Jak vypadají nejoblíbenější boty současnosti? Rozhodně budou hnědé, extrémně pohodlné a nepříliš vzhledné. Přesto, anebo právě proto, se z nich stal celosvětový fenomén. Jak tomu přispěl covid a Kanye West? A proč je milují luxusní značky i levné řetězce?
Nejpohodlnější trend roku, který převálcoval estetiku. Hnědá bramborová bota se stala nečekaným symbolem stylu.

Kdekdo se ušklíbá nad gumovkami Crocs, ale módní průmysl už několik sezón obchází trend tvrdšího ražení – boty oblé, pohodlné, široké, a na pohled ne zrovna líbivé. Jenže právě tato nenápadná kombinace komfortu a „ošklivého“ šarmu se v posledních letech stala jedním z nejvýraznějších módních posunů. Značky napříč cenovým spektrem se tak předhánějí v tom, kdo nabídne měkčí, kulatější a ještě širší model.

Proč jsou módní nezbytností?

Kořeny tohoto trendu pravděpodobně sahají do 70. let, kdy se ve Spojených státech rozšířil zájem o zdravý životní styl. Zákazníci začali vyhledávat biopotraviny, cvičili jógu a stejně tak se přikláněli i k obuvi, která byla široká, pohodlná a umožňovala zdravější pohyb nohy. Jak pro The New York Times připomněla Elizabeth Semmelhack, ředitelka a hlavní kurátorka Bata Shoe Museum v Torontu, jedním z prvních příkladů takových bot byla značka Earth Shoes. Šlo o dánského výrobce, jehož modely byly v USA během 70. let mimořádně populární.

Opomenout nemůžeme ani skateboardingovou kulturu, která též přispěla svou špetkou k fenoménu široké boty – a nosili je i ti, kteří na prkně nikdy nestáli. Značky jako DC či Etnies udávaly po roce 2000 tón. Jejich modely byly masivní, objemné a dobře tlumily došlapy. Na výrazný posun pak měl vliv i hudebník a designér Kanye West. Jeho spolupráce s Adidasem i jeho vlastní projekty, například futuristické Yeezy Foam Runner, představené v roce 2020, přinesly do módy další vlnu „ošklivé krásy“ a mimořádně pohodlných bot. Svou roli sehrály také celospolečenské trendy – od hygge kultury až po covidové lockdowny, které zdůraznily potřebu komfortu v každodenním oblékání.

Od ikon po kopie

Když se dnes řekne „bota jako brambor“, většina z nás si okamžitě vybaví americké válenky UGG. Opomenout nelze ani německého výrobce původně zdravotní obuvi Birkenstock. Jejich ikonické sandály jsou sice letním must-have, ale neméně oblíbené jsou i kryté pantofle Boston. Server Hypebeast je před pěti lety označil za „dokonalé boty současnosti“. O dva roky později se umístily v žebříčku Lyst Index na druhém místě nejžádanějších produktů.

Bostonky se staly natolik populární, že jejich charakteristický tvar začínají napodobovat i další značky, aby uspokojily rostoucí poptávku zákazníků. Své pohodlné hnědé botky tak dnes mají i luxusní značky jako Prada, Fendi či Burberry, ale také řetězce typu Shein. Do trendu se zapojily i menší výrobci, kteří aktuálně získávají na popularitě – například rodinný portugalský podnik VIBAe či kalifornská značka ERL. A z posledních kolekcí je patrné, že si to tyhle hnědé pohodářky razí cestu z uvolněného dress codu až do kanceláře. Jste na to připraveni?

