Záhy po volbách rozpoutalo politickou vichřici urychlené noční schvalování zrušení koncesionářských poplatků ve Sněmovně. Šlo patrně především o iniciativu koaliční SPD Tomia Okamury, která v komunálních volbách citelně neuspěla. Nicméně hnutí ANO se přidalo.
Výsledkem sice bylo schválení příslušné legislativy v prvním čtení, ale též vlna protestů, která patrně vyvrcholí v polovině listopadu zaplněnou Letenskou plání. A k úterní stávce zaměstnanců veřejnoprávních médií, obávajících se o svou nezávislost, se připojí studenti řady vysokých škol.
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Většina analytiků Babišův příklon k antipoplatkovému blitzkriegu vysvětlovala jeho snahou získat si zpět ztracené voliče. Avšak snahy evidentně poněkud nervní, ba skoro hysterické a hodně uspěchané, jelikož další důležité volby, pomineme-li velmi specifické hlasování o hlavě státu, jsou na programu až za dva roky. Konkrétně krajské a senátní.
Lokální „dezerce“
Těsná aliance s SPD a tlačení na pilu v záležitosti, která určitě mohla počkat do jara příštího roku, jsou ale pro ANO zatím spíše kontraproduktivní. Podle průzkumu veřejného mínění agentury NMS pro Novinky sice kritici vládního postupu, a tedy i zastánci zachování současného způsobu financování veřejnoprávních médií, znatelně převažují mezi voliči nynějších opozičních stran, avšak zatímco jejich odpor je rozhodný a emotivní, vládní voliči sympatizují s vlastním politickým táborem mnohem vlažněji. Noční hlasování v půl páté ráno a silná polarizace spojená s danou legislativou u nich dokonce vyvolává rozpaky.
Navíc, hnutí opustil dlouholetý poslanec David Pražák, jenž ve Sněmovně zůstane jako nezařazený. V Semilech, kde žije a kde ANO skončilo těsně druhé v komunálních volbách, hodlají zastupitelé zvolení v dresu Babišova hnutí nadále působit coby nezávislí.
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Podobné zprávy dorazily i z České Lípy a z Turnova. Jistě, nejde zatím o nic fatálního, všechna tři města jsou v jednom, konkrétně v Libereckém kraji, a představitelé hnutí ANO tudíž zmíněné události bagatelizují. Ale i tak mohou vypovídat cosi důležitého o dění pod povrchem, o náladách mezi mnoha členy či funkcionáři hlavní vládní strany.
Důvody „dezercí“ jsou patrně především lokální – spočívají v poznání, že značka ANO nyní určitě neznamená dobrou vstupenku pro jednání o radniční koalici. Nicméně, což naznačil i poslanec Pražák, na vině je v nějaké míře i současná vláda – zejména skutečnost, že její agendu i dynamiku jejích kroků často diktují velmi problematičtí koaliční partneři. Ostatně, skoro nikdo z kandidátů ANO do Senátu nestál o přímou podporu od SPD.
Projekt na jedno použití?
Hnutí ANO jeho oponenti zpočátku líčili jako projekt na jedno použití, jenž má primárně za cíl prosazování a obhajobu byznysových zájmů svého předsedy a faktického majitele v jedné osobě. Nicméně počínaje parlamentními volbami 2013 se postupně pevně etablovalo na zdejší politické scéně, nejen celostátně, ale i na krajské a komunální úrovni. Jenom ten Senát zpravidla moc neumí.
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Dosud ho pevně ovládá Andrej Babiš a pro řadu voličů ho též plně personifikuje, ANO prostě volí kvůli osobě předsedy. Avšak hnutí má skoro 3000 členů a po letošních komunálních volbách 1650 zastupitelů (dle kategorie „navrhující strana“). A jak naznačuje aktuální vlnka odchodů, mnohým z nich není jedno, jakou celostátní politiku ANO provozuje.
A jistou „migrační vlnku“, byť ne na komunální rovině, vyvolal již dříve přesun hnutí z liberální frakce v Evropském parlamentu k Patriotům pro Evropu neboli k populistické či rovnou krajní pravici.
Postbabišovské ANO
K základním definičním znakům politické strany (nebo hnutí) patří schopnost přežít politickou „smrt“ zakladatele či dlouhodobého vůdce, jeho odchod do politického důchodu. Striktně vzato, stále nevíme, je-li ANO skutečnou politickou stranou. Ale přijde čas, kdy se to dozvíme.
Andreji Babišovi je 72 let, na konci aktuálního volebního období na svém narozeninovém dortu napočítá 75 svíček. Sice se říká, že věk je jenom číslo, ale premiér poslední dobou často působí unaveně. Evidentně už nemá tolik energie na rozdávání, jakou disponoval ještě před pár lety. Menšími koaličními stranami se nechává zatahovat do válek, které vlastně nejsou jeho: do konfliktu s prezidentem či do zbytečně radikální bitvy o poplatky.
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Povede při příštích volbách své ANO opět coby hlavní lídr a kandidát na premiéra? Možná ano, možná ne. Každopádně si již delší čas pěstuje podpůrné duo Karel Havlíček a Alena Schillerová. Všeobecně se očekává, že Andreje Babiše jednou v čele hnutí vystřídá jeden z uvedené dvojice. Přičemž zakladatel se pak nemusí stáhnout přímo do důchodu, spíše do pozice čestného předsedy nebo mentora. Ostatně, vlastní ochranné známky na logo, název i slogany hnutí údajně nelze převzít bez koordinace s ním.
Tisíce lidí, kteří s hnutím spojili svou politickou kariéru, jež často přináší i lákavé možnosti zákulisního vlivu, však rozhodně nebudou chtít skončit jen kvůli odchodu „otce zakladatele“ do důchodu nebo předdůchodu. Může se však nějaké postbabišovské ANO udržet skutečně dlouhodobě jako etablovaná strana?
Určitě není bez šancí, leč sotva si zachová podporu přesahující hranici třiceti procent. Bez Babiše a jeho střetů zájmů či kauzy Čapí hnízdo se ale může stát atraktivním koaličním partnerem i pro některé strany současné opozice. Jeho trvalejší budoucnost však nyní ohrožuje právě přílišné ustupování Motoristům nebo SPD, tedy, zejména v případě Okamurovy strany, krajní pravici. Z hnutí ANO totiž snadno vyštve poslední lidi, kteří mu mohou přinášet i plusové body a ne se jen pasivně vézt na káře tažené stále zadýchanějším Babišem.