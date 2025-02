Dlouho očekávaný „pátý jezdec“ zase nedorazil... Hokejový turnaj vyvolených bez Rusů

Poprvé od začátku 70. let se podobné akce v zámoří neúčastní Československo, resp. Česko. Jako úřadující mistři světa a medailisté z posledních tří šampionátů do 20 let bychom mohli cítit křivdu. Pořadatelé ale námitky utnuli argumentem, že všichni hráči musí být z NHL – a Česko by dnes nedokázalo takový tým postavit.

Je smutné sledovat, jak se z kdysi slavného Kanadského poháru stal současný ořezaný paskvil, jehož návaznost na ročníky předešlé nespočívá na příliš pevných základech. Ostatně už poslední Světový pohár v roce 2016, jenž se uskutečnil v Torontu, dal v mnoha směrech zapomenout na slavné souboje Kanady, Sovětského svazu i Československa. Byl naskrz prosáklý čirou komercí a v tom se nepochybně nebude lišit od své letošní modifikace.

Na turnaji je ovšem zdaleka nejzajímavějším a nejdiskutovanějším týmem ten, který na něm neuvidíme – Rusko. Pořadatelé měsíc po měsíci a rok po roce odkládali rozhodnutí o tom, kdy vlastně celá akce proběhne. První plány byly totiž hotovy už před začátkem ukrajinské války. NHL předkládala jeden návrh za druhým: Rusko se nebude vůbec jmenovat Rusko, hráči nemusí mít na dresech státní znaky, státní hymna bude rovněž vyloučená… Ale evropské státy, především Švédsko a Finsko, rezolutně prohlásily, že proti žádnému mužstvu vytvořenému ruskými hráči zkrátka nenastoupí.

Prizmatem NHL a jejích fanoušků ta protivná a v podstatě bezvýznamná válka kdesi v Evropě (jak v zámoří majoritně nahlížejí na konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, podobně jako tímto způsobem vnímali zpočátku i obě světové války) nakonec způsobila, že Světový pohár zůstal ochuzen o národní tým ruského agresora.

Nemám z toho škodolibou radost, protože ruští hokejisté mají nesporné kvality, ale shledávám pozitivním, že ne všechno se dá v dnešní době koupit penězi. A proto onen dlouho očekávaný „pátý jezdec“ nakonec nedorazil. Do cesty se mu totiž postavila příliš velká překážka v podobě základních právních, etických a morálních hodnot, na nichž stojí celá západní civilizace.

Autor je publicista, komentátor Českého rozhlasu