Nejpohodlnější trend roku, který převálcoval estetiku. Hnědá bramborová bota se stala nečekaným symbolem stylu

Kdekdo se ušklíbá nad gumovkami Crocs, ale módní průmysl už několik sezón obchází trend tvrdšího ražení – boty oblé, pohodlné, široké, a na pohled ne zrovna líbivé. Jenže právě tato nenápadná kombinace komfortu a „ošklivého“ šarmu se v posledních letech stala jedním z nejvýraznějších módních posunů. Značky napříč cenovým spektrem se tak předhánějí v tom, kdo nabídne měkčí, kulatější a ještě širší model.
Proč jsou módní nezbytností?
Kořeny tohoto trendu pravděpodobně sahají do 70. let, kdy se ve Spojených státech rozšířil zájem o zdravý životní styl. Zákazníci začali vyhledávat biopotraviny, cvičili jógu a stejně tak se přikláněli i k obuvi, která byla široká, pohodlná a umožňovala zdravější pohyb nohy. Jak pro The New York Times připomněla Elizabeth Semmelhack, ředitelka a hlavní kurátorka Bata Shoe Museum v Torontu, jedním z prvních příkladů takových bot byla značka Earth Shoes. Šlo o dánského výrobce, jehož modely byly v USA během 70. let mimořádně populární.
Opomenout nemůžeme ani skateboardingovou kulturu, která též přispěla svou špetkou k fenoménu široké boty – a nosili je i ti, kteří na prkně nikdy nestáli. Značky jako DC či Etnies udávaly po roce 2000 tón. Jejich modely byly masivní, objemné a dobře tlumily došlapy. Na výrazný posun pak měl vliv i hudebník a designér Kanye West. Jeho spolupráce s Adidasem i jeho vlastní projekty, například futuristické Yeezy Foam Runner, představené v roce 2020, přinesly do módy další vlnu „ošklivé krásy“ a mimořádně pohodlných bot. Svou roli sehrály také celospolečenské trendy – od hygge kultury až po covidové lockdowny, které zdůraznily potřebu komfortu v každodenním oblékání.
Od ikon po kopie
Když se dnes řekne „bota jako brambor“, většina z nás si okamžitě vybaví americké válenky UGG. Opomenout nelze ani německého výrobce původně zdravotní obuvi Birkenstock. Jejich ikonické sandály jsou sice letním must-have, ale neméně oblíbené jsou i kryté pantofle Boston. Server Hypebeast je před pěti lety označil za „dokonalé boty současnosti“. O dva roky později se umístily v žebříčku Lyst Index na druhém místě nejžádanějších produktů.
Bostonky se staly natolik populární, že jejich charakteristický tvar začínají napodobovat i další značky, aby uspokojily rostoucí poptávku zákazníků. Své pohodlné hnědé botky tak dnes mají i luxusní značky jako Prada, Fendi či Burberry, ale také řetězce typu Shein. Do trendu se zapojily i menší výrobci, kteří aktuálně získávají na popularitě – například rodinný portugalský podnik VIBAe či kalifornská značka ERL. A z posledních kolekcí je patrné, že si to tyhle hnědé pohodářky razí cestu z uvolněného dress codu až do kanceláře. Jste na to připraveni?