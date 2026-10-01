To se takhle před pár dny lidovecký předseda a standupový komik Jan Grolich probudil a ještě zachumlán v kanafasu zemitě zauvažoval: „Moje video s tý tý tý a kmitajícíma nohama už je dost omleté, čím bych tak ještě ve své senátní kampani zaujal? Co kdybych třeba navrhl hlasování o nedůvěře vládě? A protože chození pozpátku už nám vyfoukli Piráti, natiskneme si k tomu alespoň nějaká legrační trička!“
Lidovečtí hysterici jsou na toto kadeti, podobně před pár lety jiný předseda KDU-ČSL, Marian Jurečka, vyvolával hlasování o nedůvěře snad už v průběhu vysílání bláznivé televizní reportáže o údajném únosu nemocného premiérova syna. A stejně jako tehdy na to i teď zbylá opoziční paterčata bez rozmyslu kývla, protože přece někdo veřejně neřekne, že vládu shodit nechce, to dá rozum.
Po tomto „šafránu“ nikdy nesáhli ani takoví ranaři, jakými byli v opozici Miloš Zeman, Miroslav Sládek nebo Miroslav Grebeníček.
A tak jsme tu od úterka sledovali další upachtěný pokus o vyslovení nedůvěry vládě. Za devět měsíců fungování tohoto kabinetu Andreje Babiše už pokus druhý, celkově od roku 1993 už dvaadvacátý. Jejich důvody byly v běhu času všelijaké, vážné i nesmyslné, ale jisté je, že dva poslední pokusy, ten únorový a teď zářijový, patří asi tak k pěti nejpitomějším za celých těch třiatřicet let samostatného Česka.
Hlasování Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě je nejsilnější instrument, který česká ústava dává opozici. Ta jich nemá vůbec málo – interpelování ministrů, vyvolání mimořádné schůze, přednostní práva k vystoupení, parlamentní vyšetřovací komise, obstrukce… Nedůvěra vládě je taková třešnička na dortu, něco na způsob používání šafránu v kuchyni.
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Nedůvěra vládě: zářez na opoziční pažbě, nebo zoufalé plácnutí do vody? Spíš to druhé
Dlouho se to ctilo, i v sebevíc rozhádaných porevolučních parlamentech. Po tomto „šafránu“ nikdy nesáhli ani takoví ranaři, jakými byli v opozici Miloš Zeman, Miroslav Sládek nebo Miroslav Grebeníček. Po vzniku Česka a nové ústavy trvalo dlouhých deset let, než nějaká opozice pokus o vyslovení nedůvěry vládě vyvolala – ODS v roce 2003 ve sporu o reformu veřejných financí kabinetu Vladimíra Špidly.
Až pak se to utrhlo – Mirek Topolánek či Petr Nečas čelili každý za svého mandátu pokusu o svržení vlády hned pětkrát! A jede to dál, inflačně tento instrument zpotvořila fialovská opozice, babišovská opozice a nyní ho potvoří i rakušanovsko-kupkovská opozice.
Tři cesty k defenestraci
Existují asi tři hlavní důvody, proč může opozice hlasování o nedůvěře vládě vyvolat. Vezměme je od nejvážnějšího až po ten nejméně vážný.
Zaprvé: nastane-li drolení vládní většiny a je reálná šance přepsat politickou mapu, tedy převzít moc, nebo alespoň vyvolat předčasné volby. Oslabená vláda už nemá sílu na prosazování své politiky, a je tedy v zájmu země nahradit ji jinou většinou. V minulosti se tak stalo jedinkrát, když v roce 2009 padla Topolánkova vláda. Dnes naopak žádné drolení nepozorujeme.
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Tahle země není a nebude Babišistán, řekl Kupka k hlasování o nedůvěře vládě
Zadruhé: postihne-li vládu velká aféra, průšvih, obrovský přehmat. I zde je využití krajního prostředku parlamentní kontroly vlády ze strany opozice pochopitelné.bI když nemusí vést nutně k pádu vlády, představuje minimálně vyjádření nejvážnější formy její kritiky. Podobných případů bylo více (Grossova bytová aféra, kauzy Čapí hnízdo, Dozimetr, Bitcoin atd). Vede to ale k nadužívání, jakého jsme svědky i dnes, protože nesouhlas opozice s výší deficitu státního rozpočtu tím důvodem doopravdy není. Stejně jako jím v únoru nebyly soukromé esemesky ministra zahraničí s přítelem prezidenta.
A konečně zatřetí: blízkost jakýchkoli voleb. To je pohříchu nejčastější motiv hlasování o nedůvěře vládě, kdy se tento ústavní a politický instrument mění v ryze marketingový. A záminka bývá opravdu sebenicotnější. Obdobou posledního martýria těchto dnů byl třeba pokus hnutí ANO z ledna 2023, kdy se snažilo svrhnout vládu jen kvůli tomu, že nezařadila na pořad jednání Sněmovny některé opoziční návrhy. Jak pochopitelnějším se ale motiv stane, když si uvědomíme, že se hlasování odehrálo mezi dvěma koly prezidentské volby, v níž kandidoval Andrej Babiš...
Krajní prostředek parlamentní kontroly se tak stal čirým nástrojem politické prezentace a obstrukcí. Dokládají to i statistiky, podle nichž kdysi vystoupení řečníků v debatě o svržení vlády trvala v průměru 15–20 minut, zatímco v posledních letech je to 40–105 minut. A celkové trvání schůzí, kde se o nedůvěře hlasuje, dříve trvalo několik hodin, dnes je to 20–30 hodin.
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Před hlasováním o vládě visela na řečnickém pultu Velká mapa Babišova impéria
Dalo by se nad tím mávnout rukou – mají se ty hodiny v parlamentu prožvanit před hlasováním o nedůvěře, anebo kdykoliv jindy? Protože je to ale právě ten krajní, nejsilnější ústavní instrument opozice, jeho naprostá devalvace podkopává důvěru v odpovědnou parlamentní kontrolu, ba vůbec v celý parlamentní systém.
Co s tím? Nějaké technické úpravy by asi možné byly – zvýšit kvórum potřebné pro podání návrhu (dnes je to 50 poslanců), zavést časovou lhůtu, po niž by po neúspěšném hlasování nemohlo být vyvoláno nové (dnes je to bez omezení) atd. Anebo rovnou po vzoru Německa, Polska či Belgie zanést do ústavy tzv. konstruktivní nedůvěru, tedy že před svržením vlády musí opozice předložit realistický plán B.
Těžko říci, jestli by si ale politici tuhle hračku ještě vůbec nechali sebrat. V naivní víře, že čím dál častější pokusy o svrhávání vlád ještě někoho v této zemi zajímají.