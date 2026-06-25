Jen si to představte, pan předseda pražské organizace ANO v potu tváře nakupuje byty, tu jeden za 19,5 milionu, tu další tři a ti hnusní novináři mu vyčítají, že se je pokusil zatajit v majetkovém přiznání. Také za to prý mohou Piráti, asi nebožáka nutili ke spolupráci s ředitelem Motola Ludvíkem a nějak jej následně zmanipulovali do té míry, že na policii odmítl vypovídat. Inu, nevděk světem vládne a další spasitel z ANO skončil.
Praha je atypická a na komunální politiky jsou tu kladeny větší nároky. Jenže opakovaný špatný výběr nevěrohodných pražských lídrů ANO tím omlouvat nelze.