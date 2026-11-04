Hokej kontra Rusko. Na okraj rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže

Šampionát byl původně naplánován do Prahy jakožto oslava šedesáti let českého hokeje. Jenomže v srpnu 1968 dorazily místo hokejistů do Prahy sovětské tanky, a tak se hokejový turnaj na poslední chvíli stěhoval do Stockholmu.
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Víme, proč bojkotovat ruský hokej. Ale bude to „až do konce války“, jak chce i Babiš?
Ta utkání byla fakt důležitá a svým způsobem zlomový historický moment. Za prvé jsme my Čechoslováci alespoň trochu zvedli hlavy, že sovětčíci můžou dostat za vyučenou, když na kluziště nemůžou přijet v tancích. Ještě v noci po druhém zápase se sešla na Václavském náměstí v Praze statisícová demonstrace, která dala najevo, co si lidé o okupaci i celém sovětském komunismu myslí. Takže se – a to je to zadruhé – pro české kolaboranty stala startovním blokem husákovské normalizace.
„O čem jsi psala?“ zeptal jsem se španělské kamarádky, když jsme esej odevzdávali. ¨
„O bitvě u Lepanta,“ řekla, „víš, že v ní bojoval i Cervantes? A co psals ty?“
„O hokeji. Bratři Holíkové a Nedo jsou borci.“
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Správně tušíte, že kamarádka netušila, co je hokej, natož kdo ti borci jsou. Ale to, že rusko-sovětská imperiální rozpínavost byla odjakživa barbarsky brutální a na mezinárodní právo se nikdy neohlížela, věděla, v semináři na to přišla řeč víckrát.
Uteklo sedmapadesát let. Rusko-postsovětská imperiální rozpínavost je ještě barbarštější a brutálnější, na mezinárodní právo se nadále neohlíží a už čtyři a půl roku to předvádí na Ukrajině. Zato hokej se nám mění.
Když mezinárodní sportovní arbitráž vydala verdikt, že formálně neexistují žádné relevantní důvody, proč by se neměli ruští hokejisté účastnit mistrovství světa, a tudíž by jim to měla hokejová federace i pořádající státy umožnit, hokej se vzbouřil. Přidaly se dokonce i vlády, včetně české. Rusové na šampionátech hrát nesmějí, a pokud se tam přece mávajíce povolením arbitráže procpou, ostatní týmy s nimi hrát nebudou. Ohlásili to už nejen Češi, ale taky Švédové, Finové, Norové. Němci zvažují, zda v takovém případě mistrovství vůbec uspořádají.
Hbitě se ozvali Rusové, že to v Lužnikách zvládnou. A je dost možné, že nějaká kolaborační stafáž se taky najde. Třeba Slovensko (Fico bojkot už teď odmítá). A kdo ví, zda by se SPD nepokusila sestavit alternativní tým pod vedením trenéra Okamury. Jen bude třeba opravit refrén stranické hymny a verš „Za lidi férově hrát“ nahradit přesnějším „za naše lidi s Rusy hrát“.
I když, mnohem výstižněji vyjadřuje to, oč jde, básnička pro děti Jiřího Pištory z Mateřídoušky, jejíž původní čtenáři jsou už dneska v důchodu. Je totiž taky sedmapadesát let stará. Jmenuje se „Lapkové“ a končí takhle: „Ať si jsou tam, kde jsou, ať sem na nás nelezou.“