Zavře zápas s Kanadou kritikům ústa? Obrovské nasazení nemůže zastínit předešlé výkony

A ve veřejném prostoru rezonuje zejména hlas spolukomentátora ČT a bývalého hokejisty Jakuba Voráčka, který se po čtvrtfinálovém výkonu týmu veřejně zastal. „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ty řeči okolo toho, co bylo před nominací a ty všichni lidi, co chtějí mít jenom kliky na internetu... Doufám, že jim kluci alespoň trošičku zavřeli pusu,“ pronesl.
„Ale my se nepoučíme, to bude to samý při další nominaci. Ale myslím si, že ty lidi, co by tomu mohli a měli rozumět, by mohli některý věci řešit a mluvit o nich jinak,“ dodal Voráček v přímém přenosu.
Takže očividně by se některým lidem líbilo, kdyby byla jakákoliv kritika nepřijatelná, jiný názor zakázaný, protože jsme málem porazili kanadský výběr složený z nejlepších hokejistů na planetě. Vlastně nikdo ani neměl právo říci cokoliv na mdlé výkony, nikdo z pisálků na internetu či kecalů v podcastech to na téhle úrovni nehrál.
Pro vášnivé fanoušky se po kritice národního týmu stanete nepřítelem, rozdělovačem společnosti, rejpalem, hrdinou za klávesnicí. Ale musíme si přiznat, že individuální výkony většiny týmu zůstaly drtivou většinu turnaje za očekáváním. Kritiku si většina týmu zasloužila. A lze použít lehce pozměněnou větu z filmu Kulový blesk: „Kabina se dusí“. Protože to vypadalo, a přiznal to po osmifinálovém duelu s Dány i kouč Rulík, že právě v šatně je nějaký problém.
Na druhou stranu, právě on si ale tuto kabinu ve finální nominaci složil. Vynechal například Adama Klapku z Calgary, nadějné hokejisty z AHL či mladé z posledních dvacítek, upřednostnil oproti nim hráče z Evropy, kteří se ale v sestavě dávali na jim nekomfortní role do třetí, čtvrté lajny – Kubalík, Tomášek, Stránský.
Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól
Nesmí zapadnout ani to, že Rulíkův výběr měl smůlu na zranění. Na poslední chvíli vypadl Pavel Zacha z Bostonu, přijet nemohli ani Jiří Kulich (Buffalo), Tomáš Nosek (Florida) nebo Filip Chytil (Vancouver). Stejně tak zranění Radka Faksy na turnaji určitě trenérskému štábu zkomplikovalo stavění sestavy. Na druhou stranu, právě Zachovo zranění otevřelo cestu k donominaci Filipa Chlapíka, který patřil mezi několik málo pozitiv v české sestavě. Jeho opomenutí v původní nominaci bylo velkou chybou, ale jasně, nebyl ve zlaté Praze...
Bojovnost většinu turnaje chyběla
Čímž se dostáváme k důležitému bodu. A to, že stavět nominaci na dva roky starém turnaji v Praze, kde jsme mohli za zlato děkovat hlavně absencím ostatních týmů, bylo mimořádně naivní. Další účastníci totiž nyní dorazili s daleko lepšími soupiskami, a pokud neměli sestavy plné hráčů NHL, převyšovali Rulíkův tým bojovností a obětavostí. V tomto kontextu je škoda, že se na olympijských hrách nepočítají rozdané hity nebo zblokované střely, ale zde bychom, možná až na poslední zápas s Kanadou ve čtvrtfinále, ostatním nestačili.
Bude to strašně mrzet, ale jsem pyšný, říká Pastrňák. Podivoval se nad rozhodčími
Otázky také vzbuzuje poslední zápas ve čtvrtfinále, kde tým podal diametrálně odlišný výkon oproti tomu, čím se na turnaji prezentoval. Kdyby se takto hrálo proti Švýcarům, nemuseli jsme s nimi jít do prodloužení, ale vyhráli bychom pravděpodobně v základní hrací době a naše cesta olympiádou by byla úplně jiná. Škoda, tým to v sobě měl, jen potenciál odemkl až příliš pozdě.
Kam se vydá český hokej?
Na olympiádě jsme patřili k nejstarším týmům, mělo by se začít omlazovat. Rozloučit se s některými, kteří v národním týmu nenaplňují očekávání. Plus otevřít dveře hokejistům z úspěšných dvacítek.
A post trenéra? Kdo ví, jak to bude dál, zda se hokejový svaz rozhodne prodloužit smlouvu s trenérem Radimem Rulíkem po této sezoně i na další roky či celý olympijský cyklus, nebo se vzájemné cesty rozejdou. Každopádně za působení u národního týmu si zaslouží mistr extraligy s Litvínovem poděkování.