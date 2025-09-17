Stačilo! má nejlepší program, protože ho nemusí plnit

Z tohoto pohledu je program nesourodé koalice Stačilo! příkladný. Uskupení slibuje třeba: odchod do důchodu v 63 letech, zvyšování minimální mzdy o 3000 korun každý rok, nulovou daň z přidané hodnoty na základní potraviny, cestování hromadnou dopravou pro důchodce a studenty zcela zdarma, bezúročné novomanželské půjčky, 40 tisíc nových bytů každý rok… Program připomíná situaci, kdy si za poslední peníze uděláte obrovský mejdan a usilovně nemyslíte na to, co budete jíst zítra. Dokument je velmi opulentní v oblasti slibů a závazků, zajistíme, zařídíme…, ale zároveň skoupý na konkrétní recepty, kde na to vzít.
Zde si čtenář volebních programů neodpustí rýpnutí, levicoví nesystémoví populisté ze Stačilo! slibují ročně po čtyřiceti tisících bytech, tedy za čtyřleté vládní období 160 tisíc bytů. To nepopulističtí Piráti slibují rovnou 200 tisíc nových bytů, také aniž by se pouštěli do nějakých nebezpečných podrobností. Jeden si musí nutně všimnout, jak je hranice mezi demokraty a populisty tenoučká.
Program pro naštvané
Lídryně uskupení komunistka Kateřina Konečná může být v klidu, v případě, že se Stačilo! bude mimořádně dařit, získá něco málo přes deset procent hlasů a bude v nejlepším případě nějak participovat na vládě, nejpravděpodobnější se jeví například podpora menšinové vlády či nominace „nadstranického odborníka“ do funkce ministra. Ale to je opravdu mezní hranice možného úspěchu. V takové situaci si zkušená matadorka nepochybně troufne voličům tvrdit, že prosadili maximum ze svého programu, na něco většího ale měli málo hlasů.
Výhodou Stačilo! je též fakt, že jejich voliči nebývají zrovna hloubalové a rozpočtová matematika je jim cizí. Jsou to především ti, kteří jsou naštvaní a mají pocit (mnohdy oprávněný), že systém je hodil přes palubu. Takoví skočí prakticky po čemkoli a po volbách je čeká opět zklamání. I kdyby byly Stačilo! hvězdy velmi nakloněny, vládnout nebudou a v pro ně nejlepším případě cosi prosadit mohou. Podstatnou část programu ani náhodou.
V zahraniční politice je jejich záměr neprosaditelný, v tuzemsku se nenajde relevantní síla, která by v dnešní době oslabovala naše členství v NATO. Stejně tak zůstane „hromadný odchod z EU“ jen fantasmagorickou představou. A zákon o obecném referendu? I kdyby nakrásně existovala odhodlaná sněmovní většina a zákon prosadila, pak je jisté, že zákon neprojde Senátem a tedy nebude. Ústavní zákon totiž musí být schválen oběma parlamentními komorami a to třípětinovou většinou.
Referendum neprojde pravděpodobně ani samotnou sněmovnou, protože třeba ODS měla v roce 2016, kdy se naposledy zákon někdo snažil prosadit, zásadní odpor proti obecnému referendu jako takovému a už vůbec odmítala možnost, že by si mohli vynutit referendum voliči prostřednictvím petice. Slovy Marka Bendy z roku 2016: „My se domníváme, že v každém případě by vždycky ke každému konání referenda mělo docházet jenom na základě speciálního ústavního zákona, který schválí, toto je tak zásadní záležitost, aby o ní bylo rozhodováno všelidovým hlasováním… Myslím si, že se referendum nemá konat ke kdejaké otázce a že už vůbec není žádného důvodu, aby referendum bylo vynutitelné peticí občanů.“
Tolik postoj ODS, samozřejmě se musí vyřešit, kromě otázky, kdo a jak smí referendum vyvolat, i problém účasti a kvóra, případné závaznosti takového plebiscitu. V neposlední řadě pak může zákon o obecném referendu vymezit oblasti, ve kterých se lidovým hlasováním rozhodovat nesmí, což mohou být zrovna mezinárodní smlouvy. Žádné celostátní referendum v letech 2025 až 2029 rozhodně nebude.
Odér minulého režimu
Nicméně lidem se dá slibovat ledacos, od hromadné dopravy zdarma až po německé platy. Vysmívat se programu Stačilo! nestojí mnoho úsilí, nicméně je zajímavé, v čem se „komunisti“, což je nepřesné označení pro toto uskupení sdružující dost heterogenní subjekty, shodnou s jinými mainstreamovými stranami. Například „Zdaníme spekulanty, kteří hromadí velké množství prázdných bytů. Spekulanti tak budou muset buď tyto nemovitosti uvolnit zpátky na trh, anebo je pronajímat.“ U tohoto závazku je značná shoda například s Piráty.
Jeden věru zajímavý komunistický (ve smyslu přímo se odkazující na minulý režim) koncept lze v programu Stačilo! nalézt: proticírkevní boj. Že chce strana dokončit odluku církve od státu, lze přijmout, ale že odmítá dotace pro církevní školy a hodlá zrušit církevní sňatky, mnoho smyslu nedává, leda že by chtěli zavádět povinný ateismus.
Děsivě pak zní zavedení restitučního dohledu nebo návrat takzvaných církevních tajemníků: „Zavedeme mechanismy, které by umožnily státu kontrolovat, zda církve a náboženské společnosti využívají majetek získaný v rámci majetkového vyrovnání v souladu s jeho účelem (podpora kultury, vzdělávání, charity).“ Ze slibu: „Zpřísníme tresty za zneužívání náboženské svobody k páchání trestné činnosti… Zvláštní přitěžující okolnost, že byl trestný čin spáchán z náboženské pohnutky“ na vás dýchne minulý režim.
Program, který vznikl jako sesyp nápadů nesourodého uskupení, které se dalo dohromady hlavně proto, aby se zúčastněné subjekty dostaly do sněmovny, nemůže být ani koncepční, ani sourodý. A spíš než se do něj trefovat by se měli mainstreamoví politici zamýšlet nad tím, proč je zrovna tahle nabídka pro velké množství voličů uvěřitelnější než nabídka systémových stran.