Nedůvěra vládě: zářez na opoziční pažbě, nebo zoufalé plácnutí do vody? Spíš to druhé

Martin Zvěřina
Komentář   12:00
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Andrej Babiš ve sněmovně. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Velice pravděpodobně budeme ještě do říjnových voleb svědky pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. Opozice se včera vyjádřila jednoznačně a hlasy na to má (tedy na svolání schůze). A proč by měla Babišova vláda padnout? To je složitější. V úterý se nejprve nechali slyšet lidovci, že chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře kvůli rozpočtu, vláda neplní své vlastní programové prohlášení a proto je jí potřeba svrhnout.

Na otázku, co by se stalo vteřinu poté, co by vláda padla, pan Grolich, předseda nových lidovců, žel pouze halucinuje. Tvrdí, že vznikne expertní vláda, která sestaví rozumný rozpočet a bude vládnout až do předčasných voleb. Lépe se pan Grolich znemožnit nemohl, celostátní politice nerozumí a patrně mu vůbec nedošlo, že ani případný pád vlády by automaticky neznamenal předčasné volby, ba ani „úřednickou vládu“.

Jste spokojeni se současnou vládou?

Ostatně vyvolat předčasné volby je v Česku velmi obtížné. Ale proč se párat s fakty, když jsem lidovec, že? Na druhé straně, dvouprocentní strana se v případě velmi nepravděpodobných předčasných voleb může spolehnout na to, že zůstane mimo sněmovnu, takže zde pramení Grolichova bezstarostnost.

Utužování opoziční morálky

Ostatní strany se k iniciativě KDU přidaly, jenže také to nebylo jednoduché a rozhodně nebyl důvodem rozpočet.

V úterý krátce po jedenácté vydala ODS tiskovou zprávu, informovala o zadržených osmdesáti milionech korun dotací pro Agrofert. ODS žádala ministra zemědělství, aby odpověděl na dvanáct otázek a tím situaci vyjasnil. Nevíme totiž, zda dotace byly schváleny novou vládou nebo předchozí, zda byly vyplaceny a byly-li vyplaceny, zda z prostředků Unie nebo Česka… Zkrátka, zastavení dotací je znepokojující a povinností opozice je na ně upozornit a dopátrat se věcné podstaty a žádat nápravu.

Premiér Babiš se pochopitelně tváří, že se jej to netýká a opakuje, že Agrofert nevlastní a vlastnit už nikdy nebude. Z pokusu o věcnou debatu se během několika hodin stalo opět politické divadlo plné emocí a urážek. Bývalý premiér Fiala se do Babiše pustil zostra: „Obelhal prezidenta, parlament i svoje voliče!“ Přidaly se ostatní strany a podobně emotivně podpořily pokus o vyslovení nedůvěry.

Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Chtějí ho lidovci, ODS i TOP 09

A padne vláda? Nikoli. Sledujeme cvičení v utužení opoziční morálky, snahu zviditelnit se před vlastními voliči, vykázat činnost a zároveň docela okázalý nezájem o věcné řešení. Dvanáct otázek ODS spadlo pod stůl a nahradila je plamenná, avšak bezobsažná rétorika. To podstatné, tedy zda premiér Babiš vyřešil svůj střet zájmů podle práva, neurčí ani opoziční poslanci, ani Andrej Babiš, ba ani byrokraté v Bruselu, musí to rozhodnout soud. A tady se lze obávat, že definitivní verdikt padne až v okamžiku, kdy mandát současné sněmovny už dávno vyprší.

Soutěž o lídra opozice

Ale nemusíme se bát, zápasy v bahně budou vydatné, podle čerstvého průzkumu Starostové předhánějí ODS, která se propadá. Zní to reálně, protože Starostové se v lecčems podobají ANO, nemají žádný program, zato mají vůdce, který na sebe strhává veškerou pozornost a to mají současní voliči rádi. Takže kromě dehonestace vlády bude na programu schůze soutěž o lídra opozice mezi pány Kupkou a Rakušanem, masochisté se již těší.

Nutno poznamenat, že z dvaceti pokusů o sesazení vlády v polistopadové historii vyšel jediný a to v roce 2009. Minulá vláda Petra Fialy čelila během svého mandátu čtyřem pokusům o vyslovení nedůvěry. Babišova vláda tomuto hlasování odolala počátkem února a pravděpodobně ji letos čeká ještě jeden. S trochou jedovatosti lze tvrdit, že vyvolání hlasování o nedůvěře vládě je taková opoziční rozkoš bez rizika. Jenže úplně absolutně to neplatí a to ani v situacích, kdy opozice má opravdový a věcně podložený důvod.

Babiš je v potenciálním střetu zájmů, řekl Brusel. Nezajímá, neřeším, reaguje premiér

Nechceme kazit opozičním představitelům jejich představení, ale jeden by poznamenal, že kromě semknutí opozice vyvolá hlasování též semknutí koalice. A hádka o vládu též nepochybně přehluší všechny skandální či jen hloupé výroky padající z úst vládnoucích politiků. Ti mohou být nakonec spokojeni, nic lepšího než podobnou opoziční inscenaci si přát ani nemohli.

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