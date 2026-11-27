Stejně jako desítky tisíc dalších lidí bydlím za hranicemi metropole. Ze severu mám na výběr: autem půlhodina, autobusem hodina, vlakem hodina a dvacet minut. K nádraží to mám daleko, a tak nejčastěji sedám do auta. Občas ho ale nechám doma, protože autobus se díky vyhrazeným pruhům přece jen protáhne do města snáz než já. Jenže když se ucpe celý severní příjezd, stojíme v tom očistci všichni. Sdílená bída v přímém přenosu.
V listopadu se na pražské Kbelské a Cínovecké opravovalo ve stejnou chvíli jako v Trabantské, Chlumecké a Toužimské. A to na podzim, kdy je podle dopravních expertů provoz v hlavním městě nejsilnější. Pravidelná zpoždění na severních příjezdech se zdvojnásobila a městské autobusy běžně nabíraly i hodinu navíc.
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Co má v takové situaci dělat člověk, který ráno nastupuje na směnu? Vstát za rozbřesku? A má o hodinu dřív tahat z postele děti, aby stihly první zvonění? Knížecí rada, ať necháme auta doma a přesedneme do veřejné dopravy, zní od úřednického stolu rozumně. Z okna přecpaného autobusu ale vidíte tutéž kolonu, v níž jste včera tvrdli za volantem.
Nejsme řádek v Excelu
I proto tak netrpělivě vyhlížím tramvaj z Kobylis přes Zdiby k plánovanému terminálu u Sedlce, která by jednou mohla pokračovat až směrem k Odoleně Vodě. Kdybych měl v dosahu kolejovou dopravu, která mě bez kolon spolehlivě doveze do města, sedám do ní každý den a klíčky od auta nechám v šuplíku. O projektu se mluví už roky, ale realitou zůstává jen zoufalé popojíždění po dálničním přivaděči.
Je jistě chvályhodné, že staronový radní pro dopravu Adam Scheinherr odložil navazující opravu mostních závěrů na Cínovecké na příští rok, do období slabšího provozu. A je fajn, že se rozdělané práce mají urychlit. Pořád mi ale vrtá hlavou něco jiného: kdo všechny ty šílené opravy navrhl? Kdo jejich smrtící souběh posvětil? A podíval se vůbec někdo do mapy, kudy jezdí autobusy ze severu do Prahy?
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Praha totiž není nedobytný ostrov obehnaný hradbami, za nimiž začíná země nikoho – jakkoliv se tak její dopravní plánovači občas chovají. V jejích nemocnicích, školách, obchodech a firmách každý den pracují desetitisíce lidí ze středních Čech. S jejich rukama i mozky město automaticky počítá. Mělo by tedy počítat i s tím, jak se do práce dostanou. Od stolu magistrátního byrokrata může Cínovecká vypadat jen jako další řádek v excelové tabulce. Pro člověka, který po ní denně jezdí, na ní ale závisí, jestli včas převezme službu v nemocnici nebo dovede dítě do školy.
Silnice se samozřejmě opravovat musí, o tom nikdo nepochybuje. Když ale metropole naplánuje několik velkých uzavírek najednou v předvánoční dopravní špičce a nechá v kolonách týdny dusit příměstské autobusy, není to jen špatný management. Je to vůči lidem, bez nichž by se Praha neobešla, obyčejné sobectví. A taky lajdáctví.
Zítra si možná nařídím budík o hodinu dřív. Na magistrátu by pro začátek stačilo, kdyby se při plánování dalších oprav někdo pořádně podíval do kalendáře.