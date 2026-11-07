Jak byste se oblékli, pokud byste chtěli svým oděvem oslavit výjimečnou chvíli? Šestapadesátiletá Keisha Lance Bottomsová byla v nedávných volbách zvolena vůbec první guvernérkou tmavé pleti v dějinách USA. V Georgii tak ukončila 23 let republikánské vlády. Na oslavu svého vítězství si Bottomsová vzala nepřehlédnutelný fuchsiový kostým s hedvábnou košilí ve stejném odstínu. Model pro ni navrhl Dedrick Thomas z ateliéru Hideoki Bespoke.
Byla kandidátkou na viceprezidentku
Kdo je Keisha Lance Bottomsová? Narodila se v roce 1970 v Atlantě a je dcerou bluesového hudebníka Majora Lance. Vystudovala práva a následně působila jako právnička a soudkyně. Politickou kariéru zahájila v roce 2009, kdy byla zvolena do městské rady Atlanty a v roce 2017 se tu stala starostkou.
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Výrazně na sebe upozornila během protestů po smrti George Floyda v roce 2020, kdy otevřeně kritizovala policejní násilí. V této době se také o Keishe Lance Bottomsové uvažovalo jako o možné kandidátce na viceprezidentku po boku Joea Bidena. Nakonec ale zastávala „jen“ administrativní funkci. Byla hlavní poradkyní prezidenta i ředitelkou kanceláře Bílého domu pro veřejné angažmá.
Dnes se Bottomsová nachází v umírněném křídle Demokratické strany. Mezi její priority patří dostupné bydlení, podporuje rozšíření programu Medicaid a hájí právo žen na interrupci. Je vdaná a spolu s manželem pečuje o čtyři adoptované děti. Ostatně šestnáctiletá dcera Lennox byla během vítězného večera spatřena v outfitu stejné barvy, jaký měla její matka.
Hillary, Kamala, Keisha
Fuchsiová přitom není ledajakou volbou. Sytý růžovo-červený odstín se v posledních letech stal symbolem ženské síly. V roce 2025 ji například oblékly desítky demokratických kongresmanek na protest proti politice prezidenta Donalda Trumpa. Fuchsiovou zvolila také naše první dáma Eva Pavlová při prezidentské inauguraci před třemi lety.
Výrazné barvy v politické módě propagují také bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová a exministryně zahraničních věcí Hillary Clintonová. Pracovní kostým nemusí být jen černý, tmavě modrý nebo šedý, vzkazuje též nově zvolená guvernérka. Fuchsiová je stejně, ne-li ještě více, sebevědomým tahem.