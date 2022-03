Současná vládní koalice chápe stát nikoli jako společenství občanů, ale jako masu služebníků rozpočtu. Ideálem je naditá státní kasa, a to bez ohledu na okolnosti. Zde se naši vládcové shodují s cynickým vtipem Miloše Zemana. Dle prezidenta ideální daňový poplatník je takový, který celý život kouří a pije, a tedy odvádí vysoké daně, a den po té, co odejde do starobního důchodu, umírá a tím státu ušetří.