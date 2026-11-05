Hokejový bojkot? Jsme naivní, český postoj vnímáme jako slabost, zní z Ruska

CAS minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF v reakci uvedla, že s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Jednoznačnou pozici zaujaly evropské země. Bojkot zápasů s Ruskem v případě jeho zařazení do turnajů oznámilo Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Hrát s Rusy odmítá i český nároďák. Oznámil to prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.
Může dojít k jakési kompromisní variantě. Možná Rusko nechají odehrát ne přímo mládežnický, ale spíš nějaký juniorský šampionát, jako to teď udělala FIFA s U15.
Anton Anisimov, ruský sportovní novinář a moderátor sportovního televizního kanálu Matč TV
„Pokud by třeba polovina týmů mistrovství bojkotovala, tak se turnaj pravděpodobně prostě zruší, odloží nebo s tím budou chtít něco dělat,“ reaguje na postoj evropských hokejových federací v rozhovoru pro Lidovky.cz Anton Anisimov, ruský sportovní novinář a moderátor sportovního televizního kanálu Matč TV.