatické časy. Sužovala ji série válečných konfliktů, které do dějin vešly jako napoleonské války. Vznikaly různé koalice, utvářela se všelijaká spojenectví. Bojovali spolu nejen vojáci na bitevních polích. Dva velcí protivníci, Francie a Velká Británie, se snažili poškozovat si vzájemně i obchod.

Dánsko na evropském kolbišti vystupovalo jako neutrální země, hlavně z pragmatických ekonomických důvodů. Sice nebylo mocností, ale slušně prosperující zemí, která měla své kolonie (kromě Grónska či Islandu i území v Karibiku a Indii), jejíž král byl i králem Norska a která disponovala jednou z největších flotil v Evropě. A protože se nevyčerpávalo válkou, jeho lodě si volně brázdily moře a dánští obchodníci počítali zisky.

To se ovšem zvrtlo právě roku 1807, kdy po krvavé řeži u Jílového mezi Francií na jedné a Ruskem (a Pruskem) na druhé straně uzavřel Napoleon s ruským carem Alexandrem tylžský mír. Rusko „přestoupilo“ (byť tak trochu „naoko“, ale to Napoleon netušil) na stranu Francie a síly v Evropě se přeskupily. Británie se obávala, že dánskou flotilu si přivlastní Napoleon a zablokuje přístup do Baltského moře, k jejímu spojenci Švédsku, což by mělo dopad na britský export i dovoz zboží, které bylo potřebné pro stavbu lodí a jejich výzbroj. A tak dala Dánům ultimátum: buď nám flotilu vydáte, nebo si ji vezmeme silou.

Dánové takové požadavky odmítli a Britové skutečně v srpnu 1807 vyslali ke Kodani bitevní lodě. Po několika ultimátech, jež velitel Kodaně odmítl, zahájili Britové palbu, při níž použili mimo jiné i tehdy nové Congrevovy rakety. Ostřelování trvalo od 2. do 5. září, načež Kodaň kapitulovala. Britové dostali, co chtěli, dánské námořnictvo prakticky přestalo existovat. Údaje o počtech mrtvých civilistů a shořelých budovách se různí. V měřítkách napoleonských válek nebyly sice až tak velké, na dánské poměry ovšem dost šokující. Dánové prostě měli smůlu – z jedné strany Napoleon, z druhé Britové. Těžké něco vymyslet... Každopádně po této své osudové porážce se Dánsko s neutralitou a jejími výhodami muselo rozloučit, ocitlo se v napoleonském táboře, kvůli válečným výdajům posléze zbankrotovalo, nakonec přišlo i o Norsko a do 19. století vkráčelo jako notně ochuzená země. Chmury si mohlo kompenzovat tím, že dalo světu některé velikány kultury…

Co s tím dnes? Imperiální metody 19. století se podle některých názorů opět vracejí, tentokrát to mají být USA, kdo si v žáru soupeření (i když zatím ne válečného) s jinými současnými velmocemi prostě berou, co chtějí (než si to vezmou pánové Putin nebo Si). A shodou okolností padl jejich zrak na Dánsko, respektive na ostrov Grónsko.

Jenže se zdá, že staré metody se v našem integrovaném euroatlantickém prostoru (respektive aspoň v něm) přece jen vrátit nemohou. Ostatně, jak se v minulých dnech ukázalo, halasné „pyrotechnické“ efekty provázející Trumpovu politickou show nebývají ostrou palbou. Vzhledem k tomu, že americký prezident to dělá už poměrně dlouho a pokaždé se mu daří část politiků vykolejit, lze jeho počínání vlastně považovat za úspěšné, a přitom uměřené.

Jak by to asi vypadalo, kdyby se staré metody opravdu vracely? Nejspíš by si Gróňané své domečky museli stavět znovu. Anebo by dánský král už nějakou dobu pobýval v newyorské… ne, ve věznici s Madurem ne… Řekněme v luxusní rezidenci, ovšem se strážemi přede dveřmi. A na Facebooku Donalda Trumpa by stálo: „Směním ho za Grónsko, spěchá.“

