Mám jednoho známého, který je velký fanoušek Star Treku. Viděl snad všechny jeho nesčetné mutace. Hrál i počítačové hry a četl knihy. Účastnil se dokonce i akcí pro Trekkies. Tak si příznivci fiktivního světa říkají. Můj kamarád působí na první pohled vcelku běžným dojmem. Čas od času ale utrousí na smyšlené příběhy odehrávající se několik staletí v budoucnosti nějakou narážku.
Pamatuju si třeba, jak jsem s ním jel kamsi autem. U krajnice kdosi zastavil. Jeho plechové přibližovadlo nejspíš selhalo.
„Tady bude asi potřeba vlečný paprsek,“ prohlásil můj společník.
Myslel tím všeobecně známý vynález, který se zatím ještě nepodařilo vynaleznout. Mělo by to být zařízení umožňující manipulovat hmotnými objekty na dálku prostřednictvím blíže nespecifikované síly. Hodí se třeba, když jedna kosmická loď potřebuje odtáhnout jinou.
Při psaní dnešního sloupku jsem se dočetl, že s myšlenkou vlečného paprsku přišel poprvé Američan Edward E. Smith (1890 - 1965). Udělal to ve svém románu Spacehounds of IPC. Je z roku 1947. Šestnáct let před svým knižním vydáním ovšem vycházel jako seriál v proslulém časopise Amazing Stories.
Zkratka IPC prý znamená Inter-Planetary Corporation, čili Meziplanetární společnost (MPS). Celý titul by se pak dal nejspíš přeložit jako Vesmírní psi z MPS. Zápletka má být poměrně komplikovaná. Měla by zahrnovat i ztroskotání na Jupiterově měsíci Ganymedu. V knize ho obývají záhadné šestinohé bytosti zvané Hexané.
Parazitický červ
Koncept vlečného paprsku je lákavý. Fyzikové a technici se ho už delší dobu snaží zrealizovat. Zatím však uspěli jen na mikroskopické úrovni. Před časem se ovšem vynořil výzkum skupiny vědců vedené Victorem M. Ortega-Jimenezem z Kalifornské univerzity v Berkeley, podle nějž něco na způsob zařízení z Vesmírných psů či Star Treku existuje v živé přírodě.
Své by k tomu mohla říct drobná hlístice ze skupiny háďat Steinernema carpocapsae. Měří asi 400 mikrometrů (miliontin metrů). Živí se jako parazit létajícího hmyzu. Na své hostitele číhá na zemi. Když nad ní proletí, S. carpocapsae vyskočí a vleze dovnitř těla oběti. Uvolní v něm smrtící bakterie.
Mikrobi hmyz během několika dnů zabijí. S. carpocapsae se v mršině namnoží. Nově vylíhlí červi pak čekají na další oběť. Cyklus se opakuje. Celé je to poměrně ošklivá záležitost. Příroda už je však taková.
Ortegu-Jimeneze a spol. zaujala metoda skoku S. carpocapsae. Červ se totiž dokáže katapultovat až do zhruba dvacetinásobku své vlastní délky. Jako kdyby se člověk odrazil od země na úroveň dvanáctého patra. Možná i o chlup výš.
Důležitější síla než gravitace
Vyšlo najevo, že S. carpocapsae využívá statickou elektřinu. Ta je ve světě pro něj relevantních velikostí a hmotností podobně důležitá jako gravitace, ne-li důležitější. Biologové o tom vědí už delší dobu. Například rostlinný pyl drží na tělech včel či kolibříků z velké části jejím působením. Uplatňuje se i při chytání hmyzu do pavoučích sítí.
V případě háděte S. carpocapsae má zřejmě vedle vlastní katapultáže ještě další funkci. Umožňuje červovi strefit cíl. Těla hostitelů bývají pozitivně nabitá. Hádě je naopak negativní. Ve vzduchu se proto za svou obětí natáčí jako řízená střela země-vzduch. I když vyskočí špatným směrem, má šanci přistát, kde chce.
Ortega-Jimenez a jeho spolupracovníci porovnali úspěch S. carpocapsae při chytání nabité a nenabité mouchy. S pomocí statické elektřiny strefilo cíl devatenáct z devatenácti červů. Bez její asistence jen jeden.
Háďata navíc nejspíš vědí, jaký celkový náboj sama mají. Když je slabší, odráží se do vzduchu vyšší rychlostí, než když mohou na elektřinu plně spoléhat. Pomáhá jim i vítr. Pokud elektrické přitažení napoprvé nevyjde, proudění vzduchu může dát červovi druhou šanci.
Abych se ale vrátil k tomu Star Treku. Vlečný paprsek má samozřejmě být něco dost jiného. Technika používaná S. carpocapsae mi ale připadá taky celkem cool.