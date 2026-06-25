Je pro ně Praha prokletá? Další omyl hnutí ANO má jméno Ondřej Prokop

Martin Zvěřina
Komentář   13:20
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Lídr ANO na primátora Ondřej Prokop na tiskové konferenci ke kauze bytů. (19. června 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kandidát na primátora za hnutí ANO Ondřej Prokop končí v politice. Prý kvůli tlaku médií. Není první ani poslední, kdo se vymlouvá na média a jejich tlak. Spíš jej k tomu ale donutil předseda Babiš, když vyšlo najevo, že tento politik je nejen zapletený v kauze Motol, ale též utajil tři byty.

Jen si to představte, pan předseda pražské organizace ANO v potu tváře nakupuje byty, tu jeden za 19,5 milionu, tu další tři a ti hnusní novináři mu vyčítají, že se je pokusil zatajit v majetkovém přiznání. Také za to prý mohou Piráti, asi nebožáka nutili ke spolupráci s ředitelem Motola Ludvíkem a nějak jej následně zmanipulovali do té míry, že na policii odmítl vypovídat. Inu, nevděk světem vládne a další spasitel z ANO skončil.

Praha je atypická a na komunální politiky jsou tu kladeny větší nároky. Jenže opakovaný špatný výběr nevěrohodných pražských lídrů ANO tím omlouvat nelze.

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