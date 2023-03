Ať žije brexit a Česká pošta. Myslí to vážně, když „celní formality“ stojí 700 korun?

Je redakční praxí, že velká nakladatelství posílají do médií recenzní výtisky. Funguje to bezvadně – zpravidla obratem na vyžádání. Stačí zformulovat slušný e-mail a knihu vám pošlou z Británie, USA nebo třeba Jižní Afriky. Jenže! Od vystoupení Británie z Evropské unie se knihy musejí nově proclívat. Na tom by snad ještě nebylo nic tak strašného. Kdyby ovšem celý proces netrval téměř měsíc, navíc se zcela nejistým výsledkem…

Nejdříve vám přijde celní formulář. Je předvyplněný z Británie, takže zdánlivě neexistuje žádný problém. Opravdu jen zdánlivě. Česká pošta po vás chce doplnit informace o zboží a zdůrazňuje, že se tím celý proces „značně urychlí“. Bezva. Vyplníte tedy, že kniha je z papíru (kolonka materiál), že je určená ke čtení (kolonka popis) a že je jen jedna (kolonka množství). Máte mizerný pocit z promarněné půlhodiny, ale zároveň si říkáte, „super, mám od nich pokoj“. Chyba!

Po dvou týdnech vás Česká pošta vyzve k „doplnění dokumentů“. První výstražné znamení. V téměř výhrůžném e-mailu je vám sděleno, ať doložíte objednávku nebo fakturu za nákup, popřípadě „proforma fakturu“, kterou vystaví odesílatel. Máte na to deset dní, pak budete platit 50 korun denně za uskladnění.

Fakturu pochopitelně nemáte, protože jste za zboží nic neplatil. Proforma fakturu už vůbec nemáte, protože nejste podvodník. A napsat o ni odesílateli vás už teprve nenapadne – co by si v té Británii o nás pomysleli, kdybychom je žádali o „pro forma invoice“.

Zbývá jediné. Vzít na sebe ten kříž a zavolat do call centra České pošty. Tato „zákaznická linka“, jak je to eufemisticky nazváno, má pomáhat zákazníkům. Realitou je, že tam přes 20 minut posloucháte iritující melodii, načež telefon zvedne notně podrážděná osoba. Doporučí vám, abyste si buď sehnal fakturu, třeba fiktivní, nebo se šel bodnout. „A žádné knihy z Británie už si příště neposílejte,“ čtete mezi řádky. „Jenom nám přiděláváte práci.“

Dobrá. Následuje komunikace s vyššími místy. Nápadně milý člověk vám sdělí, že celá věc půjde vyřešit velmi snadno a že Česká pošta od zmíněné zásilky dokonce plnohodnotnou fakturu vlastní. Odesílatel ji ostatně přibalil přímo ke knize. Máte chuť někoho zavraždit, ale ještě se držíte. Když potom zjistíte, že ona velmi snadná cesta je sice velmi snadná, ale bude stát 700 korun „za vyřízení celních formalit“, říkáte si, jestli to ti lidé myslí vážně, nebo jste se stal obětí skupinového pranku.

Každá tragédie má ale své hrdiny. Na konci závěrečného dějství se na scénu snáší deus ex machina v podobě dispečerky s dobrým srdcem. Do pěti minut celou věc vyřídí a chce za tou pouhých (!) 120 korun. Ať žije Česká pošta! máte chuť zvolat. Ale pak se přece jen zadržíte. Kniha tu ještě není a po cestě se toho může tolik stát...