Pochod pro život 2025: Proč falešná neutralita v médiích škodí

V sobotu prošel centrem Prahy tradiční Pochod pro život, organizovaný Hnutím pro život ČR. Oficiální cíl – ochrana života od početí – je komunikován jako apolitická hodnota sdílená napříč společností. Přesto má tato iniciativa a její mediální obraz hlubší vrstvy, které stojí za kritickou reflexi.

Souhlasíte s blokádou Pochodu pro život? celkem hlasů: 127 Ano 24 %(30 hlasů) Ne 75 %(95 hlasů) Nevím 2 %(2 hlasy)

Rostoucí polarizace společnosti v otázkách interrupcí a práv žen klade na média mimořádné nároky. Není totiž pravda, že je možné tyto otázky pokrývat neutrálně, aniž by si byl člověk vědom jejich hodnotového kontextu. Právě způsob, jakým média akce typu Pochod pro život rámují, zásadně ovlivňuje veřejné mínění – a tím i prostor pro ochranu svobod jednotlivce.

Když jazyk „porozumění“ legitimizuje restrikce

V některých mediálních výstupech je Hnutí pro život zobrazováno jako organizace usilující o ochranu nejzranitelnějších – nenarozených dětí – a podporu žen v těžké situaci. Tento empatický rámec však často opomíjí podstatné skutečnosti: že cílem těchto organizací je faktické omezení reprodukčních práv žen a že jejich strategie zahrnují manipulativní práci s emocemi a selektivní interpretaci vědeckých poznatků.

Dobrá vůle naslouchat „všem stranám“ se v takových případech může změnit v neúmyslnou legitimizaci agend, které mají restriktivní charakter. Jazyk porozumění nesmí zakrývat fakt, že některé požadavky přímo ohrožují autonomii a důstojnost jednotlivců.

Limity dialogu v rozdělené společnosti

Teorie deliberativní demokracie, jak ji definoval Jürgen Habermas, staví na předpokladu, že je možné vést otevřený racionální dialog. Tento ideál však naráží na své hranice tam, kde spolu jednají zástupci odlišných morálních komunit – skupin, jejichž hodnotové základy jsou neslučitelné.

Zatímco jedna strana vnímá rozhodování o vlastním těle jako základní právo, druhá považuje interrupci za porušení posvátné hodnoty života od početí. V takto zásadním střetu hodnot nelze dosáhnout konsenzu racionální deliberací. Kritici, jako Iris Marion Young nebo Chantal Mouffe, správně upozorňují, že tam, kde chybí sdílený hodnotový rámec, se dialog mění v mocenský zápas.

V kontextu Pochodu pro život proto nelze stavět na stejnou rovinu ochranu svobody volby a snahu o její omezení. Taková „neutralita“ ve výsledku nechrání otevřenost společnosti, ale usnadňuje posilování restriktivních agend.

Vyvažování není samoúčelné

Odpovědné mediální zpravodajství by mělo reflektovat nejen to, kdo co říká, ale i jaké reálné dopady by mělo prosazení dané agendy. Vyvažování samo o sobě není ctností, pokud není doprovázeno věcným pojmenováním ideologických pozic a analýzou jejich důsledků.

Pochod pro život 2025 ukázal, že v otázkách základních práv a svobod nestačí média, která pouze reprodukují protichůdné postoje. Je třeba, aby novináři kriticky zvažovali, zda nejsou svou „vyvážeností“ ve skutečnosti nástrojem legitimizace snah o omezení svobod jednotlivců.

Ve společnosti, kde hodnotové rozdíly znemožňují skutečnou deliberaci, není úkolem médií skrývat konflikty za fasádu neutrality. Jejich odpovědností je pojmenovávat skutečné spory a chránit základní principy otevřené demokratické společnosti.

Autorka je doktorandkou Mediálních a komunikačních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ve své disertační práci se zaměřuje na strategickou komunikaci, zejména v oblasti reprodukčních práv a rovnosti žen. Dlouhodobě se věnuje tématům komunikace veřejných institucí, lidských práv a rovného postavení žen ve společnosti.