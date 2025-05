Starostové chtějí předstihnout ODS pomocí liberální rétoriky a dobra. Bude to zklamanému voliči stačit?

Sama o sobě je to racionální úvaha, navíc když chtějí Starostové prosazovat rychlé přijetí eura, manželství pro všechny, eutanazii, bezplatné menstruační potřeby, tak nebudou mít žádnou výraznou konkurenci.

Třeba v otázce eura je dvojice vedoucích rivalů de facto ve shodě, do přijetí společné měny se nehrnou. Veškerá liberální rétorika může být lákavá pro ty, kteří se třeba bojí propadu Pirátů nebo menších levicových stran a hnusí se jim Stačilo! Na zvyšování rodičovského příspěvku či daňovou progresi by též mohli mnozí liberálové slyšet. Starostové by rádi získali okolo patnácti procent hlasů, staronový předseda Rakušan považuje deset procent za neúspěch.

Bez receptu na opravdové bolesti

Vynořují se však i otázky, které tento směr kampaně problematizují. Za prvé, Starostové byli většinu své existence hnutí neideologické. Vždyť do koalice šli s TOP 09 i Piráty a dlouho se domlouvali též s lidovci, tedy názorově rozhodně vyhranění nebyli. Dokázali přilákat i voliče konzervativní, ostatně venkov, který prý tak dobře znají, není zrovna bašta progresivismu. Budou jim po takovém obratu voliči věrni? Výzkumníci veřejných nálad mluví o tom, že 400 tisíc příznivců vládní koalice, kteří minule volili, se letos k urnám nechystá. Zláká je takový program?

Za druhé, zohledňují Starostové i fakt, že již čtyři roky vládnou a tedy volič posuzuje též jejich výkony, nejen záměry? Jak se zbrusu nově nalezený liberalismus potkává s ministrem vnitra Vítem Rakušanem, hájícím absolutní bezchybnost policie v kauze střelby na pražské filozofické fakultě? Je snad pro mnohé obce zanedbatelné, že ministr vnitra zavřel spoustu poboček České pošty v malých obcích a v příštím volebním období jich asi také dost zruší?

Jak liberálové hodnotí působení Mikuláše Beka ve funkci ministra školství? Máme druhou půlku května a financování nepedagogických pracovníků ve školách, které má platit od září, stále visí ve sněmovně. A to nemluvíme o situacích, kdy ministr školství nedodržel sliby, lhal a vymlouval se. Přitom se o školství v roce 2021, těsně po volbách, mluvilo u Starostů jako o vlajkové lodi jejich politiky. Zde prý předvedou skvělou kompetenci. Nepředvedli. Ví někdo, čím se vyznamenal první místopředseda strany a ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček? Kolik voličů tohoto ministra vůbec zná?

Třeba se zklamaný volič nechá zlákat novým liberálním kurzem a zapomene na dosavadní výkon strany. Uvěří však někdo, že předvolební sliby přežijí první povolební koaliční jednání? Vždyť Starostové vystrkují do popředí jenom ornamentální problémy, témata kulturních válek. Na opravdové, tíživé a chronické bolesti země Starostové recept nemají. Drahé energie i zoufalství s kapacitami škol jde mimo ně. A bydlení? Je osmou prioritou z deseti a nabízí do slova a do písmene neprůstřelný slogan: „Chceme bydlení, které je dostupné pro každého.“ Nabízí tato jediná věta řešení? Komu? Asi marketérům.

A jsme u dalšího pilíře kampaně – marketingu. Starostové si nesmírně pochvalují dvojici Martin Burgr, Michal Repa. Ti pro Starosty, tedy spíš pro Víta Rakušana, vymysleli „debaty bez cenzury“. Ano, vzbudily rozruch, nicméně skončily s ostudou, protože „spontánních“ diskusí se zúčastňovali spřátelení influenceři, kteří inscenovali obracení voličů. Na sítích to mohlo chvilku fungovat. Další akcí, na kterou jsou Starostové hrdí, je Podpisovka, která slibovala těm, kteří seberou nejvíc hlasů na ulici, pěkná místa na kandidátkách. Nestalo se.

Nyní chystají marketéři pro voliče Dobro. Toto slovo má být leitmotivem celé kampaně, ostatně Starostové slibují „dobrý program pro život v naší zemi“. Mimochodem, šťoural by mohl říci, že toto slovo si Starostové „vypůjčili“ od premiéra Petra Fialy, který je rád a často používá už roky. Starostům nevadí, že jejich minulé kampaně budily i odpor, podle hesla negativní publicita je pořád publicita. Příště by mohli angažovat jako marketéra starostu Řeporyjí, až ho pustí z vězení. To bude teprve rozruch.

Nepromyšlená strategie

STAN nemá a nikdy neměl pevné a velké voličské jádro, vždy bylo spíš hnutím druhé volby. To je fakt, nicméně pomůže jim liberální rétorika a „dobro“ obrátit zklamané voliče? Přilákají někoho nového a nebudou to náhodou jen stávající věrní voliči vládní koalice? Každopádně samo „dobro“ je v současné době slovem, které má ambivalentní konotace, mnozí lidé jsou na dobro, které vám chce někdo vnutit i násilím a proti vaší vůli, velmi alergičtí. Ostatně vypovídá o tom též nelichotivý lidový výraz „dobro*er“.

Starostové jsou nesporně stranou demokratickou, nabízejí politiku kompromisu, pokud zrovna předseda nevěší na budovu ministerstva vnitra plakát s Vladimirem Putinem ve vaku na mrtvoly. Jejich plán získat více poslaneckých mandátů než ODS jim může vyjít, protože koalici Spolu čeká vražedné kroužkování. Horší je to s představou, že Starostové nemíří ani do opozice, ani do vlády s ANO. Asi nemíří nikam, respektive jejich strategie není nijak hluboce promyšlená. V minulých volbách nečekaně bodovali na úkor Pirátů, nyní budou kandidovat sami za sebe, ale též za čtyři roky, které v Česku spoluvládli. Je jen na voličích, zda uvěří nové sadě slibů, poohlédnou se jinde, nebo znechuceni nepůjdou volit.