Toulavé kočky? Našli jsme humánní řešení

HLUČÍN (Moravskoslezský kraj) Jsou to zhruba dva roky, co začalo přibývat stížností a připomínek týkajících se toulavých koček. Některým občanům vadilo, že znečišťují jejich soukromé pozemky a také byly schopny v některých obdobích potrápit své okolí pořádným kraválem. Dalším bylo líto bezprizorních zvířat, o která nikdo nepečoval, a při narůstajícím počtu koťat se oprávněně obávali o jejich zdraví. Bylo jasné, že město bude muset situaci řešit.

Zvažovali jsme celou řadu možností včetně různých návrhů od občanů. Museli jsme dodržet legislativu a zároveň jsme chtěli, aby zvolený postup byl pokud možno citlivý ke zvířatům. Informovali jsme se, jak k problému přistupují v jiných městech, a rozhodli jsme, že Hlučín bude vlastními silami kocoury a kočky odchytávat a poté kastrovat a sterilizovat.

Variant, o kterých se diskutovalo, bylo zpočátku více. Hned v úvodu jsme zcela zavrhli vyhlášku se zákazem krmení toulavých koček. Jevila se nám nehumánní, i když samozřejmě lidem doporučujeme, aby toulavé kočky pokud možno nekrmili. Někteří občané navrhovali, aby město na kastraci a sterilizaci kočiček jen finančně přispívalo. Tato varianta se nám zdála lehce zneužitelná. Nemyslíme si, že by si majitelé domácích mazlíčků měli nechat dělat u svých zvířat veterinární zákroky za peníze z městského rozpočtu. Jsme přesvědčeni, že za péči o vlastní zvířata by měl nést zodpovědnost každý chovatel sám. Také nebylo možné, abychom půjčovali občanům speciální sklopce na odchyt toulavých zvířat. Zákon totiž ukládá, že odchyt může provádět jen člověk proškolený v manipulaci se zvířaty. Navíc by se tak vyřešily pouze ty lokality, kde by se našel někdo ochotný kočky odchytávat. Město ale mělo zájem přednostně se postarat o oblasti, kde je situace nejhorší. O možném zneužití odchytových sklopců k jiným účelům ani nechci uvažovat. Samozřejmě i námi zvolený způsob, kdy kočičky odchytávají do sklopců proškolení strážníci, by mohl výjimečně některý chovatel zneužít. Ale nepředpokládáme, že by šlo o více případů, věříme, že majitelé koček mají ke svým zvířatům většinou natolik dobrý vztah, že by takto nepostupovali a na obdobný zákrok by si svého mazlíčka odnesli sami, aby mu mohli následně poskytnout veškerou potřebnou péči.

Existovala také varianta umisťovat toulavé kočky do útulku. To by ale pro ně bylo trápením. Vesměs jde o zvířata, která nejsou zvyklá na omezení pohybu. Hlučín má útulek pouze pro psy a jeho kotce nejsou pro kočičky přizpůsobeny. Jsou velké a je jich jen omezený počet. Při větším množství toulavých koček bychom jich museli více zavírat do jednoho kotce, kde by se mohly vzájemně napadat a ublížit si, proto jsme zamítli i tuto možnost.

Varianta, kterou jsme zvolili, se po roce ukazuje jako efektivní. Občané sami hlásí na radnici, kde je s přemnoženými kočkami problém. Poprvé jsme dělali odchyt loni v termínu od 12. do 15. března v lokalitě ulice Na Závodí. Předem jsme o plánovaném odchytu informovali chovatele, aby měli v dané době své domácí kočky pod dozorem. Informace vyšla v Hlučínských novinách, na městském webu i na městském FcB a také v mobilní aplikaci. Městští strážníci nastražili speciální a pro zvířata bezpečné odchytové sklopce s návnadami. V tomto případě odchyt zjednodušili i místní obyvatelé. Jedna z občanek totiž kočičky krmila a ty na ni byly zvyklé. Pohodlně se je tím pádem podařilo v krátkém čase nalákat, takže se k veterináři na zákrok dostaly velmi rychle. Napoprvé se odchytilo celkem šest zvířat, z toho čtyři kočky a dva kocouři. V ordinaci strávili ve všech případech 24 hodin, což je podle veterináře Petra Gajdošíka, s nímž jsme se dohodli na spolupráci, nadstandardní doba. Běžně se po zákroku provedeném dopoledne zvířata vypouštějí už večer. Všechny kočky absolvovaly zákrok bez potíží, ještě před ním je veterinář pečlivě vyšetřil, zda jsou zdravé, v dobré kondici a jestli náhodou nekojí, protože v takovém případě by se sterilizace odložila.

Po 24 hodinách a kontrole, zda jsou po zákroku v pořádku, je strážníci opět vypustili na původním místě, což je postup doporučený Ústřední komisí pro ochranu zvířat. Druhý odchyt se dělal hned v dubnu a další místo přišlo na řadu v říjnu. Celkem se kastrovalo a sterilizovalo zhruba dvacet zvířat, z městského rozpočtu se na to zatím vynaložilo 18 tisíc korun. Doufáme, že tímto způsobem se nám podaří postupně populaci toulavých koček v Hlučíně minimalizovat, aniž by zvířata nějak trpěla.