Vrchol čitelnosti STAN: jeden den vyšší daně, druhý možná, třetí ne

Nejdříve video ze šatny – k předsedovi vlády Petru Fialovi z ODS rozpuštěné v účelové koalici Spolu se v něm postavil Vítek Rakušan stejně věrně, jako ke svému bývalému nejlepšímu kámošovi z kampaně pirátu Ivanu Bartošovi. Následně se v chumlu ochranky vypravil čacký ministr vnitra na debaty bez cenzury s tzv. dezoláty, aby se ukázalo, že je to jen zinscenovaná fraška s předem domluvenými a najatými tazateli a debatéry.

Ministr vnitra má sedět na vnitru

Zalovit u TOP 09 se pokusil spolehlivý spojenec vzýváním eura, které podle průzkumů většina občanů v České republice nechce. Nu ale což, nehraje se o 51 procent, nýbrž je potřeba získat alespoň přes deset bodíků.

Vrcholem všeho staly se výpravy ministra Rakušana do obcí, kde si prý zkoušel opět starostování, aby jako ukázal, jak je blízko správě poměrů lidem nejbližší. Tuto taškařici opustil. Neboť je zřejmé, že ministr vnitra má sedět na vnitru a tam úřadovat a činit se, ne si dělat kampaň po městech a vesnicích místo práce na celostátní úrovni.

Opuštění antibabišismu odůvodnil Vít Rakušan slovy, že „nefunguje“. Hnutí si opatrně zkusilo alespoň laciný antikomunismus, který je ale po 35 letech od roku ´89 tak směšný, že raději tuto notu nehraje, s výjimkou paní Nerudové, která by se ale raději měla věnovat Green Dealu a ekonomice – nebo nemá co říci? K antikomunismu sahá rád také ministr Dvořák, ale opatrně, neboť jeho vládní a stranický kolega Bek komunistickou minulostí před rokem ´89 disponuje.

Liberální populismus, odečítající ze rtů nálad části společnosti, zhmotnil se ve věšení cizích prezidentů v pytli na mrtvoly na státní úřady, což byla trapná nechutnost. Pytel zmizel, z ostudy kabát zůstal. To vše jsou ale okrajové věci, PR, které může někoho nadchnout, jiného pohoršit, další nechat lhostejnými či pobavit.

Teď ale padla kosa na kámen, když se dostalo na konkrétnost s přímým dopadem na to, co mají naši politici šanci ovlivnit – poměry u nás. Zde mají vliv zásadní. Na rozdíl od geopolitiky na globální úrovni, což je sice škoda, ale vzhledem k velikosti naší země prostý fakt. Jakkoliv hodnotově nastavení voliči se totiž dívají také na své peněženky. Není rozdíl deklarovat a deklamovat „hodnotové postoje“, a cálovat z vlastního?

Nemilosrdná hranice reality

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák přišel s tím, že podle něj je třeba více zbrojit, neboť Donald Trump, Rusko, Čína a vůbec – obecně složitá situace. A tak by rád zvyšoval daně.

Po víkendu europoslankyně Nerudová, evidentně bez not, co si má myslet, klouzala ve vysílání CNN Prima News s tím, že možná ano, možná ne (věty byly delší). Následně přispěchala mluvčí STAN s tím, že žádné zvyšování daní nepřipadá v úvahu.

„Opatření, o kterých v rozhovoru mluvil Martin Dvořák, nejsou a nikdy nebyla součástí ekonomického programu hnutí STAN. Program do nadcházejících parlamentních voleb v tuto chvíli vzniká. Nepočítám ale s tím, že by obsahoval kroky, které by vedly k omezování investičních aktivit ať už firem, nebo jednotlivců.“

Na nemilosrdnou hranici reality narazilo hnutí STAN i na jiném poli. Ministr školství Bek to schytává ze všech stran kvůli – eufemisticky řečeno – nevelké schopnosti reálných zlepšení v oblasti školství.

Krátké shrnutí – v Cermatu si držel ředitele, který přihrával malou domů synovi, systém trestuhodně nefungoval, jednotné přijímačky jsou paskvil odrážející schopnost rodičů zaplatit přípravné kurzy. Místa na školách a školkách chybějí.

Záměr, aby tíže financování školských zařízení přešla na obce a města, se podle odborníků pere s plánem podpory škol s vyšším počtem nadaných nebo naopak nenadaných dětí, cizojazyčných atd. Zrušení ruštiny na základních školách je nejen podle opozice, ale také odborníků, učitelů a studentů pedagogiky krok nesmyslný a ideologický. Obzvláště v situaci, kdy se jedná o druhý nejčastěji vyučovaný jazyk – zhruba pětina žáků.

Ministrem Rakušanem prosazovaný zákon Lex Ukrajina 7 narazil kvůli přílepkům v Senátu, který jinak zpravidla schvaluje vládě, co si usmyslí. Ani senátorům, kteří si vzpomněli na závazek jednat podle nejlepšího vědomí a svědomí, se nelíbí diskriminace lidí s možností získat po letech občanství, kteří mají ruský pas (výbor pro lidská práva) a uzákonění trestného činu činnosti pro cizí moc (výbor sociální).

Naopak by chtěli, aby se žáci z Ukrajiny zapisovali s dětmi ostatními, což ale za odpůrce shrnul starosta Prahy 9 Portlík (ODS), že je nesprávné a neudržitelné.

Připomeňme, že proti přílepku o cizí moci je i bývalá eurokomisařka Věra Jourová, které se nelíbí gumovost paragrafu a fakt, že taková norma patří do trestního zákoníku (kde už za prvé je trestný čin vyzvědačství, za druhé ministr Blažek v barvách ODS za vládu a Helena Válková za opoziční ANO spolu na úpravách celé šíře čile komunikují).

Jourovou přitom někdo těžko může podezřívat ze sympatií k Moskvě. Úvaha je totiž jednoduchá – zákony nelze dělat odlišné jen pro jednu skupinu lidí na základě jejich původu a trestné činy musí mít jasnou skutkovou podstatu. O nevyjasněnosti přílepku o činnosti pro cizí moc mluvila i nová vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Přeborník v rozdmýchávání pudů

Hnutí STAN je přeborníkem v rozdmýchávání pudů vyšších i nižších, obecná gesta mu jdou, ale práce zatím pod rukama nekvete. V debatách a rozhovorech STAN kraluje na poli ideologicky kovaných floskulí liberálního populismu.

Konkrétnosti pro náš život zatím zachraňuje poslankyně a místopředsedkyně hnutí Věra Kovářová, která alespoň dokáže dát dohromady logicky soudržnou větu. Někdy přispějí i poslanec Lacina a poslankyně Pivoňka Vaňková. Zbytek by byl na úsměvné pokroucení hlavou, pokud by nešlo o vážné věci ovlivňující naše životy.

Nezbývá než konstatovat – volba hnutí STAN místo jiných vládní stran je stejně super, jako se přemístit z deště pod okap s mapou trasy k suchému místu s krbem napsanému na děrované tabulce bez znalosti Braillova písma.

Mimochodem, bez zajímavosti není, že STAN vždy tak střečkuje, když mu trošku vzrostou preference – jako když v roce 2021 se ještě před Dozimetrem Vít Rakušan sám přihlásil o kandidaturu na prezidenta, aby ji sám stáhnul. Teď se sám hlásí o post předsedy vlády.