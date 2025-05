Když každý druhý je dnes Hitler a každá dohoda Mnichov. Historie jako morální kýč?

Zatímco v hodinách dějepisu se učíme, že dějiny máme znát proto, abychom je neopakovali, v reálném životě se z historických varování stala levná nálepka. Kdo nesouhlasí, je hned nacista. Kdo váhá, je zrádce. Kdo volá po dialogu, rovnou kolaborant.

Už nehrajeme argumentační šachy, kde záleží na logice a přesnosti. Hrajeme ideologický poker, kde každý drží v ruce samé jokery – a Hitlera má v kapse každý druhý. Ještě než otevřete ústa, někdo vás přebije: „Tohle byste říkal i v roce 1938? Co by na to řekl Churchill?“ A diskuse končí dřív, než začala.

Tato novodobá slovní pyrotechnika má ovšem jednu zásadní vadu: nepálí oponenty, ale pravdu. Přirovnání k nacismu, k Hitlerovi či k Mnichovu by měla být extrémní, výjimečná a především hluboce promyšlená.

Místo toho se jich dnes používá, jako by šlo o běžné dochucovadlo do každé diskuse. Třeba sebevíce marginální o placení školních kuchařek. Je to jako kdybychom každé otravné sousedce říkali „vrah“, každému nepoctivému podnikateli „Stalin“ a každému kompromisu „Jalta“ nebo „Mnichov“.

Nedávno jsem na jedné sociální síti četl, že reklamační řízení u jednoho českého telefonního operátora je skutečný fašismus. A že fotbaloví chuligáni nazývají Policii ČR jako Gestapo, již netřeba snad ani připomínat.

Vyprázdnění pojmů

Tímto nadužíváním se obsah těchto slov šíleně vyprazdňuje. Z nacismu se stává mem, z Hitlera digitální strašák. Když se z každého, kdo nesdílí naše vidění světa, stane potenciální tyran, přestáváme být schopni rozlišit skutečnou hrozbu od politického nesouhlasu.

A to je nebezpečné.

Zvláštní kapitolou je pak ono pověstné „mnichovanství“. Dnes se tím slovem neoznačuje pouze politická zbabělost, ale často i prostá snaha o diplomacii, zdrženlivost, nebo dokonce zdravý rozum. Jako by každý, kdo není ochoten okamžitě tasit meč (nebo aspoň „caps lock“ v internetové diskusi), byl zrádcem národa.

„Kompromis? Mnichov! Dohoda? Mnichov! Nebombarduješ první? Zrada!“ Přitom právě schopnost jednat, vyjednávat a hledat mírová řešení je tím, co nás jako společnost odlišuje od barbarské minulosti.

Úcta ke skutečným obětem

Nejde jen o logiku – i když i ta při takovém slovním přestřelování často bere za své. Jde především o úctu k těm, kteří si hrůzy skutečné války a skutečného totalitního režimu prožili na vlastní kůži. Když jejich bolest redukujeme na argumentační granát, který skoro každodenně házíme na oponenty v internetových diskusích, urážíme nejen památku obětí, ale i samotný význam historického poznání.

Historie má být memento. Ne kladivo na čarodějnice, které vytáhneme vždy, když nám dojdou argumenty.

Ergo kladívko, pakliže každou nesouhlasnou větu ukončíme výkřikem „Hitler!“, možná tím říkáme víc o sobě než o tom, koho kritizujeme. A určitě tím říkáme méně, než si myslíme.

Poučme se z historie – ale ne tím, že z ní uděláme kýč.