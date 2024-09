Hizballáh: protivník Izraele s mnoha tvářemi. Strana Boží je největší zahraničněpolitická investice Íránu

Je to guerilla bojující proti izraelské okupaci Libanonu (1982-2000). Popularizátor mučednictví, pionýr sebevražedného terorismu a mistr válčení v tunelech. Revoluční hnutí odmítající Západ i SSSR a prosazující alternativu inspirovanou Íránem. Íránský vazal prosazující zájmy Teheránu a bojující proti americkému vměšování a údajně genocidnímu projektu Velkého Izraele.

A také pragmatická strana uznávající libanonský stát, úspěšná u voleb a zasedající v koaličních vládách. Síť dobrovolníků a charitativních institucí suplujících nefunkční stát. Obránce diskriminovaných libanonských šíitů. Libanonský vlastenec, oslovující též křesťany, drúzy a sunnity. Stát ve státě budující tzv. paralelní společnost odporu. Milice silnější než národní armáda. Flexibilní světonázor.

Občanská válka

Ke vzniku Hizballáhu došlo díky marginalizaci libanonských šíitů a občanské válce (1975-1990), kdy se zhroutil libanonský stát a o jeho území se přetahovaly milice, navázané na prominentní rody a hájící zájmy náboženských a etnických komunit. Docházelo k masakrům, čistkám a vyhánění. Klíčovou silou se staly maronitské milice Falangistické strany, jejíž vznik inspirovala nacistická NSDAP.

Dodnes se proto připomíná vyhnání šíitů, včetně rodiny dosavadního vůdce Hizballáhu, Hassana Nasralláha (1960-2024), těmito křesťanskými milicemi z bejrútského předměstí Burdž Hammúd (1975). Falanga podobně za války (1976) zničila chudé šíitsko-arménského předměstí Nab´a a vyhnala odtud sto tisíc lidí. Včetně klíčového duchovního Hizballáhu, Muhammada Husajna Fadlalláha (1935-2010).

Občanská válka šíitskou populaci a její náboženské vůdce radikalizovala. Hizballáh ale zprvu nebyl nic jiného než výbor zastřešující a koordinující roztříštěný šíitský odboj. Jeho bojovníci ale vynikali disciplínou. Neobohacovali se na způsob mafiánských bossů jako ostatní a nemasakrovali civilisty. Šíitské komunity během občanské války chránili, směrem dovnitř obnovovali pořádek. Dodnes vojenské křídlo Hizballáhu, Hnutí islámského odporu, dominuje šíitským oblastem. Stalo se jedinou milicí, která po konci občanské války nesložila zbraně. V šíitských komunitách tak supluje funkce armády.

Když se po roce 2011 militarizovala syrská revoluce, degenerovala v občanskou válku a s masami uprchlíků se přelila do Libanonu, Hizballáh šíitské komunity chránil před sunnitskými extrémisty z al-Káidy a ISIS, pronikajícími ze Sýrie. Prestiž Hizballáhu ale pošramotilo, když poté začal pomáhat potlačovat povstání Syřanů proti diktatuře Baššára Asada.

Nicméně díky vojenskému angažmá v sousední Sýrii nabral Hizballáh další bojové zkušenosti. Jestliže se navíc Hizballáh jakožto nestátní aktér před čtyřiceti lety zrodil z chaosu, vojenská operace Izraele v Libanonu přivodí další nekontrolovaný chaos, ze kterého dokáží nestátní aktéři profitovat více než ti státní, jak ukázala právě libanonská a syrská občanská válka.

Izraelská okupace

Komplikovanost libanonské občanské války vyvěrala z klanové, etnické a náboženské fragmentace Libanonu. Ale také ze zasahování zahraničních aktérů. Na území hroutícího se Libanonu tak svedla tvrdý boj izraelská armáda s Jásirem Arafatem a jeho exilovou Organizací pro osvobození Palestiny (OOP). Ta se po roce 1970 etablovala v libanonských uprchlických táborech a z exilu poté podnikala přeshraniční výpady proti Izraeli. Izraelci sice OOP z Libanonu nakonec vytlačili. Jejich intervence spojená s okupací (1982-2000) ale stvořila ještě nebezpečnějšího nepřítele, totiž Hizballáh. Stávající izraelská vojenská operace v Libanonu též vygeneruje nezamýšlené důsledky. Otázkou je, jaké to budou.

Za okupace docházelo k zabíjení, ničení aut a domů buldozery, vymáhání zákazů vycházení a přerušování inženýrských sítí a dodávek elektřiny a plynu. Izraelci zřídili kontrolní stanoviště a regulovali každodenní život. Z kolaborantů dělali místní autority a rozdávali jim zbraně. Bylo jasné, že jeho cíle jsou ambicióznější než jen zničit OOP. Jako okupace byla ostatně pochopena též vojenská intervence USA a Francie.

První sebevražedná kampaň v historii lidstva (1982-1999), namířená proti ambasádám a vojákům cizích zemí, nikoliv civilistům, vypukla poté, co protesty proti okupaci nikam nevedly. Po sebevražedné kampani se Izraelci stáhli do tzv. nárazníkové zóny na jihu Libanonu a frekvence mučednických operací klesla. Když Libanon opustili, atentáty Hizballáhu ustaly (2000).

Avšak džin z láhve byl již vypuštěn. Militanti celého světa se ukázali jako velmi učenliví. Ve výcvikových táborech Hizballáhu se poté pilně školili Tamilští tygři ze Srí Lanky či Palestinci z Gazy a Západního břehu. Na to, jak jediným simultánním sebevražedným útokem Hizballáh z Libanonu vypoklonkoval armády USA a Francie (1983), se dodnes odvolávají ve svých proslovech, když líčí odpor proti silnějším jako realistický. Jestliže mají Izraelci jaderné hlavice, v konfliktu se sebevražednými vestami Hizballáhu jsou mu k ničemu a nestátní aktéry jako Hizballáh neodstrašují.

Hizballáh byl jediný, kdo po konci občanské války (1990) nesložil zbraně, když byl uznán jako síla, jež dokáže vzdorovat Izraeli. Izrael totiž dále okupuje libanonskou část Golanských výšin. Nejen šíité se navíc domnívají, že Hizballáh Izraelce odstrašuje od případné okupace. Pocit ohrožení vzrostl za Druhé libanonské války (2006), kdy Hizballáh svedl vyrovnaný boj s izraelskou armádou. Jestliže Hizballáh vznikl v reakci na izraelskou okupaci, jeho raison d’etre zůstává konfrontace s Izraelem.

Lze očekávat, že se mnoho Libanonců v případě masivních útoků Izraele opět sjednotí za Hizballáhem proti společnému nepříteli. Jakkoliv jinak mají proti Hizballáhu milion výhrad.

Podobně lze očekávat, že pokud Hizballáh jakožto nejsilnější nestátní milice na světě dokáže vojensky vzdorovat nejmodernější armádě na Blízkém východě, další lotři napříč planetou se budou inspirovat inovativními taktikami Hizballáhu. Nebude to již sebevražedný teror, ale propracované válčením v tunelech, útoky drony a balistickými raketami, jejichž proliferace se ukazuje jako riziko srovnatelné s šířením jaderných zbraní.

Íránci v pozadí

Hybatelem v pozadí se stal teokratický Írán, jemuž je Hizballáh revolučním předvojem. Izraelská okupace a chaos občanské války poskytla příležitost vyslat do Libanonu bojovníky Íránských revolučních gard (1982). Ti se zapojili do bojů a z roztříštěných partyzánských skupin poslepovali Hizballáh. Ten se pak stal hlavním iránským prostředníkem (proxy) v boji s Izraelem.

Podpora z Teheránu však byla tak masivní, že se na něm stal Hizballáh závislým. Írán podporu oficiálně deklaruje a ulice Teheránu nesou jména libanonských mučedníků. Ani Hizballáh spojení s Íránem netají, v pátek zabitý generální tajemník Hassan Nasralláh při audiencích běžně líbal ruku íránskému vůdci.

V dnešním rozkolísaném světě lze předpokládat, že se zabíjení z Libanonu jako v minulosti přelije daleko za jeho hranice. Írán o svou největší zahraničněpolitickou investici nechce přijít. Nechce, aby mu Izrael zničil, co čtyřicet let budoval.

To vysvětluje, proč se Hizballáh po útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 nepřidal s plnou silou a spokojil se s pečlivě kalibrovaným vystřelováním raket, jež každý měsíc mířily dál do izraelského vnitrozemí. Pokud ovšem Izrael na Hizballáh zaútočí naplno a Hizballáh začne ztrácet, konflikt se rozroste v regionální válku, když ho Íránci začnou bránit.

Hluboké zakořenění

Hizballáhu je vlastní adaptabilita a pružnost, nejde o náboženské fanatiky. Po občanské válce se zapojil do libanonského demokratického provozu. Po roce 1992 participoval na všech volbách a budoval koalice napříč sektářským spektrem. Od roku 2005 jeho ministři zasedají ve vládách, čímž jsou ovšem spoluzodpovědní za korupci, vleklou krizi a zhroucení libanonského státu (2023).

Politickou podporu si Hizballáh odpracoval odporem proti Izraeli a veřejnými službami v šíitských komunitách, které kolabující stát ignoruje. Hizballáh tak provozuje nemocnice, školy, skautské oddíly, záložní generátory, cisterny na vodu, sběrače odpadů i odbory. Schopnosti Hizballáhu vynikají v kontrastu s nemohoucností státu. Specialitou Hizballáhu se pak staly mikropůjčky začínajícím podnikatelům.

Jeho vládnutí na komunitní úrovni posiluje jeho autoritu. V komunitách prosazuje své hodnoty a nábožensky obrození šíité pociťují hrdost na sebe a své hnutí. V převážně šíitských oblastech srostl se společností. Mnohde nahradil stát, konkurenční šíitská hnutí a agentury OSN. Pokud by byl Hizballáh výrazně oslaben, šíitské komunity by se zřejmě zhroutily. Ovšem bez fyzické likvidace šíitských komunit dnes Hizballáh nelze vykořenit, i když Izraelci z Libanonu udělají druhou Gazu. Před Izraelem dnes nestojí lehké volby, a to s důsledky pro celý svět.

Autor je sociolog, FHS UK