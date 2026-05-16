Hokej od Kyjeva po Hormuz. Play-off začalo dávno před zahájením turnaje

Kvůli válce na Ukrajině budou už počtvrté nuceně absentovat reprezentační výběry Ruska a Běloruska. Americký tým naopak startuje, což kritizují mnozí, jimž se nelíbí Trumpova politika, aktuálně invaze do Venezuely a Íránu. Komu dát za pravdu? Pro úplnost dodejme, že podobně problematický Izrael „naštěstí“ hraje až pátou kvalitativní úroveň světového hokeje, kde se potkává s týmy jako Nový Zéland, Island, Bulharsko či Kyrgyzstán.
Hlavními kandidáty na titul mistra světa jsou zámořské a skandinávské celky, ale také Švýcaři, kteří by rádi v domácím prostředí konečně prolomili kletbu prohraných finálových zápasů – a poprvé v historii získali zlato. A na rozdíl od ostatních týmů nemusí řešit otázku neúčasti svých klíčových hráčů z kanadsko-americké NHL – na domácím ledě chtějí hrát všichni.
Česko je vzhledem k absenci téměř všech hráčů, kteří se v této sezoně proháněli po kluzištích NHL, spíše aspirantem na historický neúspěch než na některou z medailí. Náš kádr je zkrátka velmi úzký a deset omluvenek ze zámoří – to je skutečně tvrdý direkt ještě před zahájením mistrovství.
Přesto se můžeme nechat inspirovat dvěma zlatými šampionáty v Petrohradě 2000 a v Kolíně nad Rýnem 2010 a stříbrem z mistrovství v Rize 2006, neboť situace před začátkem těchto úspěšných turnajů byla prakticky shodná s tou dnešní. Zejména po olympiádě 2006 v Turíně a 2010 ve Vancouveru se stejně jako po letošní olympiádě v Miláně nechtělo na mistrovství světa jet téměř nikomu.
Mám za to, že nemá valného smyslu pořádat v olympijských letech ještě světové šampionáty – tento rozumný model zde přitom fungoval po desítky let až do roku 1988.
Není agresor jako agresor
Stejně jako v případě uplynulých čtyř mistrovství světa a nedávné zimní olympiády se podle rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace (IIHF) nemohou z důvodu invaze na Ukrajinu šampionátu účastnit celky Běloruska a především Ruska. Je to smutné, protože play-off, tedy vyřazování týmů, tak začalo dávno před zahájením turnaje.
V hokejových luzích a hájích se navíc odehrála poměrně nečekaná událost, která by mohla na dost dlouho definitivně zamávat s ambicemi Ruska a Běloruska konečně se vrátit mezi hodné hokejové ovečky a vyslat na světový šampionát své národní výběry.
Ukrajina se totiž dokázala překvapivě vrátit zpět mezi hokejovou smetánku, což se v rozlosování šampionátu promítne až v příštím roce. Těžko si pak ale představit, že by na sebe v turnaji narazily týmy agresora Ruska a napadené Ukrajiny. Ta už ostatně deklarovala, že podobnou situaci by vyřešila bojkotem. A k němu by se s největší pravděpodobností připojili i Švédové, Finové a zřejmě také Češi, Švýcaři či Němci.
Pojmy, jako invaze, agresor, ba dokonce diktátor se ovšem poslední dobou až příliš často objevují v případě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stejně jako Vladimir Putin je exemplárním příkladem, jak se jediný člověk může stát postrachem pro celý svět.
Ano, každá velmoc – a od starověkého Říma tomu nebylo jinak – si hlídá své geopolitické zájmy a sféry vlivu. Můžeme tedy srovnávat USA a jeho vojenské zásahy ve Venezuele a Íránu s Ruskem, které je na mezinárodní sportovní scéně penalizováno za útočnou válku vůči Ukrajině?
Řekněme to tak, že letité kritiky amerických výbojů zásobil teď Trump gigantickou dávkou ostré munice. Rád se prezentuje jako mírotvůrce, přitom ignoruje pojmy jako státní hranice, právní suverenita, zcela přehlíží i OSN. Své spojence z NATO žádá o pomoc teprve ex post, a jestliže mu hned neprojeví plnou loajalitu, hrozí vystoupením USA z NATO a dalšími kroky.
Přitom právě vinou naprosto nedostatečné synchronizace svých, byť sebezdařilejších vojenských operací s dalšími nezbytnými fázemi zajištění dlouhodobě udržitelné bezpečnostní situace produkuje jeden problém za druhým, které už ovšem odmítá řešit. Od bezvládí ve Venezuele přes humanitární krizi v Gaze až po současný chaos v Hormuzském průlivu.
Nemá smysl vést polemiky o tom, že americký režim není na rozdíl od toho ruského režimem totalitním. Ale také už dávno není tou rozkvetlou zahradou a výstavní skříní kolébky západní demokracie, za jakou byl v minulosti vydáván. Jak vidno, tak i země, kde funguje demokratický systém voleb, kde vycházejí nezávislá média a kde mohou lidé využívat základní demokratické principy a svobody, není schopna účinně čelit zlu, které přichází zevnitř.
Ale nemají náhodou větší zodpovědnost za politiku a činy svého prezidenta právě ti, kteří mají na rozdíl od totalitního Ruska s diktátorem Putinem k dispozici všechny jmenované demokratické zbraně? Je cosi prohnilého ve státě americkém, respektive v samotném politickém systému, jenž nelimituje militantní samovládu jednoho muže.
Jednu jistotu Američané přesto mají: na mistrovství světa v hokeji se nemohou potkat s Venezuelou, Palestinou ani Íránem. Do šampionátu navíc vstupují jako obhájci loňského prvenství a jejich cesta k obhajobě může být sice trnitá, ale nepochybně snazší a jednodušší, než je dnes plavba Hormuzským průlivem.