Pro maximální utajení se chovejte jako Hizballáh. Ale i pak můžete mít smůlu

K té zprávě se jaksi automaticky dodávalo i to, co nebylo černé na bílém, ale s čím v regionu každý počítá. Že ony pagery vybuchovaly v kapsách či v rukou příslušníků milice Hizballáh, kterou notná část Západu včetně EU kvalifikuje jako teroristy. Že za tím stojí Izrael, přesněji jeho tajné služby. Ten to podle svého zvyku samozřejmě nekomentoval. Ale list The New York Times tu akci s odvoláním na své zdroje Izraeli připsal.

Můžete si o tom myslet leccos. Třeba to, že vpašují-li agenti tajné služby do dodávky pagerů malé (skenerem neodhalitelné) množství výbušniny, může tím ohrozit civilisty, neboť se neví, kdy a kde přijde povel k výbuchu. Proti tomu stojí protiargument. Ony pagery vybuchovaly pouze u svých majitelů z řad Hizballáhu. Proč vlastně tato technologie z 80. let, už dávno překonaná mobily a smartphony, je v prostředí Hizballáhu tak oblíbená a rozšířená?

Nezanechá stop, mlčí jako hrob

Důvod je velmi prostý. Pager, hovorově česky „pípák“, je zařízení, které neumožňuje hovor, ba ani obousměrnou komunikaci. Umožňuje pouze přijímat signál, u modernějších typů i krátké zprávy. Nepřipojuje se aktivně k žádné síti či buňce, tudíž je spolehlivější než třeba mobil. Proto pagery používají například hasiči, záchranáři, lékaři při nemocničních službách nebo – jak píše Der Spiegel – některé samoobslužné restaurace, aby mohly zákazníkům vyslat signál, že mohou vyrazit pro objednané jídlo.

V běžném životě jsou teď pagery zajímavé jen pro úzce vymezené profesní skupiny. Ale jste-li bojovníkem milice typu Hizballáh, ostřeluje-li ta milice už rok Izrael z Libanonu raketami, tudíž má důvod se obávat jeho odvetných kroků, představuje pager ideální technologii.

Používáte-li mobilní telefon, lze vás vysledovat a zaměřit. Třeba pomocí služby GPS či tím, že se váš přístroj aktivně připojuje k buňkám mobilního signálu (tak se loni v prosinci policie pokoušela vystopovat střelce z pražské filozofické fakulty). Ale pager se nikam nepřihlašuje, slouží jen jako přijímač, je nevystopovatelný. Proto velení Hizballáhu vydalo pokyn, aby členové milice nepoužívali mobily, ale pagery. A také jich celou várku objednalo.

Kdo viděl americký akční film Nepřítel státu, dovede si to představit. Gene Hackman hraje bývalého agenta tajné služby NSA, který se snaží před svými někdejšími kolegy ochránit jednoho nešťastníka. Působí jako paranoik. Pracuje v drátěné kleci (proti odposlechům) a mluví takto: „Telefon? Ty ses zbláznil. Když už tak krátkovlnná vysílačka.“

Boj mimo digitální svět

Tak postupuje i Hizballáh pomocí pagerů. A kdo – předpokládejme, že izraelské tajné služby – to chce narušit, nemá šanci digitální cestou. Musí na to jít „starou dobrou metodou“ agentů, kteří do Hizballáhem objednané zásilky pagerů (od tchajwanské firmy Gold Apollo, vyrobené však v Evropě, zřejmě v Maďarsku) umístí výbušninu klasicky.

Tak drsné, ale zároveň prosté to je. Hizballáh byl zasažen a utrpěl ránu na své reputaci. Jak to bude s reputací Izraele? Ta je v progresivistickém světě už beztak nevalná. Ale kdo si chce udělat obrázek o tom, kdo je útočník a kdo ten, který se útočníka snaží poškodit, vystačí si s chronologií.

Pokrokáři tvrdí, že Hizballáh se solidarizuje s Palestinou a brání napadené Palestince. Leč chronologie říká toto. 7. října 2023 napadl Hamás z Gazy Izrael a způsobil největší pogrom Židů od holokaustu, za uplynulých osmdesát let. 8. října začal Hizballáh raketami z Libanonu ostřelovat Izrael, což vedlo k evakuaci asi 60 tisíc lidí. A teprve 27. října Izrael zahájil svou pozemní ofenzivu v Gaze. Pokud by tedy platilo, že Hizballáh hájí napadené Palestince, začal s tím o tři týdny dříve, než ta ofenziva vůbec odstartovala. Že by nějaký stroj času?