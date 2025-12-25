Hod Boží vánoční v Římě před 1 225 lety: korunovace Karla Velikého

Historická úcta k Římskému impériu nicméně přetrvala a byla snem i inspirací – které se povedlo uvést do života až panovníkovi Franské říše Karlu Velikému a papeži Lvovi III., a to právě v dnešní den, na Hod Boží vánoční roku 800.
Tolik tedy školní znalost, a vlastně skoro veškerá znalost – protože jak to tehdy přesně bylo, je dodnes nejasné (a stěží to někdy bude jinak).
V „oficiálním“ popisu Karlova dvorního kronikáře a životopisce Einharda se uvádí, že Karel přijel do Říma proto, aby papeži poskytl ochranu před nepřáteli, kteří jej ohrožovali – tedy že důvodem Karlovy cesty nebyla korunovace, ba ani myšlenka na ni. O korunovaci samé se Einhard vyjadřuje jen velmi spoře: že proběhla. Členové Karlova doprovodu z řad franských duchovních se o věci rozepisují poněkud šířeji: „Když král o svatém vánočním dnu povstal z modlitby před hrobem apoštola Petra, aby se zúčastnil mše, papež Lev mu nasadil na hlavu korunu. A celý římský lid zvolal: Vznešenému Karlovi, Bohem korunovanému a mír přinášejícímu císaři Římanů, život a vítězství!“.
To je jako popis události všeobecně přijímáno, leč přináší to překvapivou perspektivu – totiž že papež Karla korunoval bez formálního obřadu, vlastně jen tak mimochodem, a pro Karla dokonce překvapivě (zřejmě však nikoliv tak pro občany Říma): žádné přípravy, žádná pompa, jak jsme to viděli naposledy při korunovaci Karla III. a jak bychom to – i na základě zpráv z dalších středověkých i novověkých korunovací – očekávali.
Takový popis průběhu korunovačního aktu vzbuzuje ovšem pochyby až skoro hraničící s jistotou, že úplně tak to ve skutečnosti být nemohlo: lze pokládat za skoro samozřejmé, že Karel se Lvem III. byli na korunovaci předem domluveni a její „překvapivost“ byla jen divadlo zinscenované s cílem ve smyslu křesťanské pokory zdůraznit, že Karel o císařský titul nijak neusiloval, ba že mu byl přiřčen proti jeho vůli.
Problém ovšem není v tom, jak to tehdy nebylo: co bychom se chtěli dozvědět, je, jak to bylo.
Celkem jednoduše se dá vyřešit otázka, kde papež vzal korunu, kterou vložil na Karlovu hlavu. Zcela jistě to nebyla koruna Svaté říše římské, jak si ji můžeme prohlédnout ve Vídni, ta pochází až z 10. století. Tehdy ovšem patřily koruny – malé, velké, bohatě zdobené i skromnější – k obvyklým ceremoniálním darům, které si mezi sebou vyměňovaly důležité osobnosti při státních či jiných návštěvách, takže papež jako (mj.) správce pokladu chrámu sv. Petra měl jistě na výběr (byť nevíme přesně, kterou zvolil).
Daleko záhadnější je, jaké byly záměry a cíle tehdejších aktérů. O tom nám bohužel nikdo – ani Karel, ani Lev, ani nikdo z jejich okolí – nezanechal zprávu. Jedna možnost je, že Karel chtěl prostě z vlastní iniciativy obnovit západní část Římské říše – je potřeba si uvědomit, že Východořímská říše tehdy byla stále ještě v téměř plné síle (padla pod tureckým nájezdem až o více než šest století později) – k čemuž možná přispěl i fakt, že v r. 798 dorazili na Karlův dvůr vyslanci tehdejší byzantské císařovny Ireny Athénské (samostatně vládla 797-802, předtím nejprve jako regentka za svého nezletilého syna, pak jako synova spoluvládkyně až do okamžiku, kdy jej nechala zavraždit).
Nevíme přesně, o čem se při této návštěvě vedla jednání, jisté však je, že podle římského práva žena nemohla velet vojsku a jak Karel, tak Lev proto mohli (východo)římský trůn pokládat za uprázdněný – podle některých pramenů snad Karel dokonce uvažoval o obnovení Římské říše v původní, nerozdělené podobě prostřednictvím sňatku s Irenou. Také jistě víme, že v létě 799 přijel papež po nezdařeném atentátu na něj za císařem do Paderbornu (což byla tehdy opravdu náročná cesta) a několik dní spolu jednali – ale opět nevíme, o čem přesně. A možností je samozřejmě i to, že důvody byly zcela jiné – jen se nám o nich nedochovaly žádné zprávy.
Ať je to ale jakkoliv: obnovení císařského titulu mělo zásadní politické, kulturní i náboženské důsledky pro další vývoj Západu. Politicky vznikla Svatá říše římská, jeden z nejvýznamnějších mocenských útvarů Evropy až do napoleonských válek (říši zrušil císař František II. až 6. srpna 1806, mj. z obavy, že by Napoleon mohl sáhnout po císařské koruně – a délka jejího trvání motivovala Hitlera k jeho fantasmagorickým představám o další „tisícileté říši“).
Na kulturním poli přerušila tzv. karolinská renesance rozvíjející vzdělanost a umění výše zmíněnou středověkou temnotu. A nábožensky vznikl pevný vztah mezi světskou a duchovní mocí – císařové byli ochránci katolické církve a po sedm století bývali korunování v Římě papežem (teprve Maxmilián I. byl – s papežovým souhlasem – korunován r. 1508 na císaře arcibiskupem mohučským ve Frankfurtu a především začal ještě předtím, ihned po kurfiřtské volbě, pro sebe i všechny své následovníky užívat titulu „zvolený císař římský“; od té doby již korunovace v Římě nebyla potřeba).