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Hokejový bojkot? Jsme naivní, český postoj vnímáme jako slabost, zní z Ruska

Jiří Just
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tichý jásot. Asi tak by se dala popsat reakce Ruska na rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS). Rusové se prosmýkli zpět na led. V Rusku však tuší, že na mistrovství světa v hokeji si opět zahrát nemusí. Bojkot jim nevadí, očekávají spíš obstrukce a překážky na cestě za hokejovými prvenstvími.

CAS minulý týden rozhodl, že se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Mezinárodní federace IIHF v reakci uvedla, že s tímto verdiktem nesouhlasí, ale hodlá ho respektovat. Jednoznačnou pozici zaujaly evropské země. Bojkot zápasů s Ruskem v případě jeho zařazení do turnajů oznámilo Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko. Hrát s Rusy odmítá i český nároďák. Oznámil to prezident hokejového svazu Alois Hadamczik.

Může dojít k jakési kompromisní variantě. Možná Rusko nechají odehrát ne přímo mládežnický, ale spíš nějaký juniorský šampionát, jako to teď udělala FIFA s U15.

Anton Anisimov, ruský sportovní novinář a moderátor sportovního televizního kanálu Matč TV

„Pokud by třeba polovina týmů mistrovství bojkotovala, tak se turnaj pravděpodobně prostě zruší, odloží nebo s tím budou chtít něco dělat,“ reaguje na postoj evropských hokejových federací v rozhovoru pro Lidovky.cz Anton Anisimov, ruský sportovní novinář a moderátor sportovního televizního kanálu Matč TV.

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