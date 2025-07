Ponrava, cvrčík, ploskoroh. Nějak nám ubývá toho, co bzučí, třepetá se a štípe

V deštných pralesích Amazonie prý je to za posledních pár desítek let propad až o 60 procent druhů. U našich sousedů v Německu až o tři čtvrtiny hmyzí populace. A u nás? Prý se stačí podívat na čelní sklo automobilu a porovnat je s tím, jak jsme je po srovnatelné cestě vídali před nějakými třiceti lety. Pokud si to samozřejmě pamatujeme.

Na tom s tím čelním sklem něco bude. Nejsem pohříchu žádný velký myč, a tak i moje škodovka třetí generace je má stejně zamatlané jako kdysi ten tmavě zelený favorit. Jenom už to teď není rozpláclými mouchami, ale ptačími enóno, když se mi podaří zaparkovat někam pod hnízdo, anebo takovou tou lepkavou šťávičkou z kdovíjakého stromu, nejspíš lípy: ovšem zdává se mi, že tohle se jeden stromový druh postupně naučil od druhého a lepkají i ty, na kterých nic nekvete – asi aby aspoň řidičům vynahradily to vymírání hmyzu.

Knížka jako dobrý pomocník

A tak se rozpomínám, co to bzučelo, třepetalo se a štípalo v časech, kdy ten zelený favorit ještě jezdil. Naše děti měly o tom knížku, „Veselou učebnici“, ilustroval ji Josef Lada a lecjaký pučmeloun a hovnivál si v ní na obrázku počínal jako strejda z Hrusic.

Měly i knížku Náš hmyz, ze skvělé edice Albatrosu OKO, s obrázky od Jarmily Hobrlandtové a Jiřího Zahradníka. Zdědily její pozdnětotalitní vydání, a to hned dvakrát - po mně i po muži, protože v pozdní totalitě nevycházelo knížek tolik a všichni prostě kupovali, co právě bylo.

Z téhle kapesní publikace jsme se pak doma všichni naučili kouzelně znějící názvy jako ponrava, cvrčík, ploskoroh či blanokřídlí. Blanokřídlé jsou třeba vosy, u těch tedy úbytek nepozoruju a už teď se chvěju, jak zase nějakou na sklonku léta, až nastane jejich čas, vypijeme v pivu a skončí to na pohotovosti.

Taky ovádi čili hovada jsou blanokřídlí a ani po těch se mi nestýská. Ale jinak si tu na zahradě, kde trávíme prázdniny, zkouším všech těch hmyzáků víc všímat. Abychom se seznámili o něco lépe, když jsme vlastně sousedé.

Knížka Náš hmyz je dobrý pomocník. Ostatně lidé od fochu tvrdí, že pro popis živočišných, ale i rostlinných druhů je vědecká ilustrace mnohem přesnější než fotka. Fotkami si lze ale zase vypomoci, když se chcete poradit s dalšími, jako ve facebookové skupině „Určování bezobratlých“, ze které ovšem co chvíli někdo vyletí jak blanokřídlý, protože napostuje s prosbou o určení snímek nikoliv bezobratlého, nýbrž obratlovce.

Jenže jak má amatér ty malé bytosti hned rozlišit?! S trochou opatrnosti se tu nicméně dozvíte spoustu zajímavého nejen o tom, kolik šídélek, ploskočelek či šedavek navzdory vymírání na světě existuje, ale jaké druhy se ještě dnes vyskytují v našich zeměpisných šířkách.

A tak si listuju, scrolluju a už jen očekávám drobné druhové obohacení, které nastává pokaždé, když se v polovině léta potomstvo vrátí ze skautských táborů. Hele, škvor obecný, forficula auricularia, mumlám si nad spacákem, a nad ponožkami zase – vida, mravenec lesní, formica rufa; a tohle bude nejspíš kovařík, ale nějak rychle to uteklo pod pračku, budu to časem muset vyšťourat. A pak to zjistím přesně. Jestli bude přibíjet podkovu kobylce zelené – tettigonia viridissima, bude to na sto procent on. Viděla jsem to totiž v Ladovi.